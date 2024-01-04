«Без идеи»: зрители раскритиковали фильм «Иван Васильевич меняет все»

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». Большинство зрителей пришло к выводу, что тратить время на просмотр современного переложения «Иван Васильевич меняет профессию» не стоит.

— Уже в самом начале есть такое ощущение, что снимали просто ради того, чтобы снять: без идеи, без каких-либо мыслей, без конструкции сюжета, — написал пользователь Novekat-3196 на сервисе «Кинопоиск».

Другие рецензенты подчеркивают, что сюжет фильма бессмысленно пародирует советскую киноленту и только ближе к финалу, когда герои путешествуют по разным эпохам, начинает обыгрывать свое название.

Зрители отмечают, что единственным достоинством «Иван Васильевич меняет все» стало то, что фильм показали бесплатно. Однако нашлись и те, кто увидел удачные моменты в картине. Так, посмотревшие кино похвалили выступление актрисы Марины Федункив и клип на песню «Седая ночь».