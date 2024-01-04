10 вопросов о корейских дорамах

Отвечает директор Центра корейского языка и культуры МГЛУ, декан переводческого факультета МГЛУ Екатерина Похолкова:

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1. Как на самом деле звучит название одной из самых популярных дорам "Мальчики краше цветов"? Что стоит за названием и что не удалось передать в переводе?

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По-русски название звучит довольно необычно, так же, как и по-корейски. Название можно было бы перевести точнее: "Не цветы, а мужчины", но я не уверена, что такое заглавие привлекло бы зрителей. Здесь хочется добавить, что в извечных спорах о том, как должно называться переведенное произведение я занимаю сторону тех, кто считает, что название нужно обсуждать с маркетологами.

Судя по всему, для перевода этого сериала были привлечены не профессиональные переводчики, а люди, работающие за пожертвования, по большей части фанаты. Возможно, они делали перевод по английским субтитрам.

Тогда такой подход был распространен, ведь мы говорим о сериале начальной эпохи "корейской волны", когда главной целью было хотя бы в какой-то форме перенести корейский контент в русскоязычное пространство.

В названии кроется много смыслов. Зайдем со стороны истории. В древней Корее существовало особое сословие, которое составляли молодые люди и из аристократии, и из простого народа. Их называли хвараны - цветочные юноши, воины цветов. Благородная, образованная молодежь. Цветок использован в названии как образ идеального мужчины. Но девушке - главной героине - бойкой и деловой, не нужны мужчины-цветы. Ей не нужна романтика, ей нужны товарищеская поддержка, нужны люди, на которых можно положиться.

К тому же в фильме действительно много красивых актеров. После этого сериала фраза "не мужчина, а цветок" стала означать "красавчик". Но все же, персонажи не просто красивы, они воспитаны, знают, как вести себя в приличном обществе, поэтому сериал повлиял на формирование в Корее новой культуры "джентльменства".

И тут я хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет не об инфантильных юношах-цветах, а о настоящих мужчинах, которые совершают мужские поступки.

2. В дорамах играют актеры или модели?

В 90-х многие южнокорейские актеры получали образование в России - в Щукинском и Щепкинском театральных училищах. Но в Корее есть и свои сильные театральные школы.

Корейская киноиндустрия сделала ставку на внешность, - что понравилось не только корейцам, но и зрителям по всему миру - поэтому в сериалы все чаще стали попадать не профессиональные актеры, а модели. Но существуют сверхпопулярные актеры, которых, например, снимает, режиссер "Паразитов" Пон Чун Хо и это совсем не тот типаж, который мы видим во многих корейских сериалах. Взгляните на Ма Тон Сока, это по-настоящему брутальный мужчина.

Сейчас в Корее активно обсуждается пластическая хирургия, в результате которой многие актеры стали слишком похожи друг на друга. Настолько, что появилась потребность в "новых лицах". Уникальных, которые будут запоминаться зрителям.

3. Почему актеры в дорамах часто разговаривают очень громко и чуть ли не кричат?

Далеко не все корейцы разговаривают громко и эмоционально. Все зависит от социального статуса, возраста и пола. Например, глава корпорации - мужчина преклонного возраста - никогда не станет повышать голос и говорить с интонационными перепадами. Все зависит от жанра, и вообще, кино - это не реальная жизнь, поэтому многие эмоции выражаются гиперболизировано.

Кстати, есть и лингвистические причины. У корейцев более подвижная нижняя челюсть, они произносят гласные, широко открывая рот. Из-за этого они кажутся более эмоциональными. Наша речь в этом смысле более монотонна. Все гласные корейцы произносят максимально ярко, ничего не редуцируют.

4. Почему в дорамах так много физиологических сюжетов - герои прилюдно объявляют, что пошли в уборную, то и дело кого-то рвет?

