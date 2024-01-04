Киноманы выбрали лучшие произведения 2023 года

Благодаря онлайн-голосованию удалось определить пять лучших фильмов 2023 года.

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В последний месяц 2023 года киноманы приняли участие в онлайн-опросе, благодаря которому были определены лучшие кинопроизведения ушедшего года. Зрительская оценка не всегда совпадает с мнением критиков и тем, как киноленты влияют на культуру. А некоторые картины и вовсе не успели произвести должного впечатления на зрителя.

Видео дня

Голосование проходило с 1 до 31 декабря 2023 года, в нём приняли участие пользователи нейросети ICinema. Искусственный интеллект способен создавать уникальные киноленты на основе современных технологий, смешивая фрагменты видеоконтента из разных источников.

В номинации "Лучший боевик" победу одержал "Джон Уик - 4" (18+). Фильм обогнал киноленту "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" (16+) и опередил "Переводчика"(18+). "Джон Уик 4" - это четвёртая часть захватывающей саги о наёмных убийцах, которая получила 94 % положительных отзывов от критиков. Главный герой - мятежник среди наёмников, на которого объявили охоту его же коллеги.

Лучшим мультфильмом 2023-го года, по версии зрителей стал "Человек-паук: Паутина вселенных" (12+), на восемь процентов обогнав мультик "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы"(6+). Анимационный фильм о вселенной Человека-паука рассказывает историю Майлза Моралеса - подростка, ставшего Человеком-пауком после смерти Питера Паркера во вселенной Ultimate Marvel, и Гвен Стейси, которая не может вернуться к обычной жизни после того, как стала частью команды супергероев. Во второй части девушке придётся рассказать отцу всю правду о себе и познакомиться с целой командой Пауков.

В номинации "Лучший супергеройский фильм" 2023-го года первое место досталось киноленте "Стражи Галактики. Часть 3" (16+). Американская лента основана на комиксах Marvel о приключениях команды супергероев и является продолжением первых двух частей. В этом фильме герои чуть не потеряли енота и столкнулись с Высшим Эволюционером - могущественным существом, одержимым идеей искусственного ускорения эволюции. Он когда-то создал Ракету и теперь хочет вернуть его обратно.

Лучшим фильмом стала комедия "Барби" (12+). Фэнтезийная картина - первый художественный фильмом о кукле после многочисленных мультфильмов и спецвыпусков. По сюжету Барби и Кен отправляются в путешествие из Барбиленда в реальный мир для решения экзистенциальных вопросов.

Российский криминальный сериал о молодёжных группировках стал лучшим многосерийным произведением. "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) обошёл постапокалиптическую историю "Одни из нас" (18+) и биографическо-фэнтезийный сериал "Король и Шут" (18+). Произведение-победитель отражает историю нашей страны в конце 1980-х годов. Пока взрослые боролись за выживание, дети сбиваются в уличные "стаи", чтобы контролировать свой район.