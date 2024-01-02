12 небанальных фильмов для просмотра на праздниках

Наступили новогодние каникулы, а у многих россиян традиционно это время настоящего киномарафона. В этом году на телеканалах и в онлайн-кинотеатрах не будет такой полюбившейся классики, как «Гарри Поттер», хотя в интернете по-прежнему можно достать всё. Но если вы устали по десять раз пересматривать одно и то же, «Секрет» подготовил подборку семейных новогодне-рождественских фильмов, которые разбавят череду уже приевшихся картин.

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"Чудо на 34-й улице"

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Год выхода: 1994

Страна: США

В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс

За что любим: за то, что фильм помогает снова поверить в Санта-Клауса или Деда Мороза даже разуверившимся.

В России этот фильм не слишком популярен, а вот в США он входит в сборник рождественской классики, знакомой каждому с детства. Мы советуем посмотреть фильм 1994 года, но, по сути, это ремейк одноимённой рождественской комедии 1947 года по рассказу Валентайна Дэвиса, включённой в список наиболее значимых картин американского кинематографа.

Главная героиня фильма — шестилетняя Сьюзи, дочь матери-одиночки. Под Рождество она загадывает обрести новый дом, папу и маленького братика, хотя в отличие от многих детей не верит в Санта-Клауса. А вот у одного загадочного старика другое мнение насчёт осуществимости наших желаний. Отправившись поработать Сантой в крупный универмаг «Коул» на 34-й улице Нью-Йорка, он встречает Сьюзи, выслушивает её просьбу и делает всё, чтобы девочка снова поверила в чудо.

"Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Волшебный шкаф"

Год выхода: 2005

Страна: США

В ролях: Тильда Суинтон, Джеймс МакЭвой, Уильям Мосли, Скандар Кейнс

За что любим: за христианские аллюзии и понимание того, что зима не может быть бесконечной.

Это первая часть нарнийской трилогии, которая может составить достойную конкуренцию тому же «Гарри Поттеру» по части фантазийной составляющей, эпики, доброй морали и духа приключений.

Кинолента «Лев, Колдунья и Волшебный шкаф» сильнее всего наполнена рождественской атмосферой, ведь её действие происходит в волшебной стране Нарнии, населённой фавнами, русалками, гномами и говорящими животными, но в результате злого колдовства погружённой в бесконечную зиму. Исправить ситуацию может только детская дружба, смелость, самопожертвование, вера и немного волшебства. И, конечно же, Санта-Клаус, приезд которого, вопреки традициям нашего мира, для Нарнии знаменует надежду на окончание зимы и скорую весну.

Вместо оленя Рудольфа — фавн мистер Тумнус с красным носом, красным шарфиком и оленьими ушками в исполнении Джеймса МакЭвоя, а главную антагонистку, столь похожую на Снежную Королеву, сыграла бесподобная Тильда Суинтон.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Год выхода: 2005

Страна: США

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем-Картер

За что любим: за великолепную киноадаптацию повести британского сказочника Роальда Даля от мастера готической комедии Тима Бёртона и за волшебную страну, в которой все хорошие и плохие дети получают рождественское чудо по заслугам.

Тиму Бёртону отлично удаётся смешивать коктейли из духа Рождества и чёрного юмора — вспомнить хоть прославивший его мультик «Кошмар перед Рождеством» или трогательный фильм о происхождении рождественского снега в одном городке «Эдвард Руки-Ножницы». И как обычно, помогает воплотить свои причудливые фантазии на экране ему помогает актёрский талант Джонни Деппа.

Маленький мальчик Чарли живёт вместе с с семьёй в небольшой лачуге. Несмотря на бедность, он не унывает и надеется на то, что однажды всё изменится. Так и происходит под Рождество. Чарли находит призовой золотой билет в шоколадке производства фабрики знаменитого кондитера Вилли Вонки. Она много лет была закрыта после того, как конкуренты выкрали её секреты производства, а сам Вонка отошёл от дел и скрылся от мира, но вот из труб фабрики снова повалил дым, а это значит, намечается грандиозное возвращение. Пять счастливчиков, нашедшие золотой билет, выигрывают пожизненное обеспечение шоколадом и приглашение на эксклюзивную экскурсию вместе с одним взрослым членом семьи. Но лишь один получит загадочный «особенный приз», который может круто изменить всю его жизнь.

