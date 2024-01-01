Кто такой Жора Крыжовников и что он снял кроме «Слова пацана»

Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин, родился 14 февраля 1979 года) — российский режиссёр, сценарист и продюсер. В его фильмографии около 50 работ. Среди них фильмы «Горько!» и «Самый лучший день», сериалы «Звоните ДиКаприо!» «Кухня» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Последнюю ленту часто называют лучшим сериалом 2023 года. Биография Жоры Крыжовникова (Андрея Першина).

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Детство и юность

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Андрей родом из города Арзамас-16, который сейчас называется Саров (Нижегородская область). Родители были сотрудниками секретного оборонного предприятия.

В детстве будущий режиссер любил читать, в его доме была огромная библиотека. По выходным семья посещала кино или театр. Когда Андрею было 9 лет, родители развелись, и мальчик выбрал остаться с отцом.

В подростковом возрасте будущий режиссёр ходил в местную театральную студию под руководством заслуженной артистки и педагога Эммы Арсеньевой. Андрей вспоминал о детстве так:

«Я родом из маленького городочка Сарова, где прописано меньше 100 000 жителей. Часть города была частным сектором: люди жили в деревянных домах, держали коров и свиней. Но при этом 40% работали над атомным оружием в федеральном ядерном центре. Город был закрытый и в силу этого очень безопасный: люди не запирали машины, поскольку их всё равно невозможно было угнать. И в 1970-х там сформировалась экосистема, в которой выпускники МФТИ смешивались с представителями исконной России. Вот последние меня всегда очень интересовали и несколько пугали. Они были другие: веселые, громкие, очень дружелюбные, открытые, но при этом непредсказуемые. Сестра моей бабушки, когда узнала, что я в театральный собираюсь поступать, спросила: "Ты что, клоуном хочешь стать?.." Вот такие это были люди».

После школы парень с первого раза поступил в столичный вуз, в Школу-студию МХАТ на актёрский факультет. Конкурс на одно учебное место доходил до 100 человек.

После первого курса парня отчислили. Ректор Олег Табаков не увидел в юном студенте потенциала, также за Андрея не вступились и преподаватели. По словам самого режиссёра, отчисление было справедливым решением. Он понимал, что сыграл во время экзамена не очень хорошо и осознал, что сцена МХАТа не для него.

Спустя год он поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа.

Я попал на курс к Марку Анатольевичу Захарову и понял, что это мой Мастер. Это человек, который сделал меня», — рассказывал Першин. Он успешно окончил учёбу в ГИТИСе, а после — ещё и продюсерский факультет ВГИКа.

Начало карьеры в театре

После окончания ГИТИСа Першин устроился работать в театр «АпАРТ». Его первым спектаклем, показанным на сцене, стал «Мера за меру» по пьесе Шекспира.

В 2006 году Андрея пригласили работать в «Театр современной пьесы». На сцене этого театра режиссёр показал спектакль «Холостой Мольер» по мотивам произведений Жана-Батиста Поклена.

В 2010 году снова на сцене «АпАРТа» зрители увидели новый спектакль Крыжовникова «Старый друг лучше», поставленный по пьесе Александра Островского.

Крыжовников на телевидении

На телевидение Першин пришёл в 2007 году. Он стал режиссёром-постановщиком на телеканале НТВ в музыкальном шоу «Ты — суперстар». Параллельно с этим Андрея стали приглашать и в другие телевизионные проекты на разных телеканалах. Он был режиссёром-постановщиком популярных шоу:

«Большая разница» (Первый канал);

«Дураки, дороги, деньги» («Рен-ТВ»);

«Оливье шоу» (Первый канал);

«Стиляги шоу» (Россия-1);

«Нереальная история» (СТС) и т. д.

Как Крыжовников пришёл в кино

Получив телевизионный опыт, Крыжовников (именно на этом этапе он стал использовать псевдоним — подробнее об этом ниже) стал пробовать себя в кинематографе. Первыми работами режиссёра стали короткометражки «Счастливая покупка», «Дракон Абас Блю», «Казроп» и «Пушкин дуэль» — их Жора снимал в соавторстве с Олегом Глушковым.

В 2012 году появился новый фильм «Проклятие» в жанре трагикомедия. Картину хорошо приняли зрители, также короткометражку удостоили специальной награды от жюри на фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» в Москве и специального приза Роскино. «Проклятие» рассказывает историю актёра, который хотел получить роль любым способом. Исполнен фильм до гениальности просто — актёр, ввалившийся на кастинг без приглашения, сидит перед камерой и рассказывает о своей жизни.

