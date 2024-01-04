Комедия «Холоп 2» покорила отметку в 1 миллиард в прокате всего за три дня

Картина Клима Шипенко с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой, вышедшая в кинотеатрах 1 января, преодолела кассовую отметку в 1 миллиард рублей всего за три дня, отмечает ЕАИС. Как уточняет «Бюллетень кинопрокатчика», в эту сумму также вошли сборы от предварительных продаж билетов на ближайшие киносеансы.

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Уже в премьерный день, 1 января, лента заработала в прокате 314 миллионов рублей, установив рекорд для первоянварского старта.

По сюжету главный герой первой части перевоспитанный Гриша (Бикович) берется сам за воспитание строптивой мажорки Кати (Аглая Тарасова). Сценарий к фильму написали Антон Морозенко, Дарья Грицевич и Дмитрий Пермяков – авторы оригинальной ленты.