Фильм изобилует музыкальными номерами, а само путешествие по фабрике напоминает одновременно приключение Дороти в стране Оз и странствие Мари по царству сладостей в «Щелкунчике». Великолепная актёрская игра Джонни Деппа — лишь вишенка на этом торте. Но будьте осторожны, слишком много сладкого вредит зубам! К слову, в уходящем 2023 году у фильма вышел приквел «Вилли Вонка», где роль таинственного создателя фабрики исполнил Тимоти Шаламе.

"Семья напрокат"

Год выхода: 1997

Страна: США

В ролях: Рома Дауни, Эрик МакКормак, Шон Томпсон

За что любим: за тёплые вайбы доброго семейного кино 90-х и семейные ценности, побеждающие холодные корпоративные правила игры.

Как часто, увлёкшись зарабатыванием денег, мы забываем о семье? Успешный финансист Сэм всегда думал, что семья — это, скорее, лишний груз при восхождении по карьерной лестнице. Ему пришлось серьёзно пересмотреть свои взгляды, когда потенциальный бизнес-партнёр оказался убеждённым семьянином. Чтобы впечатлить его, нашему карьеристу пришлось нанять собственную сотрудницу, мать-одиночку, чтобы получить готовую семью «под ключ». Вместе им предстоит справиться с такими задачами, как совместные ужины, катание на коньках в Центральном парке Нью-Йорка, настольные игры у камина и, конечно, встреча Рождества.

Приятным бонусом фильма станет отличная стилизация — атмосфера новогодних праздников здесь показана во всех деталях. Ну и конечно, не обойдётся без совсем не волшебных, но очень добрых и тёплых чудес, которых так не хватает в холодный и тёмный зимний сезон.

"Реальная любовь"

Год выхода: 2003

Страна: Великобритания

В ролях: Эмма Томпсон, Хью Грант, Колин Фёрт, Кира Найтли, Алан Рикман, Билл Найи, Мартин Фримен, Лиам Нисон, Томас Сэнгстер

За что любим: за хитросплетение судеб, тонкий английский юмор и торжество любви, которая, как известно, повсюду.

События этой картины происходят с очень разными людьми за месяц, остающийся до главного праздника в году — Рождества. Что может быть общего между незадачливым писателем, погрязшей в семье домохозяйкой, дублёром пикантных сцен, потерявшим маму мальчиком, стареющей рок-звездой, премьер-министром Великобритании и шафером с видеокамерой? Ответ, конечно же, любовь. Ну и немного теории шести рукопожатий и мира-чемодана в придачу.

Для многих ныне знаменитых актёров этот фильм стал настоящей путёвкой к звёздным ролям. Смотреть его, правда, рекомендуется с детьми как минимум старшего подросткового возраста, иначе часть шуток они попросту не поймут. Авторы поднимают в фильме немало острых вопросов об отношениях и приличиях, но режиссёру и актёрам удаётся сделать это удивительно непошлым.

"Приходи на меня посмотреть"

Год выхода: 2000

Страна: Россия

В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева

За что любим: за великолепную игру звёзд российского кино «старого эшелона», за узнаваемую многими россиянами предновогоднюю атмосферу и за веру в чудо, перед которой отступает сама смерть.

Эта мелодраматическая новогодняя комедия — единственная режиссёрская работа покойного Олега Янковского, который сыграл в этом фильме главную роль. Экранизация пьесы Нины Птушкиной «Пока она умирала» получилась очень про жизнь, про семейные ценности и про то, что счастье можно обрести в любом возрасте.

