Сериал "Медленные лошади" продлён на пятый сезон

Команда неудачников из МI-5 под руководством Джексона Лэмба (Гари Олдман) собирается ввязаться в очередную авантюру. Сериал "Медленные лошади", основанный на одноимённой серии шпионских романов Мика Херрона, продлён на пятый сезон. "Каждый становится подозрительным, когда технолог Родди Хо (Кристофер Чунг) заводит отношения с гламурной барышней. Параллельно с этим серия невероятно странных событий, случившихся в городе, заставляет Медленных лошадей искать между ними взаимосвязь, - говорится в логлайне пятого сезона. - В конце концов, Лэмб знает, что в мире шпионажа всегда срабатывают "правила Лондона".

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Первый сезон "Медленных лошадей" - шпионской драмы, снятой в жанре чёрной комедии, вышел на Apple TV+ в 2022-м году и быстро стал хитом. Сюжет следует за командой разведчиков-аналитиков, по разным причинам угодивших в малопрестижное подразделение Slough House, что позволило их более удачливым коллегам называть их Медленными лошадьми.