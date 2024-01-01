«Мастер, Джокер и осел»: Названы самые ожидаемые фильмы 2024 года

«2024-й год обещает быть очередным непростым годом для индустрии, потому что равномерного распределения релизов по всем 12 месяцам, к сожалению, ожидать не приходится, как и в этом, и в прошлом году. Да, у нас должен быть крайне неплохой январь. Вопрос, повторит ли он рекорды прошлого или нет, но так или иначе есть крупные релизы в лице второго "Холопа", "Бременских музыкантов". "Мастер и Маргарита" выходит на экраны 25 января и обещает стать новым словом в российской киноиндустрии с точки зрения визуального богатства и уровня проекта в целом. По сути, эти фильмы должны сделать январь. При этом на протяжении года количество фильмов с потенциалом "миллиард плюс" крайне ограничено. На День святого Валентина выходит третья часть всеми любимой франшизы "Лёд". Большой вопрос, сможет ли она повторить успех предыдущих, с учетом того, что каст там совершенно другой, чем на первых двух проектах. Но за счет бренда "Лёд" собрать должен, как и вольная экранизация Евгения Онегина, которая выходит в марте, но это не фильмы-миллиардеры. В апреле должен очень хорошо сработать фильм "Сто лет тому вперед", новая версия всеми любимой и знакомой "Гостьи из будущего" по роману Кира Булычева. Это осовремененная история с яркими спецэффектами и достаточно звездным кастом. Очень надеемся, что этот релиз сработает достойно», - сказал Исаев.