Пожилая женщина Софья Ивановна уже много лет не встаёт с кресла и смотрит в окно, силясь разглядеть там что-то, известное только ей. Её дочь, старая дева Татьяна, положила жизнь на служение больной матери, но из-за этого так и не создала семью. Обеспокоенная этим Софья Ивановна за неделю до Нового года объявляет, что собирается умереть, и говорит, что перед уходом хотела бы видеть дочь счастливой. Не успела озадаченная этим Таня уверить мать, что это совершенно невозможно, как в доме гаснет свет, а на пороге появляется таинственный незнакомец с букетом цветов и шампанским. И с этого момента вся жизнь героев фильма превращается в одно сплошное чудо, где не бывает совпадений, но бывают знаки судьбы и искреннее желание изменить жизнь к лучшему.

"Сирота казанская"

Год выхода: 1997

Страна: Россия

В ролях: Елена Шевченко, Николай Фоменко, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лев Дуров

За что любим: за бесподобное трио отцов, среди которых невозможно выбрать лучшего, за уютную и юморную атмосферу занесённого снегами домика в маленьком российском городке.

Ещё один российский фильм в этой подборке, сделанный в лучших традициях советского кинематографа со звёздами советского кино (и немного эстрады, как в случае с Николаем Фоменко). Молодая учительница русского языка и литературы Настя с детства росла без отца, но только после смерти матери решилась напечатать в газете её неотправленное письмо к её отцу, некоему Павлу, с которым она познакомилась на отдыхе. Опубликованное без особой надежды на чудо письмо возымело неожиданный эффект: под Новый год к Насте заявилось сразу три Павла, всю жизнь промыкавшихся в одиночестве и неожиданно обретших надежду на не одинокую старость. Насте и её жениху Коле предстоит трудный выбор, кого из отцов принять в семью… и стоит ли выбирать?

"Хороший доктор"

Год выхода: 2019

Страна: Франция

В ролях: Мишель Блан, Хакиль Джемили

За что любим: за неожиданный взгляд на изнанку рождественского Парижа, за юмор с лёгким налётом врачебного цинизма и за идею о важности взаимопомощи.

Это отличный пример слегка меланхоличного французского юмора, который в неожиданный момент оборачивается отборнейшим стёбом, а в следующий — глубоко трогает какие-то очень важные струны души.

В праздники люди редко задумываются о тех, кто просто не может позволить себе пойти отмечать, ведь без них мир рискует полететь в тартарары. Как, например, врач-терапевт, старый алкоголик Серж Маму Мани, оставшийся дежурить в рождественскую ночь по личным причинам. Под увещевания оператора «ты же один на весь Париж!» он ездит по вызовам людей, которые не посмотрели на календарь, чтобы заболеть животом или чем похуже.

Но что делать, если у такого ключевого персонажа прихватит поясницу так, что отнимутся ноги? На помощь неожиданно приходит курьер, который по счастливой случайности когда-то окончил курсы первой помощи. Вместе им предстоит спасти это Рождество и, возможно, несколько жизней.

"Гремлины"

Год выхода: 1984

Страна: США

В ролях: Зак Гэллиган, Фиби Кейтс, Хойт Экстон, Стивен Спилберг, Кори Фельдман

За что любим: за совершенно фантастический ужастик, который будет интересно посмотреть и детям.

Сценарий к этому фильму написал Крис Коламбус, подаривший нам первые три фильма о Гарри Поттере и дилогию «Один дома», а это уже о чём-то да говорит. Фильм «Гремлины» начинается с того, что главный герой встречает ужасно трогательное фантастическое существо — малыша Магвая, похожего на смесь красной панды, совы, обезьянки и ушастой лисицы, и не похожего ни на одного из них.

Зверёк обладает высоким интеллектом и абсолютным слухом, но боится солнечного света и воды, а ещё его нельзя кормить после полуночи, иначе из концентрата милоты родится множество вредителей-разрушителей, способных украсть ваше Рождество и наделать немало шума.

На этом месте мы передаём привет всем худеющим женщинам, которые с ужасом думают о перспективах новогоднего застолья, и гиперактивным детям, которые превращаются в монстриков, переев сладкого. Но не бойтесь, тут всё закончится хорошо. Это же всё-таки семейное рождественское кино. И, кстати, если захочется продолжения, у него есть и вторая часть.

