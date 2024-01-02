Назад в детство: какие мультфильмы посмотреть дома

Запасайтесь имбирным печеньем и горячим какао - рассказываем, какие мультфильмы стоит посмотреть в дни новогодних каникул.

Все мы любим Новый год за то, что он возвращает нас в детство. А тогда для счастья нам надо было совсем немного - вкусняшки, просмотр любимых мультиков и чтобы не мешал никто. Редакция "Омск Здесь" рассказала о том, какие мультфильмы они всегда пересматривают в дни новогодних каникул и какие чувства и эмоции у них они вызывают. Среди лауреатов не только классика, но и современные мультики.

"Кошмар перед Рождеством" (1993, 12+)

Дарья Пучкова: В моём рейтинге любимых новогодних мультфильмов на втором месте после "Гринча" стоит мрачная история Тима Бёртона под названием "Кошмар перед Рождеством". Сам режиссёр выступил лишь в качестве идейного вдохновителя картины, но его почерк заметен невооружённым глазом. Эта история о том, как самые мрачные и угрюмые существа раз в год мечтают о чуде и празднике для своей души. Такое ощущение, что в современном мире мы живём по сценарию этого мультфильма. Уникальность этого мрачного мюзикла в том, что озвучиванием картины на русском языке занимались российские рок-музыканты. Так во время просмотра вы услышите голоса Алексея Кортнева, Гарика Сукачёва, Вадима Самойлова, Тутты Ларсен и многих других. Если вы устали от того, как часто Иван Васильевич меняет профессию, то попробуйте провести эти новогодние каникулы в компании жутких (милых) монстров.

"Геркулес" (1997, 6+)

Ирина Сол: Новогоднее волшебство бывает разное. Есть "Кошмар перед Рождеством" Тима Бёртона. Мультфильму 30 лет, а он по-прежнему классный. И есть более классический "Дисней" - "Геркулес". Это уже прям тёплые воспоминания из детства, потому что как раз на Новый год одним из подарков была VHS-кассета (!) с мультфильмом, которую тут же распечатали под оливье. За столько лет мы её засмотрели на десятки раз, со временем перешли на онлайн. Шутки всё так же вызывают умиление, ну а ирония и сарказм, конечно, больше ориентированы вовсе не на малышей.

"Зима в Простоквашино" (1984, 0+)

Дарья Молчанская: "Кабы не было зимы в городах и сёлах…" - кажется, эта песня стала символом Нового года не только для детей, но и многих взрослых. И сегодня, спустя уже столько лет, и я не откажусь напевать её и вспоминать кадры из мультфильма. "Зима в Простоквашино" - мой самый "ассоциативный" новогодний мультик. Дядя Федор, Пёс, Кот, почтальон Печкин. Мультик - одно из самых приятных моих новогодних воспоминаний. Впервые посмотрела его с дедушкой на стареньком видеомагнитофоне именно под Новый Год. И этот момент навсегда в моём сердце. Всего 20 минут, а сколько чувств и эмоций, сколько счастья и воспоминаний, когда смотришь его. Это добрая история, которая хранит в себе детство, и в ней хочется остаться, хотя бы на эти праздничные дни. И да, уже будучи взрослой, завидую папе Дяди Фёдора - тоже иногда хочется загнать зимой автомобиль в квартиру. А фраза "Иван Фёдорович Крузенштерн - человек и пароход!" до сих поражает своей сюрреалистичностью.

"Барби: волшебство Пегаса" (2005, 0+)

Алина Шрайнер: Однажды у меня появился заветный диск с мультфильмами про Барби. В этом году, когда со всех сторон все говорят о знаменитой кукле, грех не посмотреть что-то из анимационной серии про принцесс. Мой фаворит - "Барби: волшебство Пегаса". Зимняя сказка покорила меня доброй семейной историей и, конечно, красивой крылатой лошадью. А ещё там до безумия милый, но неуклюжий медвежонок Снежинка... Этот мультфильм растопит сердце каждого, кто верит в чудеса.

