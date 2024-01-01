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«Мастер, Джокер и осел»: Названы самые ожидаемые фильмы 2024 года

Роман Исаев и BadComedian сказали в эфире НСН, что связывают большие ожидания с «Мастером и Маргаритой», при этом январь покажет, станут ли новыми флагманами «Холоп-2» с «Бременскими музыкантами».

«Мастер, Джокер и осел»: Названы самые ожидаемые фильмы 2024 года
© nsn.fm

Российскую киноиндустрию ждет непростой 2024-й год, главные хиты которого выйдут на экраны в январе, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.

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«2024-й год обещает быть очередным непростым годом для индустрии, потому что равномерного распределения релизов по всем 12 месяцам, к сожалению, ожидать не приходится, как и в этом, и в прошлом году. Да, у нас должен быть крайне неплохой январь. Вопрос, повторит ли он рекорды прошлого или нет, но так или иначе есть крупные релизы в лице второго "Холопа", "Бременских музыкантов". "Мастер и Маргарита" выходит на экраны 25 января и обещает стать новым словом в российской киноиндустрии с точки зрения визуального богатства и уровня проекта в целом. По сути, эти фильмы должны сделать январь. При этом на протяжении года количество фильмов с потенциалом "миллиард плюс" крайне ограничено. На День святого Валентина выходит третья часть всеми любимой франшизы "Лёд". Большой вопрос, сможет ли она повторить успех предыдущих, с учетом того, что каст там совершенно другой, чем на первых двух проектах. Но за счет бренда "Лёд" собрать должен, как и вольная экранизация Евгения Онегина, которая выходит в марте, но это не фильмы-миллиардеры. В апреле должен очень хорошо сработать фильм "Сто лет тому вперед", новая версия всеми любимой и знакомой "Гостьи из будущего" по роману Кира Булычева. Это осовремененная история с яркими спецэффектами и достаточно звездным кастом. Очень надеемся, что этот релиз сработает достойно», - сказал Исаев.

При этом он посетовал, что после апреля начинается «туман», в котором пока не видно «локомотивов».

«После апреля туман, лето опять ожидается крайне тяжелым для кинотеатров. Ярких локомотивов, способных побить рекорды и поставить новые планки, к сожалению, на следующий год не просматривается. Сказочных проектов, сопоставимых по ожидаемому успеху с "По щучьему велению", пока нет. Не видно какого-то проекта, который объединяет всю страну, как это сделал "Чебурашка", или нестандартного фильма, как снятый в космосе "Вызов". Таких дополнительных коэффициентов к фильмам 2024 года не прилагается. Если брать зарубежные хиты, не видно ничего сопоставимого с крайне удачно показавшим себя "Джоном Уиком 4", "Мадам Дюбарри" и "Леди Баг". 2024-й год будет однозначно не менее сложный, чем 2023-й, например. "Чебурашка" сработал в разы выше ожиданий, а "Вызов" - в разы хуже. Станут ли феноменом "Холоп" и "Бременские музыканты" – это большой вопрос. Локомотивных ожиданий про "фильм №1" или "фильм №2" пока нет», - заключил Исаев.

Со своей стороны, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН отметил «Мастера и Маргариту», «Бременских музыкантов», «Майора Грома» и ряд голливудских хитов.

«"Дюна-2", конечно же, как ее не ждать, третий "Дедпул", там будет Росомаха, также жду "Джокера". Мне интересно, каким получится фильм "Мастер и Маргарита". Булгакову очень не везет с экранизациями, относительно повезло, когда сериал был. Тут не понятно, повезет или нет, мне очень интересно. В плохом смысле жду экранизацию Кира Булычева, - не жду ничего хорошего, просто хочу посмотреть, что это. Жду "Бременских музыкантов", я считаю Алексея Нужного достойным режиссером и не хочется его как-то задевать, но меня этот фильм отпугивает, эти маски персонажей довольно пугающие, но этим он также и притягивает. Мне это нравится, поэтому я в странном смысле жду "Бременских музыкантов". Ну и, наверное, поддержу ребят с "Майором Громом", несмотря на то, что первый мне не очень понравился сценарно. Но визуально, в техническом плане он меня удивил, это уровень Голливуда очень достойный. Хочется верить, что ребята поправили ошибки и нелепости первого фильма, и второй будет достойным. Визуально это было совсем не похоже на российское кино», - сказал Баженов.

А в кинокомпании «Вольга» назвали НСН пять своих самых ожидаемых новинок 2024 года.

«Это "Приключения Паддингтона 3", которые выйдут 28 ноября. Про Паддингтона нет необходимости что-то расписывать, для многих это уже полюбившаяся франшиза. В новой части медвежонок отправляется из Лондона в Перу. К актерскому составу присоединятся Антонио Бандерас, Оливия Коулман и Рейчел Зеглер. На экраны также выйдет фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел", это один из самых любимых режиссеров у российского зрителя. Фильм "Ворон" - это возрождение легендарной франшизы, основанной на серии комиксов. Одно из главных событий для поклонников игр и для любителей жанра ужасов выход нового фильма по вселенной Сайлент Хилла. Режиссером картины «Сайлент Хилл. Возвращение» выступил Кристоф Ганс, снявший первый фильм франшизы. Кроме того, отметим психологический триллер "Материнский инстинкт" с участием Джессики Честейн и Энн Хэтэуэй», - рассказали в «Вольге».

В числе самых ожидаемых российских новинок 2024 года эксперты также называют фильмы «Волшебник изумрудного города», «Фрау», «Чума», «Невидимый мой», в числе зарубежных хитов - «Дэдпул 3», «Дюна 2», «Джокер. Безумие на двоих» с участием Леди Гаги, «Носферату», «Герой наших снов» и новые «Хроники Безумного Макса».

Фильмы и сериалы
Носферату
Туман
Вызов
По щучьему веленью
Гостья из будущего
Бременские музыканты
Чебурашка
Ворон
Лёд
Кристоф Ганс
Евгений Онегин
Евгений Баженов
Джессика Честейн
Роман Исаев
Кир Булычев
Антонио Бандерас
Энн Хэтэуэй
Стефани Джерманотта