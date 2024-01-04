Третий сезон «Дома Дракона» уже в работе? Известны новые подробности проекта
Новостной интернет-портал Redanian Intelligence, посвященный кино и сериалам, сообщил, что в январе 2024 года началась работа над третьим сезоном «Дома Дракона» — спин-оффом культового сериала «Игра престолов».
На момент публикации проект находится на стадии написания сценария. Завершится она примерно к концу 2024 года. Над вторым сезоном сценаристы работали 3-4 квартала, а съемки начались где-то через год после этого. Можно предположить, что съемки нового сезона стартуют не раньше, чем в 2025 году.
Создатели обещают, что в сериале будет как минимум четыре сезона. Автор оригинальной серии книг Джордж Мартин рассказал, что уже обсудил развитие сюжета с шоураннерами сериала.Точная дата выхода второго сезона «Дома Дракона» неизвестна, но ранее в Сети уже появились его тизер-постеры.