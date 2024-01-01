Россияне рассказали, какие фильмы собираются смотреть в новогодние каникулы

Россияне уже выбрали, что смотреть в новогодние каникулы, показал опрос SuperJob, ознакомившийся с результатами которого «Газета.Ru».

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Согласно опросу, 22% россиян планируют смотреть советские фильмы и сериалы вроде «Иронии судьбы», «Ивана Васильевича меняет профессию» и «Приключений Шурика».

13% опрошенных выбрали современные зарубежные фильмы и сериалы, включая серию о Гарри Поттере и трилогию «Властелин колец».

9% отдают предпочтение современным российским фильмам, таким как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

8% будут пересматривать зарубежную классику, включая «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества».

12% выбрали другие жанры для просмотра, а 6% доверятся телевизионной программе. 23% не планируют проводить каникулы за просмотром фильмов и сериалов.