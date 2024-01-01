Россияне рассказали, какие фильмы собираются смотреть в новогодние каникулы
Россияне уже выбрали, что смотреть в новогодние каникулы, показал опрос SuperJob, ознакомившийся с результатами которого «Газета.Ru».
Согласно опросу, 22% россиян планируют смотреть советские фильмы и сериалы вроде «Иронии судьбы», «Ивана Васильевича меняет профессию» и «Приключений Шурика».
13% опрошенных выбрали современные зарубежные фильмы и сериалы, включая серию о Гарри Поттере и трилогию «Властелин колец».
9% отдают предпочтение современным российским фильмам, таким как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».
8% будут пересматривать зарубежную классику, включая «Один дома» и «Гринч — похититель Рождества».
12% выбрали другие жанры для просмотра, а 6% доверятся телевизионной программе. 23% не планируют проводить каникулы за просмотром фильмов и сериалов.
Женщины предпочитают советское кино, а мужчины — современные российские фильмы и сериалы. В этом году россияне также стали чаще выбирать отечественные новинки.