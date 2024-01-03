Главную роль в фильме по Minecraft сыграет Джек Блэк

По информации издания Deadline, актерский состав фильма по популярной песочнице Minecraft пополнил Джек Блэк. Ему досталась роль Стива — главного героя игры со стандартным скином.Похоже, главных героев в экранизации Майнкрафта будет несколько, ведь известно, что Джейсон Момоа тоже получил ключевую роль в фильме.Джек БлэкПсихологи работают в Minecraft?

Появились необычные сессии для интровертовТакже в фильме по Minecraft сыграют Даниэль Брукс, Себастьян Юджин Хансен и звезда сериала «Уэнсдей». Производством адаптации занимаются Legendary Pictures, Vertigo и On the Roam в сотрудничестве с создателями игры — Microsoft и Mojang.Премьера экранизации Minecraft запланирована на 4 апреля 2025 года. Съемки фильма начнутся в ближайшее время в Новой Зеландии. (Источник: https://cq.ru/news/industry/glavnuiu-rol-v-filme-po-minecraft-sygraet-dzhek-blek)