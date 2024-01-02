$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Назад в детство: какие мультфильмы посмотреть дома

Запасайтесь имбирным печеньем и горячим какао - рассказываем, какие мультфильмы стоит посмотреть в дни новогодних каникул.

Все мы любим Новый год за то, что он возвращает нас в детство. А тогда для счастья нам надо было совсем немного - вкусняшки, просмотр любимых мультиков и чтобы не мешал никто. Редакция "Омск Здесь" рассказала о том, какие мультфильмы они всегда пересматривают в дни новогодних каникул и какие чувства и эмоции у них они вызывают. Среди лауреатов не только классика, но и современные мультики.

"Кошмар перед Рождеством" (1993, 12+)

Дарья Пучкова: В моём рейтинге любимых новогодних мультфильмов на втором месте после "Гринча" стоит мрачная история Тима Бёртона под названием "Кошмар перед Рождеством". Сам режиссёр выступил лишь в качестве идейного вдохновителя картины, но его почерк заметен невооружённым глазом. Эта история о том, как самые мрачные и угрюмые существа раз в год мечтают о чуде и празднике для своей души. Такое ощущение, что в современном мире мы живём по сценарию этого мультфильма. Уникальность этого мрачного мюзикла в том, что озвучиванием картины на русском языке занимались российские рок-музыканты. Так во время просмотра вы услышите голоса Алексея Кортнева, Гарика Сукачёва, Вадима Самойлова, Тутты Ларсен и многих других. Если вы устали от того, как часто Иван Васильевич меняет профессию, то попробуйте провести эти новогодние каникулы в компании жутких (милых) монстров.

"Геркулес" (1997, 6+)

Ирина Сол: Новогоднее волшебство бывает разное. Есть "Кошмар перед Рождеством" Тима Бёртона. Мультфильму 30 лет, а он по-прежнему классный. И есть более классический "Дисней" - "Геркулес". Это уже прям тёплые воспоминания из детства, потому что как раз на Новый год одним из подарков была VHS-кассета (!) с мультфильмом, которую тут же распечатали под оливье. За столько лет мы её засмотрели на десятки раз, со временем перешли на онлайн. Шутки всё так же вызывают умиление, ну а ирония и сарказм, конечно, больше ориентированы вовсе не на малышей.

"Зима в Простоквашино" (1984, 0+)

Дарья Молчанская: "Кабы не было зимы в городах и сёлах…" - кажется, эта песня стала символом Нового года не только для детей, но и многих взрослых. И сегодня, спустя уже столько лет, и я не откажусь напевать её и вспоминать кадры из мультфильма. "Зима в Простоквашино" - мой самый "ассоциативный" новогодний мультик. Дядя Федор, Пёс, Кот, почтальон Печкин. Мультик - одно из самых приятных моих новогодних воспоминаний. Впервые посмотрела его с дедушкой на стареньком видеомагнитофоне именно под Новый Год. И этот момент навсегда в моём сердце. Всего 20 минут, а сколько чувств и эмоций, сколько счастья и воспоминаний, когда смотришь его. Это добрая история, которая хранит в себе детство, и в ней хочется остаться, хотя бы на эти праздничные дни. И да, уже будучи взрослой, завидую папе Дяди Фёдора - тоже иногда хочется загнать зимой автомобиль в квартиру. А фраза "Иван Фёдорович Крузенштерн - человек и пароход!" до сих поражает своей сюрреалистичностью.

"Барби: волшебство Пегаса" (2005, 0+)

Алина Шрайнер: Однажды у меня появился заветный диск с мультфильмами про Барби. В этом году, когда со всех сторон все говорят о знаменитой кукле, грех не посмотреть что-то из анимационной серии про принцесс. Мой фаворит - "Барби: волшебство Пегаса". Зимняя сказка покорила меня доброй семейной историей и, конечно, красивой крылатой лошадью. А ещё там до безумия милый, но неуклюжий медвежонок Снежинка... Этот мультфильм растопит сердце каждого, кто верит в чудеса.

"Холодное сердце" (2013, 0+)

