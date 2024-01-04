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Сериалы 2024 года: «Фоллаут», «Ходячие мертвецы», «Настоящий детектив», «Бриджертоны», «Аватар», «Дом дракона», «Дюна»

Выберите главное шоу наступившего года.

Сериалы 2024 года
© Чемпионат.com

Не успели мы посмотреть все удачные сериалы ныне ушедшего 2023 года, а новые уже на подходе — какие-то стартуют совсем скоро. Выйдут как оригинальные тайтлы, так и долгожданные продолжения.

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Отдайте свой голос самому ожидаемому сериалу 2024-го!

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«Фоллаут»

Где выйдет: Prime Video

Режиссёр: Джонатан Нолан

Звёзды: Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл

Дата выхода: 12 апреля.

Долгожданный сериал по серии игр Fallout. Нам покажут убежища, пустоши, гулей, бойцов из Братства стали и прочие фишки, за которые полюбили культовую RPG. За сериал отвечает Джонатан Нолан: в его портфолио удачная режиссура «Мира дикого запада» и сценарии для «Интерстеллара», «Тёмного рыцаря», «Престижа». Всё это даёт надежду, что «Фоллаут» окажется хитом!

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

«Аватар: Легенда об Аанге»

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани

Звёзды: Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Дэниэл Дэ Ким

Дата выхода: 22 февраля

Экранизация мультсериала о мальчике, который управляет стихиями. После трейлеров фанаты сдержанно хвалят актёрский состав, визуал и стиль. Возможно, Netflix сотворит чудо и снимет такой же хит, как и «Ван-Пис»!

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

«Пингвин»

Где выйдет: HBO и Max

Режиссёр: Крэйг Зобел

Звёзды: Колин Фаррелл, Майлс Хамфус, Берто Колон

Дата выхода: 2024 год

Помните Пингвина из недавнего фильма про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном? Скоро о нём выйдет сериал. Там преступник будет строить криминальную империю, устранять конкурентов и договариваться о союзе с другими авторитетами. Шоу стоит ждать как минимум ради Колина Фаррелла, который снова изменится до неузнаваемости.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» (второй сезон)

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник

Звёзды: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси

Дата выхода: лето 2024-го

Спин-офф «Игры престолов», который рассказывает о падении дома Таргариенов. Первый сезон завершился безжалостным намёком на то, что гражданской войны не избежать. Значит, в продолжении мы увидим ещё больше битв, драконов и смертей.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

«Настоящий детектив» (четвёртый сезон)

Где выйдет: HBO и Max

Режиссёр: Исса Лопес

Звёзды: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон

Дата выхода: 14 января.

В новом сезоне «Настоящего детектива» покажут Аляску, где с исследовательской станции пропали восемь человек. Что с ними случилось? Разбираться в этом будут героини Джоди Фостер и Кали Рейс. Сценаристы уверяют, что история снова будет мрачной и безжалостной.

Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.

«Разделение» (второй сезон)

Где выйдет: Apple TV+

Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл

Звёзды: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр

Дата выхода: 2024 год

Популярный сериал о людях с разделённой личностью. Одна версия человека сидит дома и ходит на свидания, другая — трудится в офисе. Причём личности мало чего знают друг о друге. В прошлом сезоне труженики пытались вырваться из рутины — увы, история закончилась на самом интересном месте. С нетерпением ждём продолжение!

Видео доступно на YouTube-канале «Apple Россия». Права на видео принадлежат Apple.

«Добро пожаловать в Дерри»

Где выйдет: HBO

Режиссёр: Андрес Мускетти

Звёзды: Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Крис Чок

Дата выхода: 2024 год

Приквел дилогии «Оно», где снова появится клоун Пеннивайз, несчастные дети и сюрреалистические ужасы. К режиссуре вернётся Андрес Мускетти, снявший успешные хорроры по романам Стивена Кинга.

«Все совпадения случайны»

Где выйдет: HBO

Режиссёр: Альфонсо Куарон

Звёзды: Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Саша Барон Коэн

Дата выхода: 2024 год

Триллер о журналистке, которая копается в политических загадках. Однажды дама находит книгу, где она — главный герой и занимается ровно тем же. Как такое возможно? Этому вопросу и посвящён сериал.

