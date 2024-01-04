Режиссёр из Новосибирска снял фильм о самом северном поселке в России

Новосибирец снял фильм о самом северном поселке в России. Об этом сообщило издание «Vn.ru».

© Bfm

Режиссер-путешественник Станислав Шуберт стоит за этим проектом. Первыми зрителями фильма станут полярники, которые с нетерпением ждут возможности увидеть свой родной город на большом экране.

Баренцбург - единственное российское поселение на Шпицбергене в Северном Ледовитом океане после распада СССР. Здесь можно увидеть колоритные лозунги советского периода и работающую шахту по добыче угля.

В 2019 году Шуберт восстановил заброшенный кинотеатр на Шпицбергене, который стал самым северным в России, после чего активно функционирует и предлагает широкий выбор фильмов. Режиссер обнаружил на архипелаге множество кинолент различных жанров, от документальных до классических произведений советского и зарубежного кино.

Жители Баренцбурга теперь могут наслаждаться кинематографическими шедеврами благодаря усилиям режиссера. Шуберт также лично обучил киномеханика для обеспечения бесперебойной работы кинотеатра.

В марте этого года он планирует показать свой новый фильм о Баренцбурге и его жителях, который уже прошел процесс обработки в Госфильмофонде и был отсканирован на киностудии "Мосфильм". Режиссер в настоящее время занимается монтажом и работой со звуком.