"Рождественские хроники"

Год выхода: 2018

Страна: США

В ролях: Курт Рассел, Голди Хоун

За что любим: за атмосферу домика Санты и классическое волшебное приключение в свежем прочтении.

Добрая традиция Рождества в одной семье оказалась омрачена, когда отец семейства, работающий пожарным, погибает на службе. В канун следующего Рождества его вдова Клэр вынуждена заменить коллегу, оставив сына Тедди присматривать за младшей дочерью Кейт. Дети занимают себя просмотром старых фильмов, но внезапно из камина появляется странная рука. Они решают заснять видео с пруфом появления Санты, и это оборачивается необыкновенным приключением — с эльфами, оленями и спасением Рождества.

"Джек Фрост"

Год выхода: 1998

Страна: США

В ролях: Майкл Китон, Келли Престон

За что любим: за аналог «Привидения» для самых маленьких, за актёрскую игру Китона и за снежную сказку, в которой любовь не кончается.

Эта немного печальная, но добрая и волшебная детская сказка, начинается с трагедии — главный герой, рок-музыкант Джек Фрост, погибает в автокатастрофе. При жизни у него не получалось много времени проводить со своей семьёй — женой и сынишкой. Но судьба дарит ему второй шанс побыть с ними и показать свою любовь. Пусть и в очень необычном виде — в виде снеговика, которого слепил скучающий по папе сын. Правда, время снеговиков, как и снегурочек, довольно коротко, «но за эти пять минут можно сделать очень много».

Только не перепутайте его с фильмом «Снеговик» (Jack Frost, 1997). История про снеговика-маньяка — не совсем то, что ожидаешь от фильма для семейного просмотра.

"Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск"

Год выхода: 2022

Страна: США

В ролях: Крис Прэтт, Дэйв Батиста, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер,

За что любим: за полюбившихся супергероев «Марвел», возможность нарядить Грута рождественским оленем (хотя ёлкой было бы логичнее) и напоминание о том, что праздник мы себе создаём сами.

Если вы поклонник вселенной супергероев «Марвел» и, в частности, «Стражей галактики», в 2022 году вышел небольшой (40 минут) выпуск про то, как команда под предводительством Звёздного Лорда (Крис Прэтт) встречает Рождество. Чтобы утешить переживающего из-за разрыва с Гаморой Звёздного Лорда, енот Ракета, разумное дерево Грут, Дракс-Разрушитель и Небула отправляются на землю, чтобы найти его героя детства, актёра и музыканта Кевина Бейкона.

Этот фильм, как и остальные части «Стражей», изобилует юмором и гэгами, но правит бал, конечно, атмосфера Рождества, которую по мере своего понимания пытаются постичь такие разные инопланетяне с разных концов галактики. А в конце — коллективные обнимашки и трогательная песня.

Бонус: «Доктор Кто»

Годы выхода: с 2005 года по настоящее время

Страна: Великобритания

В ролях: Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант, Мэтт Смитт, Питер Капальди, Джоди Уиттакер

За что любим: за нестареющую классику британской научной фантастики, за самого человечного инопланетянина и за потрясающие рождественские спешлы.

Если вы хотите на каникулах основательно выпасть из жизни и окопаться у телевизора, кто мы такие, чтобы вам это запрещать! Хорошим вариантом для этого может стать сериал «Доктор Кто», перезапущенный в 2005 году и с тех пор уже 14 сезонов успешно приковывающий к себе внимание любителей фантастики со всего мира. Оригинальный сериал стартовал аж в 1963 году, так что совокупно он насчитывает 26 сезонов — это один из старейших проектов на британском телевидении.

Доктор, настоящее имя которого на протяжении всей истории упорно держится в секрете — последний (ну, почти) представитель инопланетной цивилизации повелителей времени, умеющих путешествовать сквозь время и пространство с помощью таинственной технологии ТАРДИС. Однажды его занесло на Землю, и с тех пор он регулярно берёт с собой спутников-землян для весёлых и страшных путешествий в прошлое и будущее и защиты мира от зловредных инопланетных рас.