15 самых ожидаемых фильмов 2024 года: выбор "Газеты.Ru"

«Газета.Ru» начинает составлять культурное расписание на 2024 год. Для этого материала кинокритик Павел Воронков выбрал 15 фильмов, премьер которых мы ждем больше всего.

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«Балерина» («Ballerina»), реж. Лен Уайзман

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Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 7 июня

Полнометражный спин-офф франшизы «Джон Уик» (о «Континентале», сериале из этой вселенной, мы писали здесь) про балерину-ассасиншу Руни (Ана де Армас), которая охотится на убийц своих родных. Действие картины разворачивается между событиями третьего и четвертого фильмов цикла.

В актерский состав ленты вошли Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс», «Честь семьи Приции»), Гэбриэл Бирн («Подозрительные лица»), Каталина Сандино Морено («Извне») и Норман Ридус («Святые из Бундока», «Ходячие мертвецы»). Также в кадре должны появиться артисты из основного каста франшизы — Киану Ривз («Матрица»), Иэн Макшейн («Американские боги») и Лэнс Риддик («Грань»).

«Битлджус 2» («Beetlejuice 2»), реж. Тим Бертон

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 6 сентября

Продолжение макабрической комедии Тима Бертона про призрака-«биоэкзорциста» Битлджуса (Майкл Китон), предоставляющего душам умерших услуги изгнания живых людей из помещений.

В новой части, которая выйдет спустя более чем 35 лет после оригинала, вновь появятся Вайнона Райдер («Дракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнздей»), Моника Беллуччи («Необратимость») и Уиллем Дефо («Маяк»).

«Возвращение в Сайлент-Хилл» («Return to Silent Hill»), реж. Кристоф Ган

Где и когда смотреть: неизвестно

Повторный заплыв французского кинематографиста Кристофа Гана («Братство волка») в мрачные воды серии игр «Silent Hill». Первый фильм, выпущенный в 2006 году, стал одной из лучших киноадаптаций видеоигр в истории (сиквел 2012 года, основанный на третьей части цикла, при желании можно игнорировать).

В «Возвращении» будет использован сюжет второй игры — о мужчине по имени Джеймс, который оплакивает потерю возлюбленной и получает таинственное письмо, ведущее его в город Сайлент-Хилл, где он надеется ее найти. Кроме того, по словам Гана, картина вдохновлена отмененным проектом Хидео Кодзимы («Metal Gear Solid», «Death Stranding») из вселенной «Silent Hill».

«Гладиатор 2» («Gladiator 2»), реж. Ридли Скотт

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 22 ноября

Продолжение пеплума Ридли Скотта «Гладиатор», посвященное повзрослевшему Луцию, племяннику императора Коммода — героя Хоакина Феникса. В этом фильме Луция играет звезда «Нормальных людей» Пол Мескал, также в актерский состав входят Дэнзел Вашингтон («Тренировочный день»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и Педро Паскаль («Одни из нас», «Мандалорец»). К ролям матери Луция — Луциллы — и сенатора Гракха вернулись Конни Нильсен («Миссия на Марс») и Дерек Джекоби («Гамлет»).

«Головоломка 2» («Inside Out»), реж. Келси Манн

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 14 июня

Вторая часть мультфильма Pixar об эмоциях, живущих в сознании девочки Райли Андерсон. В продолжении Райли, которая добралась до подросткового возраста, столкнется с расширенным составом эмоций: к Радости, Печали, Брезгливости, Гневу и Страху добавится, в частности, Тревожность.

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie a Deux»), реж. Тодд Филлипс

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 4 ноября

Сиквел кинокомикса Тодда Филлипса «Джокер», за роль в котором Хоакин Феникс получил премию «Оскар». Второй фильм, во-первых, должен стать мюзиклом, а во-вторых, расскажет об отношениях несостоявшегося стендап-комика (но состоявшегося убийцы) Артура «Джокера» Флека с психиатриней Харлин Квинзель — будущей преступницей Харли Квинн. Ее в картине играет певица и актриса Леди Гага.

«Дюна: Часть вторая» («Dune: Part Two»), реж. Дени Вильнев

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 1 марта

Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева, которая перенесет на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта «Дюна». Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить убийцам своей семьи. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.

