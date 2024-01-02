Киносказка в реальной жизни: где снимали новогодние фильмы в Москве

Новогодние праздники нереально представить без старых добрых советских фильмов. А досмотрев их, можно отправиться на прогулку туда, где создавалась нестареющая классика. Расскажем, в каких местах Москвы снимали легендарное новогоднее кино.

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"Ирония судьбы, или с Легким паром!"

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Где: проспект Вернадского, дома 113 и 125.

Вереница многоэтажек и новогодняя ярмарка, по которой прогуливался Павлик с шампанским в руках, находятся на проспекте Вернадского. В фильме Эльдара Рязанова снимались сразу два соседних дома: Надин – 113 и Женин – 125.

Это многоэтажки эпохи 1970-х, но по факту они не такие уж типовые, как говорилось в начале фильма. Их возводили по экспериментальному проекту, который в итоге сочли неудачным: стены сильно продувались, а планировка оказалась неудобной. Сегодня на каждом из домов можно увидеть таблички: "Здесь жила Надя Шевелева" и "Здесь жил Женя Лукашин". Раньше там были еще и портфели с вениками для бани, но с дома 125 их украли – возможно, поклонники картины.

Любопытно, что цены на квартиры в этих многоэтажках до сих пор существенно выше, чем в соседних.

"Чародеи"

Где: телецентр "Останкино" (улица Академика Королева, дом 12), культурный центр ЗИЛ (улица Восточная, дом 4, корпус 1), Satelinn Moscow Khovrino – бывшая гостиница "Союз" (улица Левобережная, дом 12).

В музыкальной новогодней сказке по повести братьев Стругацких мало что осталось от оригинала – только волшебный институт да парочка персонажей. Одну из ключевых локаций фильма – Научный универсальный институт необыкновенных услуг (НУИНУ) – "сконструировали" сразу из трех зданий. Его фасадом стала ныне переименованная гостиница "Союз" недалеко от Речного вокзала. А холл, где проходил бал, находится в культурном центре ЗИЛ. Накануне съемок там как раз завершили ремонт, после чего интерьеры стали похожи на конструктивизм 1970-х.

А вот знаменитая сцена, где герой Семена Фарады заблудился в коридорах и возмущается: "Кто же так строит", – была снята в телецентре "Останкино". Кстати, эта фраза – импровизация актера, который действительно потерялся и пытался найти съемочную группу. Заблудиться там и правда легко.

А вот виды сказочного города Китежграда нашли в Суздале. В том числе там была снята знаменитая песня "Три белых коня".

"Карнавальная ночь"

Где: Театр Российской Армии (Суворовская площадь, дом 2).

Почти все номера первого советского мюзикла снимали в павильонах "Мосфильма", а вот интерьеры – в театре на Суворовской площади. До сих пор многие его холлы, фойе и лестницы вполне узнаваемы. Съемки проходили летом 1956 года, когда театр уехал на гастроли, так что творческой группе было где разгуляться: все локации остались в ее распоряжении.

Для артистов же процесс создания картины был настоящим испытанием. Осветительные приборы, которые задействовали на съемках, не были предназначены для интерьеров, а использовались в основном на улице. По этой причине в театре была жуткая духота. Особенно тяжело стало во время съемок финального концерта. Дело в том, что блюда в кадре были настоящими, а под воздействием высоких температур они стали дурно пахнуть. Однако создатели сочли, что главное – картинка, ароматы она не передает, так что съемочной группе пришлось потерпеть.

"Старый Новый год"

Где: Сандуновские бани (улица Неглинная, дом 14, строения 3–7) и практически весь центр Москвы.

Декорациями для этой новогодней комедии в первую очередь стали столичные улицы. Например, можно полюбоваться заснеженным Новым Арбатом (тогда – проспектом Калинина) начала 1980-х. А когда герои убегают от жен в баню, то проезжают по Гоголевскому бульвару, Смоленской площади, Остоженке, Брюсову переулку и другим узнаваемым местам.

Приезжают же персонажи в небезызвестные Сандуновские бани, построенные еще в начале XIX века. Кстати, там снимали немало советских и российских фильмов. Например, "Брат-2", "Броненосец "Потемкин", "Статский Советник" и многие другие. Более того, эти бани известны даже в Голливуде: в конце 1980-х они засветились в картине "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.