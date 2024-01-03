Малахов раскрыл, какой канал показал лучший результат в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, 31 декабря — 1 января, битва за внимание зрителей на телеканалах достигла своего апогея. Сегодня Андрей Малахов объявил победителя в этой напряженной гонке, и им стал канал «Россия-1». Это значимое событие, поскольку впервые в истории телевидения «Россия-1» пришелся лидерство в новогоднем эфире. Андрей Малахов выразил признательность зрителям за этот новогодний подарок и поздравил своих коллег с четкой победой, сообщает портал boda.

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На втором месте оказался Первый канал, а третью строчку поделили СТС и НТВ. Однако перед наступлением новогодней ночи, телеканалы столкнулись с неожиданными трудностями. Скандальная «голая» вечеринка, устроенная Настей Ивлеевой, привела к тому, что все участники оказались в «запрещенном списке». Среди них числились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Анна Asti, Дима Билан и многие другие.