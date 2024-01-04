Российские новинки: топ-7 самых ожидаемых сериалов 2024 года

2023 год подарил зрителям множество интересных сериалов. В этом году также ожидаются не менее яркие премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у главного редактора портала zoom.film Александра Голубчикова, какие многосерийные фильмы можно назвать самыми ожидаемыми в наступившем году.

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«Олимпиада»

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Этот сериал, по словам эксперта, может выйти в 2024–2025 году и будет посвящен событиям Олимпиады-80.

"Режиссером выступил Евгений Стычкин, который круто себя показал в подростковой драме «Цикады». Теперь он замахнулся на еще одно масштабное событие времен СССР — Олимпиаду. Этот сериал точно посмотрят все, и даже те, кто не смотрел «Слово пацана»", — уверен Голубчиков.

В центре сюжета — сын советского функционера, которого в качестве наказания отправляют волонтером в оргкомитет Олимпиады-80. Сериал расскажет о том, как проводилось это грандиозное спортивное мероприятие в самой закрытой на тот момент стране мира.

«Сальто-мортале»

Это история о цирке, отметил эксперт. Такое не снимали в России уже очень давно.

"И сам по себе сериал кажется достаточно интересным. Зрителя явно будет, чем удивить", — подчеркнул он.

«Сальто-мортале» расскажет о тройке юных нарушителей, которых отправили в цирк для прохождения исправительных работ. Любимцу девушек Севе, неженке Валику и детдомовцу Тимофею предстоит выполнять нестандартные просьбы цирковых работников под пристальным взором директора.

«Денискины рассказы»

Экранизация всем знакомой с детства истории про Дениса Кораблева. В сериале будет перекликаться прошлое и настоящее.

"Это будет разговор деда (сам Денис Кораблев) и внука о воспоминании далеких лет. Концепция интересная, хотелось бы увидеть, что из этого получится", — заметил Голубчиков.

«Прелесть»

История про лихие 90-е, золото, дележку богатств между криминальными авторитетами.

"Мы уже видели на эту тему в уходящем году «Ладу Голд», но это больше молодежная история о том, как деды и внуки спорят и ищут золотую ладу, — сообщил Голубчиков. — Здесь же история более камерная, поскольку речь идет об аффинажном заводе и бывших криминальных авторитетах, одного из которых играет Олег Меньшиков. По первым двум сериям у меня создалось впечатление, что история держит внимание зрителя и наталкивает на мысль: а что же будет завтра?"

«Престиж»

Очень любопытный сериал, считает Голубчиков. Эта история любопытна тем, что рассказывает о замкнутом мире элитного поселка, в котором у каждого жителя есть свои тайны.

"Все снято в формате ревизионистской сказки. Информацию о каждом жителе поселка зритель узнает со слов следователя, которую играет Ирина Розанова. Она показана как злая волшебница из сказки, но на самом деле ее герой просто пытается выяснить причину загадочных смертей и кто чем занят в этом элитном поселке", — рассказал эксперт.

Любопытно и то, что режиссером картины стал Сергей Сенцов, который работал над нашумевшим сериалом «1703». Ему характерны гуманные истории и реальная сказка наяву, отметил собеседник «ВМ».

«Последний богатырь. Наследие»

Это будет продолжение трех частей фильма — «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла», «Последний богатырь. Посланник тьмы», пояснил Голубчиков.

"Сериал будет про детей героев — Варвары и Богатыря. Понятно, что там будут вневременные персонажи, как Баба Яга. Она предстанет перед зрителем и в классическом образе Елены Яковлевой, и перерожденная, в исполнении Юлии Пересильд", — сообщил эксперт.