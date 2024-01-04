Сериал "Медленные лошади" продлён на пятый сезон
Команда неудачников из МI-5 под руководством Джексона Лэмба (Гари Олдман) собирается ввязаться в очередную авантюру. Сериал "Медленные лошади", основанный на одноимённой серии шпионских романов Мика Херрона, продлён на пятый сезон. "Каждый становится подозрительным, когда технолог Родди Хо (Кристофер Чунг) заводит отношения с гламурной барышней. Параллельно с этим серия невероятно странных событий, случившихся в городе, заставляет Медленных лошадей искать между ними взаимосвязь, - говорится в логлайне пятого сезона. - В конце концов, Лэмб знает, что в мире шпионажа всегда срабатывают "правила Лондона".
Первый сезон "Медленных лошадей" - шпионской драмы, снятой в жанре чёрной комедии, вышел на Apple TV+ в 2022-м году и быстро стал хитом. Сюжет следует за командой разведчиков-аналитиков, по разным причинам угодивших в малопрестижное подразделение Slough House, что позволило их более удачливым коллегам называть их Медленными лошадьми.
Пятый сезон проекта будет адаптацией пятой книги Херрона "Правила Лондона". Имя режиссёра пока не называется. Помимо Олдмана и Чунга в новых эпизодах исполнят роли Кристин Скотт Томас, Джек Лауден и др.