Крыжовников снял «Проклятие», не потратив ни рубля.

Короткометражку посмотрели продюсер Тимур Бекмамбетов и шоумен Сергей Светлаков. Им настолько понравилась работа Крыжовникова и его режиссёрское видение, что они пригласили его в проект «Горько». Картина рассказывает о прогрессивных женихе и невесте Наташе и Роме, которые хотят сыграть свадьбу на берегу моря в Италии, но у отчима невесты другие планы. Не в силах бороться, ребята решают провести свадьбу своей мечты в секрете от консервативных родственников. Но по нелепой случайности оба торжества сливаются воедино.

Сначала Крыжовников не хотел участвовать в съёмках, а сюжет считал специфическим. С его подачи сценарий изменили. Жора рассказывал:

«Изначально по сюжету фильма герои работали в московском event-агентстве, где организовывали свадьбы. И вот им выпала возможность поучаствовать в тендере на организацию свадьбы Михаила Прохорова. Задача была такая: снять на микроскопические деньги в саду "Эрмитаж" некую историю тяп-ляп. Я ехал отказываться. Сказал, что мне это неинтересно, что это какое-то вранье и неправда. К моему удивлению, меня услышали и дали понять, что готовы работать».

«Горько» стал первой полнометражной картиной Крыжовникова.

Фильм получил много критики как от зрителей, так и от рецензентов. Однако сборы превысили затраты на проект в 16 раз. Тогда о Жоре стали говорить как о перспективном комедийном режиссёре. Сразу же команда начала работать над продолжением истории, и начались съёмки «Горько-2».

В 2015 году вышел фильм «Самый лучший день» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картину снимали по мотивам пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух». Фильм высоко оценили и назвали лучшей работой Крыжовникова. За время проката кино собрало $10,5 млн и заняло первое место в российском прокате 2015 года.

Крыжовников захотел уйти от образа режиссёра, который снимает исключительно комедии. В 2018 году на канале ТНТ показали сериал «Звоните Ди Каприо!» в жанре драма, где главную роль сыграл Александр Петров. Лента рассказывает о судьбе двух братьев-актёров. Младший, Егор, — суперзвезда, а вот карьера старшего брата Льва складывается менее успешно.

Сериал собрал много наград. Сам режиссёр называл «Звоните Ди Каприо!» своей лучшей и самой честной работой:

«Мне ещё в театральном институте больше всего нравилось сочетание смешного и страшного, драматического и комедийного. Я там делал "Меру за меру" Шекспира, Достоевского и как актёр играл Чёрта в сцене из "Братьев Карамазовых". Это истории, в которых вроде бы смешно, но ты всё время находишься на шаг от чего-то по-настоящему страшного, больного».

Почему Жора Крыжовников?

Впервые режиссёр подписался псевдонимом, когда участвовал в сценарном конкурсе, который организовали его знакомые. Он одержал победу и получил грант, но из-за псевдонима никто не понял, что это был Андрей Першин.

На выигранные деньги Крыжовников снял свой первый фильм «Счастливая покупка», который длился всего восемь минут, но был высоко оценён престижными кинопремиями.

«Изначально я придумал Жору Крыжовникова как человека, который делает только то, что хочет. А сейчас я уже с ним сроднился. Андрей Першин много работал на телевидении, снимал развлекательные программы. Андрей Першин — это телевизионный ремесленник. А Жора — принципиальный человек, который пытается отвечать за то, что он делает», — объяснял режиссёр.

«Слово пацана»

Сериал шёл в ноябре — декабре 2023 года. «Слово пацана» рассказывает о том, что происходило в Казани конца 1980-х, когда подростки сбивались в уличные банды и терроризировали город. Эти группировки воевали друг с другом за районы и «делили асфальт». Для пацанов обещания, данные друзьям, будут важнее всего — и насилия, и страхов взрослого мира. Все, кто не пацаны, — чушпаны .

Жора Крыжовников выступил режиссёром, автором идеи и сценаристом. Он использовал книгу журналиста Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», которая вышла в 2020 году.

После выхода сериала книга вошла в топ-10 самых популярных книг в направлении нон-фикшен. Из-за маленького тиража книгу молниеносно раскупили, на сервисах объявлений цена доходит до 20 000 рублей. Зрители поставили поставили сериалу высшие баллы , а российские критики признали «Слово пацана» лучшим сериалом 2023 года.

