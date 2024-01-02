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Четвертый сезон «Пацанов» может стартовать 13 июня

Агрегатор The Hollywood Handle сообщил, что четвёртый сезон супергеройского сериала «Пацаны» стартует 13 июня. Дата премьеры засветилась в бразильской рекламе стримингового сервиса Prime Video, однако проверить подлинность скриншота пока не удалось.

Четвертый сезон «Пацанов» может стартовать 13 июня
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Четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События продолжения развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — известный сериал Amazon Prime, стартовавший в 2019 году. Шоу рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали обычным делом и аналогом знаменитостей. Сериал получил массу положительных и критических отзывов за чёрный юмор, жестокие сцены и нетипичные для жанра отношения между героями.

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