«Злая: Часть первая» («Wicked: Part One»), реж. Джон М. Чу

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 27 ноября

Экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». В центре сюжета — юные Эльфаба (которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада) и Глинда (будущая Добрая Ведьма Севера).

В главных ролях задействованы Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и Ариана Гранде («Не смотрите наверх»), Волшебника играет Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода»), также в проекте снимаются Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). Режиссером выступает Джон М. Чу, известный по фильмам «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед 2: Улицы», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и «Иллюзия обмана 2».

«Мастер и Маргарита», реж. Михаил Локшин

Где и когда смотреть: в кино — с 25 января

Экранизация мистического романа Михаила Булгакова, одно время носившая название «Воланд» и интересовавшая стриминг Netflix. Историю любви в Москве 30-х годов, где с размахом гостит дьявол со своей свитой, разыграли Евгений Цыганов («Питер FM»), Юлия Снигирь («Новый папа»), Аугуст Диль («Курск») и другие. Режиссером картины выступил постановщик «Серебряных коньков» Михаил Локшин, написавший сценарий вместе с автором «Эпидемии» Романом Кантором.

«Микки 17» («Mickey 17»), реж. Пон Чжун Хо

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 29 марта

Научная фантастика от режиссера «Паразитов», «Сквозь снег» и «Воспоминаний об убийстве» Пон Чжун Хо, основанная на недавнем романе Эдварда Эштона «Микки-7».

Сюжет крутится вокруг робота — участника космической колонизационной программы. Он — расходный материал: после гибели его разум загружают в новое тело, после чего «Микки» возвращают в строй. Однажды в этом процессе происходит судьбоносная накладка.

Главная роль в проекте досталась Роберту Паттинсону («Сумерки», «Бэтмен»), вместе с ним в фильме снялись Стивен Ён («Ходячие мертвецы»), Наоми Экки («Конец ***го мира»), Тони Коллетт («Реинкарнация») и Марк Руффало («Зодиак»).

«Носферату» («Nosferatu»), реж. Роберт Эггерс

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в мире — 25 декабря

Готический хоррор, поставленный автором «Ведьмы» и «Маяка» Робертом Эггерсом, — ремейк немого фильма 1922 года «Носферату, симфония ужаса», неофициальной экранизации «Дракулы» Брэма Стокера и одного из ключевых произведений немецкого экспрессионизма. Лента расскажет историю о молодой женщине (Лили Роуз-Депп) и одержимом ею вампире (Билл Скарсгард). Среди задействованных артистов — Николас Холт («Ренфилд»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Эмма Коррин («Корона») и Уиллем Дефо («Маяк»).

«Паддингтон в Перу» («Paddington in Peru»), реж. Дугал Уилсон

Где и когда смотреть: в кино с 28 ноября

Триквел самой доброй франшизы на свете о приключениях говорящего медвежонка Паддингтона. В новой части Паддингтон и его приемная семья обнаруживают себя посреди дождевых лесов Амазонии и перуанских гор.

«Претенденты» («Challengers»), реж. Лука Гуаданьино

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 26 апреля

Спортивно-романтическая драмеди Луки Гуаданьино («Суспирия»). По сюжету жена (и по совместительству тренерша) победителя турнира Большого шлема, столкнувшегося с чередой проигрышей, записывает его на соревнование тура ATP Challenger, где ему предстоит матч против ее бывшего. Любовный треугольник на экране разыграли Зендея («Эйфория»), Джош О'Коннор («Корона») и Майк Файст («Вестсайдская история» Стивена Спилберга).

«Сто лет тому вперед», реж. Александр Андрющенко

Где и когда смотреть: в кино — с 18 апреля

Экранизация фантастической повести Кира Булычева из цикла о приключениях Алисы Селезневой, в 1985 году адаптированной в виде мини-сериала «Гостья из будущего». Алису в новой версии играет Дарья Верещагина («Оффлайн»), Колю Герасимова — звезда «Монастыря» Марк Эйдельштейн, пиратов Весельчака У и Глота изображают Александр Петров («Текст») и Юрий Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!»). Также в проекте задействованы Константин Хабенский («Ночной дозор»), Федор Бондарчук («Балет») и Виктория Исакова («Эпидемия»).

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» («Furiosa: A Mad Max Saga»), реж. Джордж Миллер

Где и когда смотреть: неизвестно; дата кинотеатрального релиза в США — 24 мая