Буквально сразу после выхода первых серий в обществе начались дискуссии — многие утверждали, что авторы картины романтизируют криминальный образ жизни среди подростков. Хотя создатели сериала преследовали цель показать, как «не надо» и никакой романтизации бандитизма в картине нет.

Но не все смогли здраво оценить идею сериала. Например, подростки из села Сарманово создали сеть телеграм-каналов, где стали косплеить «пацанов» и их поступки — драки стенка на стенку. Подражая известным ОПГ 1990-х годов — «Жилке» и «Хади Такташ», — школьники решили «делить асфальт», то есть бороться за территорию. Один из роликов попал в сеть и им заинтересовалась полиция. После проверки выяснилось, что школьники просто играли и ничего серьёзного не имели в виду.

Сериал даже требовали запретить. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям и призвала запретить «Слово пацана». После проверки Роскомнадзор дал комментарии : ничего противозаконного в сериале не нашли.

Новая волна хейта обрушилась на сериал после ужасного случая, который случился в Иркутске.

2 декабря на остановке группа подростков напала на 15-летнего школьника с ножом. Парень скончался. В Сети появились слухи, что убийство связано с сериалом, а преступники подражали главным героям. Следователи быстро нашли нападавших, но не увидели связи между преступлением и «популярным сериалом». Убийцы вообще не смотрели сериал «Слово пацана».

Многие артисты, общественные деятели, чиновники сериал оценили и поддержали Крыжовникова. Например, глава ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина поблагодарила создателей сериала за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде.

Сам Крыжовников комментировал обвинения так:

«Романтизация всё-таки, на мой вкус, это немножко приподнять, приукрасить, сделать более привлекательным. Ну и что там привлекательного? Где в "Слове пацана" романтизация криминала? Там, повторюсь, есть предчувствие, что вот, нашёл своих. Но на самом деле это иллюзия братства, иллюзия единения. Там нет правды, нет примеров для подражания. Всё это только начало больших драматических событий. Задача была вызвать эмоцию, дать возможность зрителю войти в этот мир, узнать его правила, оказаться вместе с героями внутри вот этой странной реальности, в которой вот такие законы, где ты даёшь слово маленькому пацанёнку, но можешь его не выполнить, потому что он ещё не пацан».

В итоге режиссёр резюмировал:

«Несмотря ни на какие свои ошибки, я прощения просить не буду».

И правильно, потому что пацаны не извиняются.

Личная жизнь

Крыжовников дважды женат. Первой супругой режиссёра стала актриса Юлия Александрова, известная по фильмам «Все умрут, а я останусь», «Горько», «Самый лучший день» и сериалу «Школа». Также Юлия сыграла мать Андрея «Пальто» в сериале «Слово пацана».

Будущие супруги познакомились в театре «АпАРТ», где Жора ставил спектакль «Старый друг лучше». С первой репетиции они поняли, что не безразличны друг другу. Юлия рассказывала:

«На одной из первых репетиций Андрей сказал: "Александрова, а может, поженимся?! Если не понравится, разведёмся". Как бы пошутил при большом стечении народа. То есть у нас не было сцен с припадением на колено и дарения кольца. Так, чтобы Париж, Эйфелева башня, вот это всё. Мы просто стали жить вместе, и уже через месяца четыре Андрей начал заводить разговор о ребёнке».

В 2010 году у пары родилась дочь Вера. Супруги почти не расставались друг с другом, и даже на съёмочной площадке проводили всё время вместе. Юлия играла почти в каждом фильме мужа. Почти с младенчества творческие родители стали привлекать дочь к съёмкам. В фильме «Ёлки новые» Вера сыграла в сцене детского бобслея в костюме русалочки.

В 2019 году в СМИ стала появляться информация о возможном расставании пары, супруги даже подали заявление на развод. Далее наступила эпидемия коронавируса, судебное заседание по разводу отменили, и пара смогла сохранить отношения, но ненадолго.

На фестивале «Кинотавр» в 2021 году режиссёр появился с другой спутницей. Юлия никак не комментировала ситуацию, и только в 2022 году Александрова на своей странице в социальной сети объявила, что они с супругом развелись ещё год назад. Но при этом бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, вместе они воспитывают дочь.

Сейчас Крыжовников в браке с Ольгой Долматовской. Она была продюсером фильма «Лёд-2», на съёмочной площадке они и познакомились.

Факты

Любимый сериал Крыжовникова — «Больница Никербокер» режиссёра Содерберга. Лента рассказывает о работе хирурга в нью-йоркской больнице.

Жора — фанат футбола с 2002 года.

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