"Холодное сердце" (2013, 0+)

Виктория Абзамилова: Лучшее, что придумало человечество, - это мороженое, мюзиклы и "Холодное сердце". В первый раз историю о принцессах Эрендела я увидела в 2013-м вместе с мамой в кино. Сказать, понравилось - не отразить "боль" моих родственников, которым до сегодняшнего дня порой приходится вздрагивать от внезапного: "О-о-отпусти и забу-удь - пусть бушует што-о-орм ". Я в восторге бегала по дому, перепевая все песни и разыгрывая сцены, в итоге мне подарили диск - с тех пор игры ровно синхронизировались с тем, что происходило на экране. Сейчас я поняла, что уже 10 лет считаю этот мультик любимым: высшей непосредственности снеговик с философскими наклонностями, олень - фанат рыжего овоща, ледоторговец, имеющий друзей - экспертов в любви, с максимальной самоотдачей помогают двум запутавшимся и далёким друг от друга сёстрам найти ответ на такой, с одной стороны, простой и банальный, но в то же время жизнепереворачивающий вопрос: "Что такое истинная любовь?". В мультике, безусловно, много интересного, но для меня есть два самых главных момента. Первый - это, конечно, побег Эльзы от социального заточения. Пусть знакомство с собой "тема модная", но тут она рассказана на максимальном градусе искренности - тот самый момент, когда настолько больно, что говорить уже невозможно, поэтому, наверное, мы все так жадно и поём. Песня Эльзы - это больше, чем гениально. Второй - когда три шарика снега с мозгом говорят: "Любовь - это когда не жалко ради кого-то растаять". Я хочу лишь сказать, что Олаф - это мой идеал - воплощение непосредственности, дружелюбности, увлечённости и прямолинейности. Вместе с героями зритель приходит к мысли: дороже семьи и друзей мы вряд ли что-то найдём в этой жизни. И так как каждый из нас фанат самокопания - если принцесса Диснея имеет право ошибаться, сомневаться в себе, бояться, то ты тем более можешь рискнуть принять себя, вдруг твой "холод" реально станет тебе по душе. Да и к тому же каждую трагедию на самом деле ждёт хеппи-энд, главное, не забывать в это верить. Созвучное с Новым годом настроение, согласитесь?

"Жил-был пёс" (1982, 0+)

Екатерина Попеляш: Я не большой любитель мультипликации, но есть один мультфильм, который мил моему сердцу долгие годы. Это советский "Жил-был пёс", который в преддверии Нового года часто появляется в телеэфире. Прекраснейшее произведение мультипликатора Эдуарда Назарова. Это абсолютный шедевр, разлетевшийся на мемы (или, по-стариковски, цитаты). "Шо, опять?", "Щас спою!", "Ты заходи, если что" - эти поговорки всплывают в памяти и произносятся в голове хриплым голосом Армена Джигарханяна. На этот Новый год буду пересматривать мультфильм вместе со своей 5-летней дочкой, чтобы она отвлеклась от "Щенячьего патруля". В заключение вспомню ещё один мемный мультфильм Эдуарда Назарова - "Дарю тебе звезду". Там мужчина на протяжении столетий - от каменного века до эры покорения космоса - обещает своей возлюбленной: "Любимая, я подарю тебе эту звезду!". Но вместо космического объекта женщина получает только грязную кастрюлю. Этот мультик уже не про праздники, а про ежедневную рутину.

"Как стать звездой" ("Смешарики", 2004, 0+)

Елена Русаченко: Один из моих любимых мультфильмов под ёлочкой - серия из ранних "Смешариков" под названием "Как стать звездой". В ней Нюша искала занятие, благодаря которому её все полюбят и она прославится на весь мир. Дело происходит в чудесный зимний день. Крош и Ёжик катаются на горшках с горки, а в уютном домике ворона Лосяш и Кар-Карыч играют в домино и дают Нюше дельные советы, как стать знаменитой. И хотя серия очень динамичная, от неё веет таким уютом и умиротворением. Кресло рядом с камином, в котором горит огонь, абажур с бахромой над круглым столом, за которым сидят старые друзья и делятся своей мудростью. А за окном - зимние сумерки и весёлые забавы. И у Нюши, что характерно, всё получается, ведь чтобы стать звездой - нужен талант, а талант есть у всех, нужно только его найти!

"Дед Мороз и лето" (1969, 0+)