Третий сезон «Дома Дракона» уже в работе? Известны новые подробности

На момент публикации проект находится на стадии написания сценария. Завершится она примерно к концу 2024 года. Над вторым сезоном сценаристы работали 3-4 квартала, а съемки начались где-то через год после этого. Можно предположить, что съемки нового сезона стартуют не раньше, чем в 2025 году.