Бойд против Бонда. На экраны вышел новый шпионский триллер "Каменщик"

Новогодние подарки кинозрителям на этот раз необычны: после магического реализма неотразимой итальянской "Химеры" кинотеатры выстреливают боевик Ренни Харлина "Каменщик", где единственное фирменное блюдо - кровавый мордобой. К греко-болгарско-американской картине приложили руку и русские каскадеры, спецы по рукопашной, поставившие бесчисленные экшн-сцены.

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Режиссер картины Ренни Харлин набил руку на таких культовых фильмах, как "Крепкий трешек-2", "Скалолаз", "Глубокое синее море". После трехлетней паузы и практики в Китае вернулся к любимому жанру "фильмов действия", вооруженный знанием не столько восточных боевых искусств, сколько восточной графичности экшн-эпизодов с их смачным шмяканьем в громогласном саундтреке. "Каменщик" наполовину состоит из этих сцен, их смотришь как такой специальный силовой балет, не веря ни маловероятным ситуациям, ни малоправдоподобным исходам. Впрочем, именно это преданно любят многие зрители, так что картина обречена на их внимание.

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Снято по одноименному бестселлеру 2010 года - откровениям бывшего агента ФБР Ноа Бойда, главный смысл которых - попытка очистить репутацию спецслужб, обвиненных в серийных убийствах опасных журналистов. Из книги пришло и странное хобби героя, который всюду носит с собой принадлежности для кладки кирпичей - она его успокаивает и приводит психику в равновесие. И в книге, и в фильме любовное оглаживание кирпичей становится началом абсурдности всего происходящего, и несмотря на вполне "джеймс-бондовское", окрыляющее начало фильма, мы быстро убедимся, что "бойдиада" уступает "бондиаде" по всем статьям.

Действие стартует с места в карьер: таинственный человек в зловещей шляпе отстреливает журналистку, готовую к неким разоблачениям. После чего мрачный чин из ФБР, обеспокоенный пошатнувшимся реноме всей доселе безупречной службы, поручает уходящему на пенсию агенту Стиву Вейлу устранить неожиданное препятствие, придав ему в помощницы наблюдательную Кэйт. Это она углядела в записи камеры видеонаблюдения лицо Радека, тоже некогда агента ФБР, а ныне бунтаря, предателя и международного преступника. Нужно спешить: число жертв киллера растет, число стран, косо глядящих на США, тоже, спасение репутации страны и ее спецслужб теперь зависит от богатого опыта "каменщика" Вейла и сноровки смышленой Кэйт.

Фабулу книги и, соответственно, фильма не назовешь прозрачной: у авторов не хватает мастерства, чтобы держать на контроле запутанные коллизии, в которые попадают герои. Зато хватает штампов, чтобы придумывать пространные философемы - их декламируют персонажи, держа противника на мушке. Или приводить в действие спасительных "богов из машины" - фигуры, которые в последний миг обеспечат выход из безвыходных ситуаций. События разворачиваются в греческих Салониках, на улицах гремят демонстрации трудящихся, и одна из самых по идее напряженных, по результату уморительных сцен фильма происходит во время многотысячного митинга, когда Каменщик, обрушив трибуну с оратором и телеоператорами, эффектно отрубает кисть руки коварному Радеку и долго с ним куртуазно беседует в полной пустоте вокруг. Оставляя нам гадать, куда делась толпа, и почему злостного, на грани терроризма, нарушителя порядка до сих пор не скрутила полиция.

В роли Вейла - Аарон Экхарт ("Темныйрыцарь"), хороший драматический артист, но для роли нового отставного Бонда не имеющий ни той харизмы, ни нужной пластичности; его партнершу Кэйт - американо-болгарская актриса Нина Добрев ("Дневники вампира").