«Холоп-2», «Бременские музыканты», новые «Богатыри»: что сейчас идет в кино

Фильм «Бременские музыканты» заработал 1 млрд рублей в прокате за четыре дня. Что еще сейчас идет в кино, какие отзывы о новогодних премьерах?

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Какие отзывы о «Бременских музыкантах»

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Из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) следует, что сказочная картина стала вторым релизом 2024 года, преодолевшим отметку в 1 млрд рублей по сборам. Сейчас «касса» проекта составляет 1,02 млрд рублей.

Картина имеет неоднозначные отзывы как зрителей, так и критиков. Первые ругают киноленту за грим актеров, напоминающий фильмы ужасов, и новые аранжировки песен из советского оригинала. Критикам же персонажи «Бременских музыкантов» показались пресными и утратившими дух свободы и авантюризма.

Сказка удостоилась и немалого количества положительных отзывов. По мнению некоторых зрителей, фильм получился добрым и ярким благодаря работе звездного актерского состава, рассказавшего историю о любви, важности дружбы и искренности. Некоторые и вовсе сочли киноленту отличным мюзиклом.

Понравился ли «Холоп-2» россиянам

Первая часть фильма «Холоп» вышла в 2019 году. Картина стала кассовым рекордом — за первые два уик-энда «Холоп» собрал более 1,7 млрд рублей. Общие сборы составили более 3,08 млрд руб. До 2023 года первый «Холоп» оставался самой кассовой российской комедией, после чего ее сместил «Чебурашка».

Фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко в общей сложности, включая предпродажу билетов, на праздничной неделе собрал почти 1,2 млрд рублей. По данным базы ЕАИС, оператором которой является Фонд кино, менее чем за три дня фильм собрал более 1 миллиарда рублей (1 048 123 888 руб. на момент публикации).

Не все россияне положительно встретили новый фильм, главные роли в котором исполнили Милош Бикович и Аглая Тарасова. В Сети есть как восторженные отзывы и призывы делать третью часть, так и жесткая критика. Например, кинокритик Тимур Алиев назвал «Холоп-2» «кино, без которого вполне можно было бы обойтись», и счел его «сомнительной поделкой без души».

Что сказали россияне о мультфильме «Три богатыря и Пуп Земли»

Новые «богатыри», переместившиеся в первобытные времена к динозаврам, пока не перешагнули отметку в миллиард рублей. Сейчас, согласно данным ЕАИС, недельные кассовые сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» составляют около полумиллиарда рублей — 467,1 млн рублей.

Рейтинг ожидания картины, по данным «Кинопоиска», составлял 93%. Однако в целом россияне остались недовольны лентой. Зрители отмечали, что новый мультфильм — один из самых скучных эпизодов 20-летней франшизы.

Шоураннеров также отругали за отсутствие логики в сценарии. Искушенные пользователи предложили авторам франшизы обратиться к произведениям российских писателей, чтобы черпать вдохновение из них.

Что еще идет в кино

Помимо «Богатырей», «Холопа-2» и «Бременских музыкантов» россияне могут сходить на фильм «Манюня: новогодние приключения». В настоящее время общие сборы фильма составляют 224,6 млн рублей. Рейтинг картины держится на достаточно высоких отметках: «Кинопоиск» — 6,5, «Афиша» — 7, «Кино-Театр.ру» — 7,5, а Кино.Mail.ru — 7,9.