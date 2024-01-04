Сериалы 2024 года

Выберите главное шоу наступившего года.

© Чемпионат.com

Не успели мы посмотреть все удачные сериалы ныне ушедшего 2023 года, а новые уже на подходе — какие-то стартуют совсем скоро. Выйдут как оригинальные тайтлы, так и долгожданные продолжения.

Видео дня

Отдайте свой голос самому ожидаемому сериалу 2024-го!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

«Фоллаут»

Где выйдет: Prime Video

Режиссёр: Джонатан Нолан

Звёзды: Мойзес Ариас, Джонни Пембертон, Элла Пернелл

Дата выхода: 12 апреля.

Долгожданный сериал по серии игр Fallout. Нам покажут убежища, пустоши, гулей, бойцов из Братства стали и прочие фишки, за которые полюбили культовую RPG. За сериал отвечает Джонатан Нолан: в его портфолио удачная режиссура «Мира дикого запада» и сценарии для «Интерстеллара», «Тёмного рыцаря», «Престижа». Всё это даёт надежду, что «Фоллаут» окажется хитом!

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

«Аватар: Легенда об Аанге»

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Майкл Гои, Розанна Лян, Джаббар Райсани

Звёзды: Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Дэниэл Дэ Ким

Дата выхода: 22 февраля

Экранизация мультсериала о мальчике, который управляет стихиями. После трейлеров фанаты сдержанно хвалят актёрский состав, визуал и стиль. Возможно, Netflix сотворит чудо и снимет такой же хит, как и «Ван-Пис»!

Видео доступно на YouTube-канале «ыыы». Права на видео принадлежат «ыыы».

«Пингвин»

Где выйдет: HBO и Max

Режиссёр: Крэйг Зобел

Звёзды: Колин Фаррелл, Майлс Хамфус, Берто Колон

Дата выхода: 2024 год

Помните Пингвина из недавнего фильма про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном? Скоро о нём выйдет сериал. Там преступник будет строить криминальную империю, устранять конкурентов и договариваться о союзе с другими авторитетами. Шоу стоит ждать как минимум ради Колина Фаррелла, который снова изменится до неузнаваемости.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

«Дом дракона» (второй сезон)

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник

Звёзды: Пэдди Консидайн, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси

Дата выхода: лето 2024-го

Спин-офф «Игры престолов», который рассказывает о падении дома Таргариенов. Первый сезон завершился безжалостным намёком на то, что гражданской войны не избежать. Значит, в продолжении мы увидим ещё больше битв, драконов и смертей.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

«Настоящий детектив» (четвёртый сезон)

Где выйдет: HBO и Max

Режиссёр: Исса Лопес

Звёзды: Джоди Фостер, Кали Рейс, Кристофер Экклстон

Дата выхода: 14 января.

В новом сезоне «Настоящего детектива» покажут Аляску, где с исследовательской станции пропали восемь человек. Что с ними случилось? Разбираться в этом будут героини Джоди Фостер и Кали Рейс. Сценаристы уверяют, что история снова будет мрачной и безжалостной.

Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.

«Разделение» (второй сезон)

Где выйдет: Apple TV+

Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл

Звёзды: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр

Дата выхода: 2024 год

Популярный сериал о людях с разделённой личностью. Одна версия человека сидит дома и ходит на свидания, другая — трудится в офисе. Причём личности мало чего знают друг о друге. В прошлом сезоне труженики пытались вырваться из рутины — увы, история закончилась на самом интересном месте. С нетерпением ждём продолжение!

Видео доступно на YouTube-канале «Apple Россия». Права на видео принадлежат Apple.

«Добро пожаловать в Дерри»

Где выйдет: HBO

Режиссёр: Андрес Мускетти

Звёзды: Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Крис Чок

Дата выхода: 2024 год

Приквел дилогии «Оно», где снова появится клоун Пеннивайз, несчастные дети и сюрреалистические ужасы. К режиссуре вернётся Андрес Мускетти, снявший успешные хорроры по романам Стивена Кинга.

