Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе возглавил американский прокат

Фэнтези собрало собрало 31,8 миллиона долларов за последние выходные 2023 года. Так, эта сумма покрыла бюджет картины, который составил 125 миллионов долларов. Фильм опередил ленты «Аквамен и потерянное царство» (2023) и «Цвет лиловый» (2023).