5 романтических фильмов, которые оценит ваш мужчина

Чем заняться в праздники, если дети ушли в гости, а идти мерзнуть на улицу не хочется? Конечно, провести время за просмотром отличного тематического фильма.

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Мы собрали топ рождественских картин, которые стоит посмотреть со своей второй половинкой. Вечер точно не пройдет зря.

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«Выходи за меня на Рождество» (2017)

Свадьба в канун Рождества? Почему бы и нет! Забавная романтическая комедия режиссера Тэрри Ингрэма. По сюжету, владелица свадебного салона помогает своей клиентке организовать свадьбу в самый разгар подготовки к рождественским праздникам. На помощь невесте приходит родной брат, который пытается помочь сестре устроить лучшее торжество, которое возможно. Получится ли совместить два праздника? Берите вторую половинку и скорее усаживайтесь перед экраном.

«Рождество в шоколаде» (2020)

Девушка по имени Сэди возвращается домой перед Рождеством. Ее родители — владельцы шоколадного бизнеса, который пришлось продать неопытному бизнесмену. Сэди только бросил парень, а потому она не спешит окунаться в проблемы родителей и обучать нового владельца магазина премудростям ведения оригинального бизнеса. Но лишь до момента, пока не узнает, что новый владелец — настоящий красавчик, да еще и холостой. Картина Сандры Мартин не оставит вас равнодушными.

«Четыре Рождества» (2008)

Фильм с Риз Уизерспун и Винсом Воном в главных ролях. По сюжету, молодая пара планирует провести Рождество со своими родителями, и все они в разводе, а потому и героине Уизерспун, и герою Вона необходимо успеть на целых четыре праздника в разных местах. К таким приключениям жизнь героев точно не готовила, пройдут ли их отношения испытание на прочность? Узнаем после просмотра.

«Реальная любовь» (2003)

Настоящая рождественская классика, которую стоит оценить и вам, если вы никогда не смотрели этот фильм. Атмосферная мелодрама с такими звездами, как Кира Найтли, Хью Грант, Лиам Нисон, Билл Найи и другими. Фильм рассказывает об отношениях, суть которых режиссер раскрывает со всех сторон — каждая пара проходит свой путь. Фильм однозначно стоит просмотра в новогодние праздники, которые придают ему еще больше атмосферы.

«Интуиция» (2001)