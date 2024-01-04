Новый Marvel и волшебники из военного Ленинграда: 11 главных сериалов января

В первом месяце нового года телеиндустрия порадует зрителей новым сериалом Marvel, приквелом комедии о плюшевом медведе-матерщиннике Теде, долгожданным четвертым сезоном «Настоящего детектива» и многим другим. Главные сериалы января — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

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«Успешный»

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Новая комедия от создателя хитового «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова, выступившего здесь одновременно режиссером и сценаристом, рассказывает о нищем, но бесконечно оптимистичном бизнес-коуче, который берется сделать счастливым сурового русского олигарха. В главных ролях — Артем Сучков и Владимир Сычев.

Премьера — 1 января в Kion

«Братья Сунь» / The Brothers Sun

Опасный гангстер с Тайваня отправляется в Лос-Анджелес, где живут его мать и младший брат, чтобы защитить родственников от таинственного убийцы. В главных ролях — Сэм Сон Ли («Лучше звоните Солу») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Премьера — 4 января на Netflix

«Эхо» / Echo

Очередной супергеройский сериал Marvel рассказывает о глухой коренной американке из племени Чокто по прозвищу Эхо, которая возвращается в родной город, чтобы примириться со своим прошлым. Проект является сиквелом сериала «Соколиный глаз». В главной роли — Алаква Кокс, а звезда «Цельнометаллической оболочки» Винсент Д’Онофрио вернется в сериале к роли суперзлодея Кингпина. Шоураннеркой выступила сценаристка «Лучше звоните Солу» Мэрион Дэйр.

Премьера — 9 января на Disney+ и Hulu

«Криминальное прошлое» / Criminal Record

Коррумпированный детектив пытается замести следы старого преступления, но для этого ему предстоит заставить молчать свою коллегу. В главных ролях — Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Хорошая жена»).

Премьера — 10 января на Apple TV+

«Третий лишний» / Ted

Приквел одноименной комедии 2012 года, в которой снимались Марк Уолберг и Мила Кунис, рассказывает о прошлом ожившего плюшевого медвежонка Теда. Действие разворачивается в 1993 году. В шоу снялись Скотт Граймз («Оппенгеймер») и Аланна Юбак («Последнее слово»). Создатель оригинального фильма Сет Макфарлейн выступил режиссером и сценаристом сериала.

Премьера — 11 января на Peacock

«Настоящий детектив» / True Detective: Night Country

Возвращение культового сериала об отважных детективах, которые сталкиваются с самыми темными проявлениями человеческой сущности. В четвертом сезоне действие разворачивается на исследовательской станции на Аляске, оператор которой таинственным образом исчезает. В главных ролях — Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Кали Рейс («Черные мухи»). Шоураннеркой выступила Исса Лопес («Тигры не боятся»), а среди исполнительных продюсеров значится Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера — 14 января на HBO

«Иные»

Действие разворачивается в альтернативной вселенной в Ленинграде 1940-х. Хрупкая девушка обнаруживает в себе сверхъестественные силы, которые не может контролировать. За ней начинает охоту иностранец Нойманн, что приводит мир к самой масштабной войне в истории. В сериале снялись Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков и Николай Фоменко. Режиссером выступил Владимир Ракша («КрисТина»).

Премьера — 25 января на «Кинопоиске»

«Гризельда» / Griselda

История колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, которой удалось создать один из самых прибыльных картелей в истории. В заглавной роли — София Вергара («Короли Догтауна»), режиссером выступил Андрес Байс («Нарко»).

Премьера — 25 января на Netflix

«Повелители воздуха» / Masters of the Air

Планировавшаяся аж с 2012 года военная драма об американских пилотах, принимавших участие во Второй мировой войне, основана на книге Дональда Л. Миллера «Повелители воздуха: Американские бомбардировщики, которые воевали против нацистской Германии». Проект заявлен как сиквел мини-сериалов от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию» 2001 года и «Тихий океан» 2010-го. В главных ролях — Барри Кеоган и Остин Батлер. Сценаристом выступил работавший над «Анонимом» Джон Орлофф, а среди режиссеров значится снявший 25-й фильм бондианы Кэри Дзедзи Фукунага.

Премьера — 26 января на Apple TV+

«Экспаты» / Expats

История четырех иностранок, волею судеб нашедших новый дом в Гонконге и там подружившихся. В главных ролях — Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ен и Флора Чан. Шоураннеркой выступила Лулу Ван («Прощание»).

Премьера — 26 января на Amazon Prime Video

«Вражда» / FEUD: Capote vs. The Swans

Второй сезон антологии Райана Мерфи («Американская история ужасов») раскроет историю вражды между автором «Завтрака у Тиффани» Труменом Капоте и «Лебедями» — группой влиятельных женщин, биографии которых писатель выставил на всеобщее обозрение в сборнике «Услышанные молитвы. Вспоминая Рождество». В главных ролях — Том Холландер, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн. Одним из режиссеров сезона выступил Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг»).