«Все совпадения случайны»

Где выйдет: HBO

Режиссёр: Альфонсо Куарон

Звёзды: Кейт Бланшетт, Лесли Мэнвилл, Саша Барон Коэн

Дата выхода: 2024 год

Триллер о журналистке, которая копается в политических загадках. Однажды дама находит книгу, где она — главный герой и занимается ровно тем же. Как такое возможно? Этому вопросу и посвящён сериал.

«Дюна: Сестричество»

Где выйдет: HBO Режиссёры: Анна Ферстер, Джон Камерон, Ричард Дж. Льюис Звёзды: Камилла Бипут, Сара Лам, Эмили Уотсон Дата выхода: 2024 год

«Сестричество» расскажет о школе Бене Гессерит, которую создали для развития человеческих способностей. Именно там мама Пола Атрейдеса научилась подчинять людей голосом и давать мудрые советы. У Бене Гессерит есть великая цель — вывести сверхчеловека, который изменит мир. Похоже, о пути к её достижению и расскажет сериал.

«Агата: Дневники Даркхолда»

Где выйдет: Disney+ Режиссёры: Рэйчел Голдберг, Ганджа Монтейру, Жаклин Шеффер Звёзды: Кэтрин Хан, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза Дата выхода: конец 2024 года

Агата Харкнесс появилась в сериале «ВандаВижн» и сразу полюбилась аудитории. Теперь про опасную волшебницу, которая мечтает о всей силе книги Даркхолд, снимут отдельное шоу. Судя по трейлеру, мы узнаем о приключениях девушки в прошлом и настоящем.

«Сочувствующий»

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Пак Чхан-ук, Марк Манден, Фернанду Мейреллиш

Звёзды: Роберт Дауни-мл., Скотт Ли, Хоа Сюаньдэ

Дата выхода: 2024 год

Историческая драма о битве за влияние во Вьетнаме. США и СССР хотят установить там свою власть, поэтому подсылают агентов и продвигают спорные инициативы. Производством занимается успешная студия А24 («Всё везде и сразу»), а в важной роли – Роберт Дауни-младший.

Видео доступно на YouTube-канале Fresh Trailers. Права на видео принадлежат HBO.

«Аколит»

Где выйдет: Disney+

Режиссёры: Лесли Хэдланд, Алекс Гарсиа Лопес

Звёзды: Дафни Кин, Амандла Стенберг, Джоди Тёрнер-Смит

Дата выхода: 2024 год

Мини-сериал по «Звёздным войнам» расскажет о временах, когда Республика всё ещё процветала, но тёмная сторона уже набирала силу. Сценаристы «Аколита» обещают уделить много внимания ситхам: очеловечить их, раскрыть мотивацию, показать недостатки Республики. Поговаривают, нас ждёт самый мрачный сериал в истории «Звёздных войн».

Видео доступно на YouTube-канале Darth Trailer. Права на видео принадлежат Disney.

«Задача трёх тел»

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Минки Спиро, Дерек Цан

Звёзды: Марло Келли, Саамер Усмани, Джован Адепо

Дата выхода: 21 марта

«Задача трёх тел» — известная книга писателя Лю Цысиня. В 2023-м китайцы уже экранизировали роман, теперь свою версию выпустит Netflix. В центре сюжета учёные, которые узнали, что некая космическая сила хочет замедлить прогресс человечества. Главные вопросы: кто нам мешает и что с этим делать? Если всё сложится, мы получим самую красивую и эпическую фантастику года.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Властелины воздуха»

Где выйдет: Apple TV+

Режиссёры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Анна Боден, Райан Флек

Звёзды: Остин Батлер, Каллум Тернер, Энтони Бойл

Дата выхода: 26 января

Проект Стивена Спилберга и Тома Хэнкса расскажет о лётчиках во времена Второй мировой. Герои поучаствуют в воздушных сражениях, прикроют пехоту, нарвутся на работу ПВО и переживут много кошмаров. До финального эпизода точно доживут не все.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Ходячие мертвецы: Выжившие»

Где выйдет: AMC

Режиссёр: Грег Никотеро

Звёзды: Фрэнки Киньонес, Эндрю Линкольн, Данай Гурира

Дата выхода: 25 февраля.

