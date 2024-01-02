5 романтических фильмов, которые оценит ваш мужчина

Пять романтических фильмов, которые оценит ваш мужчина
Чем заняться в праздники, если дети ушли в гости, а идти мерзнуть на улицу не хочется? Конечно, провести время за просмотром отличного тематического фильма.
Мы собрали топ рождественских картин, которые стоит посмотреть со своей второй половинкой. Вечер точно не пройдет зря.
«Выходи за меня на Рождество» (2017)
Свадьба в канун Рождества? Почему бы и нет! Забавная романтическая комедия режиссера Тэрри Ингрэма. По сюжету, владелица свадебного салона помогает своей клиентке организовать свадьбу в самый разгар подготовки к рождественским праздникам. На помощь невесте приходит родной брат, который пытается помочь сестре устроить лучшее торжество, которое возможно. Получится ли совместить два праздника? Берите вторую половинку и скорее усаживайтесь перед экраном.
«Рождество в шоколаде» (2020)
Девушка по имени Сэди возвращается домой перед Рождеством. Ее родители — владельцы шоколадного бизнеса, который пришлось продать неопытному бизнесмену. Сэди только бросил парень, а потому она не спешит окунаться в проблемы родителей и обучать нового владельца магазина премудростям ведения оригинального бизнеса. Но лишь до момента, пока не узнает, что новый владелец — настоящий красавчик, да еще и холостой. Картина Сандры Мартин не оставит вас равнодушными.
«Четыре Рождества» (2008)
Фильм с Риз Уизерспун и Винсом Воном в главных ролях. По сюжету, молодая пара планирует провести Рождество со своими родителями, и все они в разводе, а потому и героине Уизерспун, и герою Вона необходимо успеть на целых четыре праздника в разных местах. К таким приключениям жизнь героев точно не готовила, пройдут ли их отношения испытание на прочность? Узнаем после просмотра.
«Реальная любовь» (2003)
Настоящая рождественская классика, которую стоит оценить и вам, если вы никогда не смотрели этот фильм. Атмосферная мелодрама с такими звездами, как Кира Найтли, Хью Грант, Лиам Нисон, Билл Найи и другими. Фильм рассказывает об отношениях, суть которых режиссер раскрывает со всех сторон — каждая пара проходит свой путь. Фильм однозначно стоит просмотра в новогодние праздники, которые придают ему еще больше атмосферы.
«Интуиция» (2001)
Волшебный фильм, который, кстати, любят и мужчины, и женщины. Двое одиноких людей встречаются в большом шумном городе. В предрождественской суете они вполне могли пропустить друг друга, но судьба дарит им шанс. Вдохновляющая картина с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком в главных ролях, которая стоит потраченного вечера.