$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

«Настоящий детектив», новый Marvel и волшебники из военного Ленинграда: 11 главных сериалов января

В первом месяце нового года телеиндустрия порадует зрителей новым сериалом Marvel, приквелом комедии о плюшевом медведе-матерщиннике Теде, долгожданным четвертым сезоном «Настоящего детектива» и многим другим. Главные сериалы января — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

Новый Marvel и волшебники из военного Ленинграда: 11 главных сериалов января
© Лента.ру

«Успешный»

Видео дня

Новая комедия от создателя хитового «Полицейского с Рублевки» Ильи Куликова, выступившего здесь одновременно режиссером и сценаристом, рассказывает о нищем, но бесконечно оптимистичном бизнес-коуче, который берется сделать счастливым сурового русского олигарха. В главных ролях — Артем Сучков и Владимир Сычев.

Премьера — 1 января в Kion

«Братья Сунь» / The Brothers Sun

Опасный гангстер с Тайваня отправляется в Лос-Анджелес, где живут его мать и младший брат, чтобы защитить родственников от таинственного убийцы. В главных ролях — Сэм Сон Ли («Лучше звоните Солу») и Мишель Йео («Все везде и сразу»).

Премьера — 4 января на Netflix

«Эхо» / Echo

Очередной супергеройский сериал Marvel рассказывает о глухой коренной американке из племени Чокто по прозвищу Эхо, которая возвращается в родной город, чтобы примириться со своим прошлым. Проект является сиквелом сериала «Соколиный глаз». В главной роли — Алаква Кокс, а звезда «Цельнометаллической оболочки» Винсент Д’Онофрио вернется в сериале к роли суперзлодея Кингпина. Шоураннеркой выступила сценаристка «Лучше звоните Солу» Мэрион Дэйр.

Премьера — 9 января на Disney+ и Hulu

«Криминальное прошлое» / Criminal Record

Коррумпированный детектив пытается замести следы старого преступления, но для этого ему предстоит заставить молчать свою коллегу. В главных ролях — Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Хорошая жена»).

Премьера — 10 января на Apple TV+

«Третий лишний» / Ted

Приквел одноименной комедии 2012 года, в которой снимались Марк Уолберг и Мила Кунис, рассказывает о прошлом ожившего плюшевого медвежонка Теда. Действие разворачивается в 1993 году. В шоу снялись Скотт Граймз («Оппенгеймер») и Аланна Юбак («Последнее слово»). Создатель оригинального фильма Сет Макфарлейн выступил режиссером и сценаристом сериала.

Премьера — 11 января на Peacock

«Настоящий детектив» / True Detective: Night Country

Возвращение культового сериала об отважных детективах, которые сталкиваются с самыми темными проявлениями человеческой сущности. В четвертом сезоне действие разворачивается на исследовательской станции на Аляске, оператор которой таинственным образом исчезает. В главных ролях — Джоди Фостер («Молчание ягнят») и Кали Рейс («Черные мухи»). Шоураннеркой выступила Исса Лопес («Тигры не боятся»), а среди исполнительных продюсеров значится Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера — 14 января на HBO

«Иные»

Действие разворачивается в альтернативной вселенной в Ленинграде 1940-х. Хрупкая девушка обнаруживает в себе сверхъестественные силы, которые не может контролировать. За ней начинает охоту иностранец Нойманн, что приводит мир к самой масштабной войне в истории. В сериале снялись Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков и Николай Фоменко. Режиссером выступил Владимир Ракша («КрисТина»).

Премьера — 25 января на «Кинопоиске»

«Гризельда» / Griselda

История колумбийской наркобаронессы Гризельды Бланко, которой удалось создать один из самых прибыльных картелей в истории. В заглавной роли — София Вергара («Короли Догтауна»), режиссером выступил Андрес Байс («Нарко»).

Премьера — 25 января на Netflix

«Повелители воздуха» / Masters of the Air

Планировавшаяся аж с 2012 года военная драма об американских пилотах, принимавших участие во Второй мировой войне, основана на книге Дональда Л. Миллера «Повелители воздуха: Американские бомбардировщики, которые воевали против нацистской Германии». Проект заявлен как сиквел мини-сериалов от Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию» 2001 года и «Тихий океан» 2010-го. В главных ролях — Барри Кеоган и Остин Батлер. Сценаристом выступил работавший над «Анонимом» Джон Орлофф, а среди режиссеров значится снявший 25-й фильм бондианы Кэри Дзедзи Фукунага.

Премьера — 26 января на Apple TV+

«Экспаты» / Expats

История четырех иностранок, волею судеб нашедших новый дом в Гонконге и там подружившихся. В главных ролях — Николь Кидман, Сарайю Блю, Ю Джи-ен и Флора Чан. Шоураннеркой выступила Лулу Ван («Прощание»).

Премьера — 26 января на Amazon Prime Video

«Вражда» / FEUD: Capote vs. The Swans

Второй сезон антологии Райана Мерфи («Американская история ужасов») раскроет историю вражды между автором «Завтрака у Тиффани» Труменом Капоте и «Лебедями» — группой влиятельных женщин, биографии которых писатель выставил на всеобщее обозрение в сборнике «Услышанные молитвы. Вспоминая Рождество». В главных ролях — Том Холландер, Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи и Дайан Лейн. Одним из режиссеров сезона выступил Гас Ван Сент («Умница Уилл Хантинг»).

Премьера — 31 января на FX и Hulu

Фильмы и сериалы
Аноним
Короли Догтауна
Экспат
Тихий океан
Кристина
Умница Уилл Хантинг
Завтрак у Тиффани
Молчание ягнят
Цельнометаллическая оболочка
Братья по оружию
Кристин
Третий лишний
Американская история ужасов
Эхо
Настоящий детектив
Вражда
Лунный свет
Лучше звоните Солу
Вольфганг Черни
Джон Орлофф
Питер Капальди
Скотт Граймз
Аланна Юбак
Барри Кеоган
Гас Ван Сент
Илья Куликов
Хлоя Севиньи
ДЖОДИ ФОСТЕР
Мишель Йео
Николай Фоменко
Алексей Серебряков
Райан Мерфи
Владимир Сычев
Марк Уолберг
Стивен Спилберг
София Вергара
Наоми Уоттс
Николь Кидман
Артем Сучков
Винсент Д'онофрио
Мила Кунис
Netflix
Amazon
Apple