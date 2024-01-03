Новые "Три богатыря" возглавили российский прокат

Лента собрала 154,2 млн рублей, обойдя новые "Ёлки". Десятая часть франшизы добавила к своей кассе 45,9 млн рублей на четвертой неделе проката, передает kinobusiness.com.

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На третьем месте с 34,7 млн рублей "Манюня: Новогодние приключения". Недавний лидер российского бокс-офиса "Феррари" об Энцо Феррари собрал 29,7 млн рублей. Замыкает топ-5 "Теща" с Гузеевой и Харламовым (25 млн рублей на пятой неделе проката).