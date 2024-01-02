Почему в прокате 2024 года так много сиквелов и ремейков

Писать об ожидаемых в 2024 году на экранах мира фильмах - задача странная: никто не знает, какие из них сумеют пробиться в российский прокат, а какие останутся недоступными - по крайней мере, для сетевых кинотеатров. И тем не менее - что год грядущий нам готовит?

Честно говоря, просматривая список релизов 2024-го, впадаешь в некоторое уныние: дефицит свежих идей в кино растет и крепнет. Добрая половина проектов - это повторение старых сюжетов или в лучшем случае их развитие. Бесконечная череда сиквелов, приквелов и триквелов. Поднадоевшие персонажи, набившие оскомину жанровые штампы - это все говорит о давнем кризисе, в который впал кинематограф; на плаву его поддерживает только закон непрерывного обновления аудитории: ведь это для зрителя со стажем герои обрыдли, а для подростка они в новинку.

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Итак, нам обещают продолжение "Охотников за привидениями" - "Холодное сердце".Нас ждут "Кунфу Панда-4", "Годзилла против Конга: Новая империя", "Королевство планеты обезьян", "Пила XI", "Ужасающий-3". Впереди новые приключения кота Гарфилда и новые коллизии героев фильма "Гадкий я".

Впрочем, есть и относительно новая "золотая жила": байопики о популярных поп-дивах и поп-старах. Серию об Элвисе Пресли и Элтоне Джоне продолжат фильмы об Эми Уайнхаус ("Back to Black") и о Бобе Марли ("Одна любовь"). Есть и серьезное кино, снятое серьезными режиссерами. Это ЛукаГуаданьино" со спортивно-любовным треугольником в драме "Претенденты" - картина должна была открывать Венецианский фестиваль в сентябре 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде ее звезды не могли прилететь, и премьеру перенесли. Будут также Джордж Миллер с "Сагой о Безумном Максе" и кореец Пон Джун Хо с боевиком "Микки 17".

В январе должны выйти "Дрянные девчонки" - не ремейк фильма 2004 года, а экранизация популярного бродвейского мюзикла на музыку Джеффа Ричмонда. Режиссеры Саманта Джейн и Артуро Перез-мл.

Нечто подобное сюжету замечательного фильма 1984 года "Роман с камнем" взятов основу комедийного боевика "Аргайл. Супершпион" режиссера Мэттью Вона. В центре событий снова писательница, которая попадает в мир написанных ею шпионских романов и вынуждена отбиваться от придуманных ею персонажей. Фильм выходит в феврале.

"Мадам Паутина" с Дакотой Джонсон - фантазийный боевик о фельдшере-ясновидящей, которая одарена способностью заглядывать в будущее. Режиссер С. Дж.Кларксон.

"Лиза Франкенштейн" - комедийный ужастик о любви между девушкой и… трупом викторианской эпохи - Существом, которое она реаниминует. Стремление пары к романтическому блаженству оборачивается чередой убийств, когда они пытаются найти недостающие части тела для Существа. Режиссер Зельда Уильямс.

В марте обещают "Дюну: часть вторая", снятую Дени Вильневым. Тимоти Шаламе в главной роли пытается отомстить за семью и предотвратить кошмарное будущее для планеты. С ним в звездном фильме играют Зендая, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Шарлотта Рэмплинг.

"Американское общество негров-волшебников" появится на экранах мира в марте. В комедийном фильме сценарист и режиссер Коби Либий переворачивает расистские стереотипы с ног на голову. Джастис Смит играет молодого героя, которого завербовали в тайное общество волшебных чернокожих магов, видящих свою задачу в том, чтобы помогать белым.