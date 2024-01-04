Шорт-лист кинокритиков: восемь фестивальных фильмов на новогодние каникулы

Есть все-таки что-то неизменное на «Кино-Панке» в канун новогодних каникул. И нет, мы не про подведение итогов и разговоров о достигнутом — кому это нужно, если откровенно (спойлер: нам точно нет). Мы традиционно поднимаем вопрос: какими главными картинами запомнился уходящий год? И сами же на него отвечаем.

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Последние в году публикации, как повелось, посвящены фильмам, которые редакция горячо рекомендует смотреть в зимние каникулы. Поэтому, когда на том конце провода услышала редакторское: «Оль, хочу в конце месяца выложить наш традиционный список лучших кин. Примешь участие?» — тут же помчалась челкой назад доставать заметки, которые старательно вела в течение полугода.

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В эту подборку должны были войти несколько картин — проблемных, драматических, иронических, стилевых. Понятно, что в этот раз автор осознанно решила отойти от рождественского вайба и сделать реверанс в пользу кино фестивального, и, к слову, не без повода. Принимайте фильмы «МАЯКа», которые, буквально на днях вошли в шорт-лист премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» в самых разных номинациях. Всего их восемь — как раз по одному на каждый январский выходной.

«Фрау» | реж. Любовь Мульменко

«Лучший сценарий» и «Лучшая женская роль» на фестивале актуального кино «МАЯК»

Ироничная и нервная сказка о том, как пытаются сойтись и ужиться две категорически несовместимые души: «рыцарь незрелого образа» и чувственная Жизель. Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета, а Ваня — паренек с «особенностями», который работает в магазине «Охотник и рыболов». Он живет в старомодной бабушкиной квартире, подчиняется строгому внутреннему порядку и называет всех женщин «фрау». Мир Кристины совсем другой — он подвижный, живой, деструктивный. Как долго эти миры продержатся рядом? А может, расставание не такая уж плохая идея для хэппи-энда?

«Чума» | реж. Дмитрий Давыдов

«Лучшая режиссерская работа» на фестивале актуального кино «МАЯК»

Робкого и безответного Ивана постоянно унижает дерзкий и самоуверенный сосед. После того, как он избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в родителе и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком. Зачем? Просто прибиться к дому «победителя» для парня равно что самому стать сильнее. Сосед не против — он начинает сублимировать в подростка желание вырастить «настоящего мужика». Можно конечно, сказать, что малоподвижное и черно-белое кино Давыдова поднимает актуальные вопросы отношений отцов и детей, но на самом деле оно глубже.«Чума» — фильм-притча, который размышляет об истинной силе и слабости, жестокости и ее последствиях. Только в отличие историй, где блудные сыновья возвращаются домой, финал «Чумы» не обещает быть добрым и всепрощающим.

«Новый Берлин» | реж. Алексей Федорченко

участник конкурса на фестивале актуального кино «МАЯК»

Алексей Федорченко продолжил свой псевдодокументальный цикл картин («Первые на Луне» и «Большие змеи Улли-Кале») работой «Новый Берлин». Завершающий трилогию его «документальных сказок» фильм состоит из двух, казалось бы, самостоятельных частей — «Тайна пятисот пропавших девственниц» и «Енотовый город». Обе сделаны на стыке документального кино и игрового. Первая часть фильма снята в реальной Колумбии, а вторая — в нереальной Антарктиде, где по сюжету сбежавшие от разгрома нацисты построили в земных недрах свою новую национальную и… енотовую державу.

«Каникулы» | реж. Анна Кузнецова

«Лучший фильм» (главный приз) на фестивале актуального кино «МАЯК»

«Каникулы» — российско-финская мелодрама про школьный театр и двух «училок», которые сопровождают подростков на осенний фестиваль детской драмы в Сочи. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна и молодая учительница-режиссер Таня, не менее инфантильная, чем ее подопечные. Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой. И все бы ничего, но тут еще и организаторы конкурса выдвигают совершенно абсурдные требования, загоняя искусство в угол…

«Год рождения» | реж. Михаил Местецкий

Приз за лучшую мужскую роль на фестивале актуального кино «МАЯК»

«Год рождения» — это взрывная панковская энергетика в мятежной картине о взрослении и необходимости выбора. Бойкое живое кино о верности мечте вопреки времени и обстоятельствам. Главный герой — фанат и мечтатель. Он настолько увлечен давно распавшейся андеграундной панк-группой «Яичный свет», что ведет про них подкаст и даже превращает свою квартиру в фанатский музей. Презирающий материальные блага герой предается грезам об ушедшей эпохе и вовсе не собирается ничего менять. До тех самых пор, пока не встретит Марину. И теперь вместо главной мечты — вернуть родному Металлогорску его музыкальную гордость, — ему приходится готовить себя к отцовству.

«Рыжий» | реж. Семен Серзин

участник конкурса на фестивале актуального кино «МАЯК»

Один из самых ожидаемых фильмов года — очень условный в жанровом смысле байопик «Рыжий» петербургского драматурга Семена Серзина. История во многом недооцененного поэта 90-х, ушедшего из жизни в возрасте 26 лет. В компании коллег по цеху он — талантливейший из всех — слонялся от тусовки к тусовке по холодным и опасным улицам Екатеринбурга, ввязывался в драки и писал пронзительные стихи жене и сыну. Младший научный сотрудник Института геофизики предпочел науке суровую прозу жизни и до последнего старался остаться частью изменчивого и непостоянного мира.

«Королевство» | реж. Татьяна Рахманова

«Лучший дебют» на фестивале актуального кино «МАЯК»

В «Королевстве» Рахманова обращает внимание на важную социальную проблему — отрыв детдомовцев от общества, в которое им почти невозможно вписаться. Ее дебют — это подростковая драма о группе воспитанников, которая отмечает выпускной в роскошном арендованном коттедже. Проведенные в нем два дня должны были стать временем, когда сбываются мечты. Но аренда дома заканчивается, а праздник — нет. Дом превращается в оборонительную крепость: трагедии не избежать. Но даже когда начинается штурм, ребята ждут, что все скоро закончится и наступит рассвет.

«Контакты» | реж. Дмитрий Моисеев

участник конкурса на фестивале актуального кино «МАЯК»