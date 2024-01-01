7 романов, экранизации которых мы хотели бы увидеть

Экранизация хорошего романа — это ещё одна возможность насладиться сюжетом произведения, взглянув на него с новой стороны. Вместе с книжным сервисом Литрес собрали семь увлекательных книг, которые пока не перенесли на большой экран, но они того стоят.

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Барбара Дэвис, «Тысяча свадебных платьев»

Зимой особенно сильно хочется погрузиться в уютный роман со счастливым концом. Ведь когда за окном снег, то лучшее, что можно сделать — остаться дома и устроиться поудобнее с интригующей книгой о сплетении судеб от американской писательницы Барбары Дэвис. Главная героиня — Солин Руссель. Долгие годы её семья держала в Париже образцовый салон свадебных платьев. О наряде из него мечтала каждая девушка, а среди горожан ходил слух, что местные платья приносят невесте счастье.

Всё изменила Вторая Мировая война, перевернувшая жизнь Солин и разрушившая её бизнес. Спустя годы судьба заводит в заброшенное здание салона художницу Аврору, тяжело переживающую пропажу жениха. Обнаруженная ею коробка с письмами запускает цепочку удивительных событий. Знакомство двух героинь напомнит читателю, что в жизни ещё есть место для чуда и любви.

Ребекка Яррос, «Четвертое крыло»

Если вы с нетерпением ждёте новый сезон сериала «Дом дракона», то этот бестселлер The New York Times придётся вам по душе. «Четвертое крыло» — эпическое фэнтези, написанное для большого экрана. По сюжету двадцатилетняя Вайолет Сорренгейл, дочь прославленного генерала, поступает в военную академию Басгиат, чтобы войти в ряды элиты Наварры и стать всадником дракона.

Из учебного заведения есть два выхода: закончить его или умереть — драконы не терпят слабых. Девушка оказывается в эпицентре «школьной» жизни, где каждый однокурсник может тебя убить, а учителя настроены против. Например, Ксейден Риорсон, мечтающий отомстить Вайолет только за то, что она дочь своей матери.

Дина Рубина, «Не вычеркивай меня из списка»

Истории необычных и харизматичных семей — привычная для кинематографа тема. Возможно, одна из самых популярных. Именно поэтому, читая смешную и местами очень трогательную книгу известной российской писательницы Дины Рубиной, легко представить её на большом экране.

В сборнике «Не вычеркивай меня из списка» собраны как уже полюбившиеся читателям истории, так и совсем новые. Все они о самых близких людях писательницы — муже, родителях, неутомимой бабушке Рахиль и даже любимом псе Кондрате. Готовьтесь испытывать самые разные эмоции: смеяться, погружаться в воспоминания о детстве, а местами, возможно, даже плакать, возвращаясь мыслями в собственные детские годы.

Стейси Ли, «Девушка с нижнего этажа»

Книга американской писательницы и автора бестселлеров The New York Times Стейси Ли с первых страниц захватывает динамичным сюжетом.

Главная героиня Джо Куань ведет опасную двойную игру. Днём она — горничная у жестокой и сварливой дочери богача Атланты. Но ночью девушка перевоплощается: Джо тайно пишет колонку для благородных леди под псевдонимом «Мисс Ягодка» в подвале типографии. Её материалы быстро набирают популярность, но вместе с успехом приходят и угрозы. Из-за своих прогрессивных взглядов на жизнь она наживает опасных врагов. Их безумная одержимость раскрытием личности Мисс Ягодки ставит на кон не только тайну и творчество, но и в её жизнь.

Диана Гэблдон, «Чужестранка. Книга 1. Восхождение к любви»

Режиссеры часто обращаются к теме путешествия героя сквозь пространство и время. Эта тема популярна и в литературе, особенно, если сюжет дополняется хорошей историей любви. Книга автора бестселлеров Дианы Гэблдон, чьими произведениями зачитываются тысячи поклонников по всему миру — отличный пример.

Главная героиня — фронтовая медсестра Клэр Рэндолл, которая постепенно возвращается к привычной жизни после войны. Вместе с мужем она отправляется в романтическое путешествие, ещё не зная, что её ждёт. Во время сбора трав она касается рукой одного из каменных столбов хенджа и оказывается… в Шотландии 1743 года, в стране, которую раздирают междоусобные войны. Оказавшись в чужом мире, Клэр изо всех сил будет искать портал, чтобы вернуться домой, даже если для этого придётся выйти замуж за молодого шотландского пэра. Но так ли легко будет противостоять новым чувствам?

Сара Блэйк, «Тени нашего прошлого. История семьи Милтон»

Книга американской писательницы Сары Блэйк — эпическая сага о судьбах трех поколений богатой нью-йоркской семьи Милтонов. История начинается в 1935 году, когда молодые, красивые и любящие Китти и Огден Милтон сталкиваются с трагедией: их маленький сын выпадает из окна. Чтобы помочь жене пережить трагедию, Огден покупает остров Крокетт-Айленд с большим красивым домом. Здесь всё дышит покоем — особняку будет суждено стать родовым гнездом и спрятать в себе много тёмных тайн.

В начале 21 века семья уже не может содержать дом. Чтобы начать его продажу и попрощаться с имением, на остров отправляется Эви Милтон. Но случайная находка, которая её здесь ждёт, поставить под сомнение все годы счастья Милтонов и их безукоризненную репутацию.

Джулия Клэйборн Джонсон, «В другой раз повезёт!»

Развод — одна из самых болезненных тем для любого человека. Если хоть раз через него проходил, то читать об этом книгу не захочется. Но только если это не «В другой раз повезёт!» — жизнеутверждающая и смешная история с яркими персонажами, которая вселяет надежду, что всё только начинается.