$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

«Без идеи»: зрители раскритиковали фильм «Иван Васильевич меняет все»

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». Большинство зрителей пришло к выводу, что тратить время на просмотр современного переложения «Иван Васильевич меняет профессию» не стоит.

— Уже в самом начале есть такое ощущение, что снимали просто ради того, чтобы снять: без идеи, без каких-либо мыслей, без конструкции сюжета, — написал пользователь Novekat-3196 на сервисе «Кинопоиск».

Другие рецензенты подчеркивают, что сюжет фильма бессмысленно пародирует советскую киноленту и только ближе к финалу, когда герои путешествуют по разным эпохам, начинает обыгрывать свое название.

Зрители отмечают, что единственным достоинством «Иван Васильевич меняет все» стало то, что фильм показали бесплатно. Однако нашлись и те, кто увидел удачные моменты в картине. Так, посмотревшие кино похвалили выступление актрисы Марины Федункив и клип на песню «Седая ночь».

О том, что телеканал ТНТ переснимет заключительные сцены пародийного новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» 28 декабря сообщила директор телеканала Тина Канделаки.

Фильмы и сериалы
Видео
Иван Васильевич меняет профессию
Тина Канделаки
Марина Федункив
2