Александр Николаенко выбрал лучший фильм 2023 года

«Побег из курятника 2»

Я ждал эту картину 23 года, и сейчас безумно благодарен студии Aardman за встречу с любимыми героями. Если первый фильм рассказывал о том, что нет ничего дороже свободы, то второй — о гигантской ответственности, которая накладывается на свободное общество. Только рабы могут быть равнодушны к чужой беде, только рабы могут отдать своего на растерзание. Черт побери, франшиза «Побег из курятника» — лучшая пластилиновая модель мира.