12 лучших полнометражных мультфильмов 2023 года

Каким вышел для вас 2023 год? Взлёты и падения, потери и находки, новые цели и люди? Наверняка, оглянувшись назад, вы вспомните множество интересных событий, которые повлияли на вас. Это же происходит и с миром анимации, за прошедшие 12 месяцев зрителям предоставили возможность окунуться в разнообразие историй. Тлум.Ру вспоминает 12 лучших мультфильмов 2023 года. Мы, по традиции, предлагаем всем-всем поучаствовать в голосовании за самый крутой мультфильм. Итоги подведём чуть позже — в январе 2024 года.

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№ 12: «Король обезьян»

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Пара слов о мультфильме: кто «Дракона желаний» от Netflix смотрел, тот примерно понимает, какими выходят истории, связанные с Китаем, когда дело касается этого стримингового сервиса. Если зрители до просмотра Короля не были в курсе о существовании целого мультсериала, то, с большой долей вероятности, история им должна была понравиться.

№ 11: «Лео»

Пара слов о мультфильме: Адам Сендлер озвучил главного героя, решившего, будучи в крайне почтенном возрасте, сбежать от оков, выстроенных человеком. Мотивационная история вышла яркой, дерзкой и с тем самым юморком, которого в большинстве проектов Адама хоть отбавляй.

№ 10: «Братья Супер Марио в кино»

Пара слов о мультфильме: вышло как минимум крайне пасхально, но вот у тех, кто за водопроводчика и его брата никогда не играл, половина таких радостей, увы, прошла мимо. Из очевидных плюсов мультфильма — сильная и независимая Пич, она вызывает восторг.

№ 9: «Побег из курятника 2»

Пара слов о мультфильме: создатели культового «Побега из курятника» в этот раз развернулись и пошли в другую сторону, на первый, так сказать, взгляд. Что точно сработало — внедрение в сюжет молодой крови помогло истории раскрыться интереснее, в том числе и для зрителей, которых, на момент выхода оригинала, ещё не было на этом свете.

№ 8: «Тролли. Группа в сборе»

Пара слов о мультфильме: и вновь типичный вопрос о том, как расширить вселенную проекта, привел сценаристов к ответу, состоящему из одного слова… «родственники». Здесь у Цветана обнаруживается брат, нет, не один, несколько, сам герой когда-то вместе с ними гастролировал в музыкальном туре. Осталось разобраться в том, что внесло раздор в душевную компанию. Розочка, как знают постоянные зрители, в этом мастерица. Музыка на высоте, номера тоже, всё, как и подобает франшизе.

№ 7: «Элементарно»

Пара слов о мультфильме: смутно, сумбурно, ярко, динамично, со множеством вопросов к мотивации героев и их выборам, порой решающим судьбу. Студия Pixar пока не сдаёт позиции, но к «Элементарно» от этого остаётся не меньше претензий как у критиков, так и у рядовых зрителей. С другой стороны, они сошлись, лёд и пламень, ну, почти лёд.

№ 6: «Руби Гильман: Приключения кракена-подростка»

Пара слов о мультфильме: ультимативная семейная история о том, как важно разговаривать с детьми, не скрывать от них своё прошлое — и уж тем более родственников! — не забывая при этом строить собственную жизнь. В общем, подросткам без того тяжело, без поддержки и опоры лучше не станет, ею и предложено стать родителям, что логично.

№ 5: «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Пара слов о мультфильме: яркий и динамичный перезапуск, иначе не назвать. Черепашки здесь настоящие дети, творят, что хотят, фантазируют о том, чего сложно достичь, и дальше по списку. Тем не менее, они очаровательны, особенно, когда в компании появляется Эйприл, быстро ставшая их подругой — этот момент по канону.

№ 4: «Как слониха упала с неба»

Пара слов о мультфильме: поиски пропавшей сестры главного героя увенчались для него же невероятным приключением, больше похожим на сон. Многие родители найдут в мультфильме поучительный сказ о том, как постепенно давать детям пространство и позволять им самостоятельно принимать решения, ведь взрослый мир не за горами, он даже не в небе, где таится множество неизведанных вещей.

№ 3: «Судзумэ, закрывающая двери»

Пара слов о мультфильме: мультфильм-путешествие, выход из зоны комфорта и возможность найти магию в совершенно обычных вещах, к примеру, в незнакомке на мопеде, колесе обозрения и даже животных. Судзумэ уверенно и очень по-синкаевски открыла двери, ведущие в сердечки зрителей.

№ 2: «Мальчик и птица»

Пара слов о мультфильме: мнения зрителей разделились, кто-то не оценил сюжет, назвав финал незавершённым, другие же сосредоточились на любимой анимации. Чего у мультфильма точно не отнять — возможности целиком погрузиться в сюжет через сопереживание главному герою.

№ 1: «Человек-паук: Паутина вселенных»

Пара слов о мультфильме: новый злодей, новые проблемы мультивёрса и новые чувства. Всё с приставкой «супер», Майлзу придётся стараться и дальше, окончание второй части вышло даже более клиффхангерным, чем первой, и правильно — сценаристам и аниматорам придётся с выходом сиквелов прыгать выше головы, даже если на миллиметры, всё равно считается.