В мире есть общепризнанные табуированные темы. Но некоторые из них в разных странах ослаблены. Возможно, когда в сериале появляется тема несварения желудка и всего, что далее следует, это сложившаяся традиция снимать эмоциональное напряжение. Такие сюжеты часто появляются в комедиях, они так или иначе связаны со стандартами юмора. Не надо слишком остро реагировать на такие сцены, просто посмейтесь. Это способ показать, что все мы люди.

5. Кто переводит на русский язык дорамы и почему переводы на разных онлайн-платформах так отличаются?

Честно сказать, я не знаю, как подбирают переводчиков для сериалов. Лучше бы они обращались к нам на переводческий факультет. В свое время, мы со студентами перевели 30 сериалов - за этот перевод я ручаюсь. Не стоит переводить корейские сериалы через английский язык, потому что, когда это происходит, случаются серьезные смысловые потери. Возможно, именно поэтому вы видите такие разные переводы.

Есть перевод под субтитры, закадровый перевод и дубляж. Последний - самый сложный, так как необходимо не только перевести смысл, но и попасть в "липсинк", так называемую смычку губ. Чаще всего в корейских сериалах мы слышим закадровый перевод - самый быстрый и дешевый, текст начитывается одним голосом.

Не всегда прокатчики дают переводчикам достаточно времени. Обычно - 3-4 дня. А за это время переводчик должен умудриться передать оттенки смысла, эмоции, помочь зрителю понять подтекст, чтобы он смеялся там, где смешно, и плакал там, где грустно. Профессиональному переводчику важен смысл, а не только слова и грамматические конструкции.

6. Ли Донук, Ли Минхо, Чжи Чанук, Чха Ыну - где тут имена, а где фамилии?

В русском языке есть норма: на первом месте - фамилия, потом слитно, в одно слово - имя. В корейском языке все элементы пишутся слитно. Так что вот фамилии: Ли, Чжи, Чха. Остальное - имя. В корейском языке до ста фамилий, а имен - бесконечное множество. Корееведы определились, как транскрибировать имена с корейского на русский, но, к сожалению, не все следуют этим нормам. Кто-то пишет имена в три слова, кто-то- с дефисом, кто-то слитно. Надо в два слова: сначала фамилия, потом имя.

7. Как правильно: Ли Джун Ги или Ли Джун Ки?

Ли Чунги будет самым правильным.

8. Как по корейскому имени понять, речь идет о мужчине или женщине?

Чаще всего по имени и фамилии этого понять невозможно. Есть имена, которые могут принадлежать и мужчинам, и женщинам. В русском языке есть грамматический род и число, а в корейском этих категорий нет.

Если нет картинки перед глазами, не понять, Ким пошел или Ким пошла. Такая языковая особенность часто используется как прием в художественной литературе. Особенно - в поэзии. И очень часто неизвестно, кому адресовано письмо с признанием - мужчине или женщине. А у нас все понятно: "Я вас любил…"

9. Почему в дорамах девушки часто приглашают своих друзей-мужчин на рамен? Это что-то значит?

В Корее это то же самое, что позвать на кофе. Рамен не требует никакого кулинарного искусства, пришли, поели… Есть сотни вариантов рамена, не только маленькие упаковки доширака, к которым мы привыкли. Это полноценная горячая еда, большая порция. Приглашение прийти на рамен не означает прямого призыва остаться у девушки или побыть с ней наедине, но это сигнал о том, что между людьми как минимум хорошие отношения.

Между прочим, в последнее время во многих корейских школах запрещают продавать рамен, считается, что это не самая полезная еда для детей, такая же как чипсы или пицца.

10. Почему в дорамах герои часто ходят к гадалкам, шаманам, посещают буддийские храмы, при этом носят нательные кресты и говорят о священниках?

Бóльшая часть корейцев - христиане, вторая по численности группа - буддисты. При этом до сих пор в Корее много шаманов, которые проводят шаманские ритуалы. Корейцы часто ходят к гадалкам, верят картам Таро. Возле крупных университетов можно увидеть множество кафе, делают расклады. Там так и написано: "Гадаем на Таро".