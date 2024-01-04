Академики «Оскара» посчитали сценарий «Барби» неоригинальным

Комедия «Барби» не сможет посоревноваться на премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Об этом сообщает Variety.

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Исполнительный комитет отделения сценаристов Академии кинематографических искусств и наук посчитал скрипт фильма адаптированным, отмечает издание. В то же время до этого Гильдия сценаристов Америки признала «Барби» оригинальным произведением, эта же классификация сохранится на предстоящей церемонии вручения премии WGA.

Variety подчеркивает, что многие фильмы об уже существующих персонажах классифицируются как адаптированные сценарии — также было с мультфильмом «История игрушек: Большой побег», комедией Саши Барона Коэна «Борат 2» и мелодрамой «Перед закатом» с Итаном Хоуком. Издание предполагает, что решение академиков связано с тем, что Барби и Кен были куклами Mattel задолго до того, как появились на большом экране.