В 2023-м по «Ходячим мертвецам» вышло несколько спин-оффов: спорный «Мёртвый город» про Нигана и Мегги, а также приятный «Дэрил Диксон» о похождениях молчаливого следопыта во Франции. Но сильнее всего фанаты ждут «Выживших» — там расскажут о жизни Рика после инцидента на мосту. Куда он попал? Что делал? Ждать ответов осталось недолго.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

«Грисельда»

Где выйдет: Netflix

Режиссёр: Андрес Байс

Звёзды: София Вергара, Мартин Родригес, Роса Очоа

Дата выхода: 25 января

Создатели «Нарко» рассказали ещё не про всех баронов. Теперь на очереди колумбийская преступница Грисельда Бланко, которая построила один из самых прибыльных картелей в истории. История точно будет напряжённой и противоречивой.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

«Режим»

Где выйдет: HBO

Режиссёры: Стивен Фрирз, Джессика Хоббс

Звёзды: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Марта Плимптон

Дата выхода: 3 марта

Сериал о тиранах, которые построили авторитарный режим. Со временем народ дошёл до ручки и решил вернуть свободу, а герои пытаются удержаться у руля. Сюжет охватывает целый год борьбы за власть.

Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки». Права на видео принадлежат HBO.

«Эхо»

Где выйдет: Disney+

Режиссёры: Катриона МакКензи, Сидни Фриланд

Звёзды: Алаква Кокс, Винсент Д’Онофрио, Чарли Кокс

Дата выхода: 9 января

Мы уже видели Эхо в «Соколином глазе». Это глухая девушка, которая здорово дерётся. По трейлерам видно, что в сериале её талант раскроется на полную: мы увидим зрелищные трюки и поединки, снятые одним кадром. Также в сериале появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса — по слухам, у него будет большая роль.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

«Экспаты»

Где выйдет: Amazon Prime Video

Режиссёр: Лулу Ван

Звёзды: Сарайю Блю, Николь Кидман, Ю Джи-ён

Дата выхода: 2024 год

Драма о женщинах, которые переехали работать в Гонконг. Кто-то поселился в небоскрёбе, кто-то живёт в разваливающейся лачуге. Увы, все сталкиваются с проблемами — независимо от статуса. Удастся ли дамам всё преодолеть и обрести счастье?

Видео доступно на YouTube-канале «КиноДоза Трейлеры и отрывки / Нетфликс Россия». Права на видео принадлежат HBO.

«Мистер и миссис Смит»

Где выйдет: Prime Video

Режиссёр: Кристиан Спренгер

Звёзды: Дональд Гловер, Майя Эрскин, Пол Дано

Дата выхода: 2 февраля.

В 2005 году вышел фильм «Мистер и миссис Смит», где Брэд Питт и Анджелина Джоли играли киллеров. Они любили друг друга, но затем получили заказ — убить суженого. В 2024-м историю переосмыслят под формат сериала. Главные роли исполнят Дональд Гловер и Майя Эрскин. Удастся ли им затмить легенд Голливуда? Скоро узнаем.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

«Бриджертоны» (третий сезон)

Где выйдет: Netflix

Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон

Звёзды: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж

Дата выхода: 16 мая

Красивый сериал о семье аристократов, которая ищет для своих детей подходящих партнёров. Герои попадают в любовные треугольники, конфликтуют с обществом, танцуют на балах, страстно занимаются любовью — этого хватает, чтобы каждый сезон бил рекорды Netflix.