Виктория Абзамилова: Лучшее, что придумало человечество, - это мороженое, мюзиклы и "Холодное сердце". В первый раз историю о принцессах Эрендела я увидела в 2013-м вместе с мамой в кино. Сказать, понравилось - не отразить "боль" моих родственников, которым до сегодняшнего дня порой приходится вздрагивать от внезапного: "О-о-отпусти и забу-удь - пусть бушует што-о-орм ". Я в восторге бегала по дому, перепевая все песни и разыгрывая сцены, в итоге мне подарили диск - с тех пор игры ровно синхронизировались с тем, что происходило на экране. Сейчас я поняла, что уже 10 лет считаю этот мультик любимым: высшей непосредственности снеговик с философскими наклонностями, олень - фанат рыжего овоща, ледоторговец, имеющий друзей - экспертов в любви, с максимальной самоотдачей помогают двум запутавшимся и далёким друг от друга сёстрам найти ответ на такой, с одной стороны, простой и банальный, но в то же время жизнепереворачивающий вопрос: "Что такое истинная любовь?". В мультике, безусловно, много интересного, но для меня есть два самых главных момента. Первый - это, конечно, побег Эльзы от социального заточения. Пусть знакомство с собой "тема модная", но тут она рассказана на максимальном градусе искренности - тот самый момент, когда настолько больно, что говорить уже невозможно, поэтому, наверное, мы все так жадно и поём. Песня Эльзы - это больше, чем гениально. Второй - когда три шарика снега с мозгом говорят: "Любовь - это когда не жалко ради кого-то растаять". Я хочу лишь сказать, что Олаф - это мой идеал - воплощение непосредственности, дружелюбности, увлечённости и прямолинейности. Вместе с героями зритель приходит к мысли: дороже семьи и друзей мы вряд ли что-то найдём в этой жизни. И так как каждый из нас фанат самокопания - если принцесса Диснея имеет право ошибаться, сомневаться в себе, бояться, то ты тем более можешь рискнуть принять себя, вдруг твой "холод" реально станет тебе по душе. Да и к тому же каждую трагедию на самом деле ждёт хеппи-энд, главное, не забывать в это верить. Созвучное с Новым годом настроение, согласитесь?

"Жил-был пёс" (1982, 0+)

Екатерина Попеляш: Я не большой любитель мультипликации, но есть один мультфильм, который мил моему сердцу долгие годы. Это советский "Жил-был пёс", который в преддверии Нового года часто появляется в телеэфире. Прекраснейшее произведение мультипликатора Эдуарда Назарова. Это абсолютный шедевр, разлетевшийся на мемы (или, по-стариковски, цитаты). "Шо, опять?", "Щас спою!", "Ты заходи, если что" - эти поговорки всплывают в памяти и произносятся в голове хриплым голосом Армена Джигарханяна. На этот Новый год буду пересматривать мультфильм вместе со своей 5-летней дочкой, чтобы она отвлеклась от "Щенячьего патруля". В заключение вспомню ещё один мемный мультфильм Эдуарда Назарова - "Дарю тебе звезду". Там мужчина на протяжении столетий - от каменного века до эры покорения космоса - обещает своей возлюбленной: "Любимая, я подарю тебе эту звезду!". Но вместо космического объекта женщина получает только грязную кастрюлю. Этот мультик уже не про праздники, а про ежедневную рутину.

"Как стать звездой" ("Смешарики", 2004, 0+)

Елена Русаченко: Один из моих любимых мультфильмов под ёлочкой - серия из ранних "Смешариков" под названием "Как стать звездой". В ней Нюша искала занятие, благодаря которому её все полюбят и она прославится на весь мир. Дело происходит в чудесный зимний день. Крош и Ёжик катаются на горшках с горки, а в уютном домике ворона Лосяш и Кар-Карыч играют в домино и дают Нюше дельные советы, как стать знаменитой. И хотя серия очень динамичная, от неё веет таким уютом и умиротворением. Кресло рядом с камином, в котором горит огонь, абажур с бахромой над круглым столом, за которым сидят старые друзья и делятся своей мудростью. А за окном - зимние сумерки и весёлые забавы. И у Нюши, что характерно, всё получается, ведь чтобы стать звездой - нужен талант, а талант есть у всех, нужно только его найти!

"Дед Мороз и лето" (1969, 0+)

Елена Русаченко: Мультфильм 1969 года "Дед Мороз и лето" смотрит уже третье поколение нашей семьи. Это очень добрая, весёлая и душевная сказка о Дедушке Морозе, который узнал, что есть на свете лето. Он всё время думал об этом чудесном времени года, совсем загрустил, и ночью ему снились странные "зелёные" сны. Поэтому Дедушка отправляется в город, чтобы выяснить наконец, что же такое лето. Ребятишки, к которым он пришёл, спасли его от жары, накормив мороженым, и показали лето. Дедушка Мороз увидел его своими глазами и счастливый вернулся на Северный полюс. Вот такой незамысловатый, но нетипичный и очень добрый сюжет. И Дедушка Мороз здесь не совсем обычный: не величественный волшебник со свитой помощников, а маленький трудолюбивый старичок, которые делает подарки своим руками. Сценарий сказки написал Василий Ливанов (наш советский Шерлок Холмс), а чудесные песни, и в том числе песенку про лето, сочинили Евгений Крылатов и Юрий Энтин. От этого мультика становится очень тепло на душе. Вспоминаю, как ждала Нового года в детстве и верила в чудо.

Фильмы и сериалы
Видео
Как стать звездой
Дарю тебе звезду
Кошмар перед Рождеством
Геркулес
Гринч
Жил-был Пес
Холодное сердце
Смешарики
Джангир Сулейманов
Иван Крузенштерн
Валентин Караваев
Крис Бак
Денис Чернов
Генри Селик
Дженнифер Ли
Евгений Крылатов
Шерлок Холмс
Рон Клементс
Джон Маскер
Эдуард Назаров
Василий Ливанов
Юрий Энтин
Илья Максимов
Армен Джигарханян
Алексей Кортнев
Гарик Сукачев
Вадим Самойлов
Владимир Попов
Тим Бертон
Walt Disney