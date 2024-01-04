«Бременские музыканты»: где смотреть в России, обзор, впечатления

Добрая сказка с щепоткой испанского стыда.

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Чтобы взяться за переосмысление «Бременских музыкантов», нужно много отваги. Всё-таки неизбежно соберётся армия людей, которые натянут дедовские шапки и потребуют убрать от классики руки. Да и вообще в мультфильме 1969 года и музыка была лучше, и трава зеленее: это подтвердит любой зритель — даже тот, кто не был на сеансе.

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Но если отбросить предрассудки и просто посмотреть кино, выяснится: новые «Бременские музыканты» не так уж и плохи!

«Бременские музыканты»: где смотреть?

С 1 января фильм показывают во всех российских кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Осёл и петух покоряют сцену

Стоит ли всерьёз обсуждать сюжет «Бременских музыкантов»? Сценаристы просто взяли знакомую историю и дополнили её новыми сценами: к примеру, рассказали о детстве героя и сделали его мотивацию драматичнее — теперь Трубадур в течение двух часов разбирается с негативом и стремится к свету. Моральное преображение показано красиво — с надрывом, кульминацией и трогательной развязкой.

В остальном перед нами прежняя история. Вредный король, свободолюбивая принцесса, гениальный сыщик — все эти ребята на месте и занимаются тем же самым. Зрители, которые смотрели оригинал (то есть абсолютно все), предскажут каждый шаг героев.

Проблема «Бременских музыкантов» в том, что фильмом как будто занимались два сценариста: у одного было чувство вкуса, у второго — нет. Если на обновлённых Трубадура, Принцессу и Короля смотреть приятно, то звери вызывают испанский стыд. Ощущение, что они прибыли на съёмочную площадку прямо с детского утренника.

Осёл, петух, кошка и пёс ужасно выглядят, чрезмерно кривляются и разговаривают как душевнобольные. А ведь им выделили много экранного времени и даже собственные песни: в них звери забывают о членораздельной речи и бестолково лают, мяукают, кукарекают — в общем, талантливо пародируют жильцов жёлтого дома. В такие моменты хочется прикрыть лицо руками и стыдливо выбежать из кинотеатра.

Вот только стоит съёмочной группе включиться в работу, как кино сразу же становится хорошим. Чего стоят масштабные концерты с сотнями статистов, завораживающие пейзажи и старания главных героев. Из Тихона Жизневского и Валентины Ляпиной вышел прекрасный музыкальный дуэт, Хабенский здорово раскрывает личность сыщика, а Бурунов делает интересным даже бестолкового короля.

Ещё сюжет стоит похвалить за доброту. Перед нами приятная сказка, которая учит честности, следованию собственному пути, проработке детских травм. Причём в фильме нет ни полноценного антагониста, ни наказаний за провинности — только прощение и позитив. Именно этого так не хватает в наши времена.

Музыка то качает, то заставляет кривить лицо

В фильме звучат почти все легендарные композиции — от «Ничего на свете лучше нету» до «Песни королевской охраны». Каждый трек осовременили, но не всегда удачно: к примеру, «Бяки-буки» стали провалом с хриплым вокалом и стыдным речитативом.

К счастью, бо́льшая часть композиций заставляет как минимум энергично качать головой, как максимум — искать билеты на концерт «Бременских музыкантов». Чего стоят роскошные «Мы к вам заехали на час» и «Луч солнца золотого»: эти треки полны эмоций, драйва, красивых спецэффектов.

Любопытно, что актёры сами играют на музыкальных инструментах и поют. От этого факта к Жизневскому, Ляпиной и другим звёздам ещё сильнее проникаешься симпатией. Всё-таки в фильме есть и длинные соло на электрогитаре, и сложные вокальные партии.

«Бременские музыканты»: стоит ли смотреть?

В фильме хватает минусов — взять хотя бы кошмарных зверей и пару испорченных треков. Вот только достоинств у новых «Бременских музыкантов» больше: сюжет приятный, визуал симпатичный, Жизневский круто зажигает на сцене. Этого хватает, чтобы получить от просмотра не колоссальное, но всё-таки удовольствие.