Скандальный фильм «Брат 3» выйдет в кинотеатрах России 1 февраля

Фильм «Брат 3» Валерия Переверзева обзавёлся новой датой релиза в России. Картину покажут в стране 1 февраля — об этом рассказал Влад Пастернак, генеральный директор компании-прокатчика HHG.

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Изначально картина должна была выйти в прокат 23 ноября, однако затем ленте не выдали прокатное удостоверение. После этого фильму всё же дали разрешение выйти в кинотеатрах России 17 января, однако премьеру в итоге перенесли на две недели вперёд.