«Дюна: Сестричество»

Где выйдет: HBO Режиссёры: Анна Ферстер, Джон Камерон, Ричард Дж. Льюис Звёзды: Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон Дата выхода: 2024 год

«Сестричество» расскажет о школе Бене Гессерит, которую создали для развития человеческих способностей. Именно там мама Пола Атрейдеса научилась подчинять людей голосом и давать мудрые советы. У Бене Гессерит есть великая цель — вывести сверхчеловека, который изменит мир. Похоже, о пути к её достижению и расскажет сериал.

«Агата: Дневники Даркхолда»

Где выйдет: Disney+ Режиссёры: Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру, Жаклин Шеффер Звёзды: Кэтрин Хан, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза Дата выхода: конец 2024 года

Агата Харкнесс появилась в сериале «ВандаВижн» и сразу полюбилась аудитории. Теперь про опасную волшебницу, которая мечтает о всей силе книги Даркхолд, снимут отдельное шоу. Судя по трейлеру, мы узнаем о приключениях девушки в прошлом и настоящем.

«Сочувствующий»

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Пак Чхан-ук, Марк Манден, Фернанду Мейреллиш

Звёзды: Роберт Дауни-мл., Скотт Ли, Хоа Сюаньдэ

Дата выхода: 2024 год

Историческая драма о битве за влияние во Вьетнаме. США и СССР хотят установить там свою власть, поэтому подсылают агентов и продвигают спорные инициативы. Производством занимается успешная студия А24 («Всё везде и сразу»), а в важной роли – Роберт Дауни-младший.

Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.

«Аколит»

Где выйдет: Disney+

Режиссёры: Лесли Хэдланд, Алекс Гарсиа Лопес

Звёзды: Дафни Кин, Амандла Стенберг, Джоди Тёрнер-Смит

Дата выхода: 2024 год

Мини-сериал по «Звёздным войнам» расскажет о временах, когда Республика всё ещё процветала, но тёмная сторона уже набирала силу. Сценаристы «Аколита» обещают уделить много внимания ситхам: очеловечить их, раскрыть мотивацию, показать недостатки Республики. Поговаривают, нас ждёт самый мрачный сериал в истории «Звёздных войн».

Видео доступно на YouTube-канале Darth Trailer. Права на видео принадлежат Disney.

«Задача трёх тел»

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Минки Спиро, Дерек Цан

Звёзды: Марло Келли, Саамер Усмани, Джован Адепо

Дата выхода: 21 марта

«Задача трёх тел» — известная книга писателя Лю Цысиня. В 2023-м китайцы уже экранизировали роман, теперь свою версию выпустит Netflix. В центре сюжета учёные, которые узнали, что некая космическая сила хочет замедлить прогресс человечества. Главные вопросы: кто нам мешает и что с этим делать? Если всё сложится, мы получим самую красивую и эпическую фантастику года.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Властелины воздуха»

Где выйдет: Apple TV+

Режиссёры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек

Звёзды: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл

Дата выхода: 26 января

Проект Стивена Спилберга и Тома Хэнкса расскажет о лётчиках во времена Второй мировой. Герои поучаствуют в воздушных сражениях, прикроют пехоту, нарвутся на работу ПВО и переживут много кошмаров. До финального эпизода точно доживут не все.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Где выйдет: AMC

Режиссёр: Грег Никотеро

Звёзды: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира

Дата выхода: 25 февраля.

В 2023-м по «Ходячим мертвецам» вышло несколько спин-оффов: спорный «Мёртвый город» про Нигана и Мегги, а также приятный «Дэрил Диксон» о похождениях молчаливого следопыта во Франции. Но сильнее всего фанаты ждут «Выживших» — там расскажут о жизни Рика после инцидента на мосту. Куда он попал? Что делал? Ждать ответов осталось недолго.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

«Грисельда»

Где выйдет: Netflix

Режиссёр: Андрес Байс

Звёзды: София Вергара, Мартин Родригес, Роса Очоа

Дата выхода: 25 января

Создатели «Нарко» рассказали ещё не про всех баронов. Теперь на очереди колумбийская преступница Грисельда Бланко, которая построила один из самых прибыльных картелей в истории. История точно будет напряжённой и противоречивой.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

«Режим»

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Стивен Фрирз, Джессика Хоббс

Звёзды: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Марта Плимптон

Дата выхода: 3 марта

Сериал о тиранах, которые построили авторитарный режим. Со временем народ дошёл до ручки и решил вернуть свободу, а герои пытаются удержаться у руля. Сюжет охватывает целый год борьбы за власть.

Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки». Права на видео принадлежат HBO.

«Эхо»

Где выйдет: Disney+

Режиссёры: Катриона МакКензи, Сидни Фриланд

Звёзды: Алаква Кокс, Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс

Дата выхода: 9 января

Мы уже видели Эхо в «Соколином глазе». Это глухая девушка, которая здорово дерётся. По трейлерам видно, что в сериале её талант раскроется на полную: мы увидим зрелищные трюки и поединки, снятые одним кадром. Также в сериале появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса — по слухам, у него будет большая роль.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

«Экспаты»

Где выйдет: Amazon Prime Video

Режиссёр: Лулу Ван

Звёзды: Сарайю Блю, Николь Кидман, Ю Джи-ён

Дата выхода: 2024 год

Драма о женщинах, которые переехали работать в Гонконг. Кто-то поселился в небоскрёбе, кто-то живёт в разваливающейся лачуге. Увы, все сталкиваются с проблемами — независимо от статуса. Удастся ли дамам всё преодолеть и обрести счастье?

Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки / Нетфликс Россия». Права на видео принадлежат HBO.

«Мистер и миссис Смит»

Где выйдет: Prime Video

Режиссёр: Кристиан Спренгер

Звёзды: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано

Дата выхода: 2 февраля.

В 2005 году вышел фильм «Мистер и миссис Смит», где Брэд Питт и Анджелина Джоли играли киллеров. Они любили друг друга, но затем получили заказ — убить суженого. В 2024-м историю переосмыслят под формат сериала. Главные роли исполнят Дональд Гловер и Майя Эрскин. Удастся ли им затмить легенд Голливуда? Скоро узнаем.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

«Бриджертоны» (третий сезон)

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон

Звёзды: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж

Дата выхода: 16 мая

Красивый сериал о семье аристократов, которая ищет для своих детей подходящих партнёров. Герои попадают в любовные треугольники, конфликтуют с обществом, танцуют на балах, страстно занимаются любовью — этого хватает, чтобы каждый сезон бил рекорды Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

Фильмы и сериалы
Экспат
Мистер и миссис Смит
Бэтмен
Дюна
Аватар
Престиж
Тёмный рыцарь
Эхо
Игра престолов
Настоящий детектив
Мир Дикого Запада
Интерстеллар
Выжить
Выживший
Выжившие
Выжившая
Оно
Пэтти Люпон
Крис Чок
Крэйг Зобел
Майя Эрскин
Кристиан Спренгер
Джонни Пембертон
Алекс Гарсиа
Жаклин Шеффер
Марта Плимптон
Триша Брок
Лесли Мэнвилл
Эмили Уотсон
Анна Боден
Энтони Бойл
Кристофер Экклстон
Мартин Родригес
Андрес Мускетти
Андреа Райзборо
Райан Флек
Джеймс Римар
Джули Эндрюс
Мэтт Смит
Эндрю Линкольн
Марк Манден
Роберт Дауни-младший
Саша Барон Коэн
Грег Никотеро
Чарли Кокс
Стивен Фрирз
Амандла Стенберг
Мигель Сапочник
Колин Фаррелл
Бен Стиллер
Дональд Гловер
ДЖОДИ ФОСТЕР
Каллум Тернер
Альфонсо Куарон
Анна Ферстер
Пол Дано
Элла Пернелл
Джонатан Нолан
Стивен Спилберг
София Вергара
Николь Кидман
Брэд Питт
Кейт Уинслет
Адам Скотт
Винсент Д'онофрио
Анджелина Джоли
Стивен Кинг
Роберт Паттинсон
Кейт Бланшетт
Walt Disney
Netflix
Amazon
Apple
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