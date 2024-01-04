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От «Преступления и наказания» до «Фоллаута»: какие сериалы мы ждем в 2024 году

«Газета.Ru» продолжает составлять культурное расписание на предстоящий 2024 год. Для этого материала кинокритик Павел Воронков выбрал 15 сериалов, премьер которых мы ждем больше всего.

Какие сериалы мы ждем в 2024 году
© Газета.Ru

«Аватар: Легенда об Аанге» («Avatar: The Last Airbender»), созд. Альберт Ким

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Где и когда смотреть: на Netflix — с 22 февраля

Вторая лайв-экшн-адаптация (первую попытку предпринял М. Найт Шьямалан, в 2010 году выпустивший полный метр «Повелитель стихий») культового мультсериала о юном маге воздуха — аватаре Аанге, способном управлять всеми четырьмя стихиями, — а также его друзьях, которые пускаются в путешествие, чтобы победить Хозяина огня и положить конец вековой войне между народами.

«Властелины воздуха» («Masters of the Air»), созд. Джон Шибан и Джон Орлофф

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 26 января

Духовный наследник цикла военных мини-сериалов «Братья по оружию» и «Тихий океан», спродюсированных Стивеном Спилбергом и Томом Хэнксом. «Властелины воздуха» поставлены по одноименной документальной книге Дональда Л. Миллера.

В центре сюжета — летчики 100-й бомбардировочной группы ВВС США, которую прозвали «Кровавой сотой» из-за больших потерь во время Второй мировой войны. Четыре из девяти серий шоу снял Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать»), в актерский состав вошли Остин Батлер («Элвис»), Каллум Тёрнер («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»), Энтони Бойл («Тетрис»), Барри Кеоган («Солтберн»), Шути Гатва («Сексуальное просвещение», «Доктор Кто») и другие.

«Все совпадения случайны» («Disclaimer»), созд. Альфонсо Куарон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — неизвестно

Психологический триллер Альфонсо Куарона («Дитя человеческое», «Гравитация», «Рома») об известной журналистке, которая обнаруживает, что стала одной из центральных героинь романа, раскрывающего ее большую тайну. В главной роли — Кейт Бланшетт («Елизавета», «Авиатор»), одним из операторов выступил Эммануэль Любецки, снимавший все картины Куарона, кроме «Гарри Поттера и узника Азкабана» и «Ромы».

«Дюна: Пророчество» («Dune: Prophecy»), созд. Дайан Адему-Джон и Элисон Шапкер

Где и когда смотреть: на Max — в конце года

Спин-офф «Дюны» Дени Вильнева, действие которого разворачивается за 10 тысяч лет до оригинального фильма. В центре сюжета — сестры Вале и Туле Харконнен, которые противостоят силам, угрожающим будущему человечества. Они основывают женский орден Бене Гессерит, чьи участницы проходят особую подготовку, чтобы обрести невероятные способности. Главных героинь играют Эмили Уотсон («Чернобыль») и Оливия Уильямс («Призрак», «Корона»).

«Задача трех тел» («3 Body Problem»), созд. Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс и Александер Ву

Где и когда смотреть: на Netflix — с 21 марта

Голливудская (китайцы выпустили свою в начале 2023-го) экранизация цикла фантаста Лю Цысиня о первом контакте людей с инопланетянами. Авторами сериала выступают шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

«Киберслав», созд. Стас Дмитриев, Дмитрий Яковенко и Александра Кречман

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — неизвестно

Анимационный долгострой (первый трейлер появился еще в 2018 году) в жанре «древнеславянский киберпанк» — про мир, где сосуществуют богатыри, нечисть, роботы, неоновые купола, цифровые гусли и карбоновые лапти. В центре сюжета — богатырь-полукровка, который расследует жестокое преступление, связанное с княжеской семьей.

«Настоящий детектив: Ночная страна» («True Detective: Night Country»), созд. Исса Лопес и Ник Пиццолатто

Где и когда смотреть: на HBO — с 15 января

Возвращение детективной антологии Ника Пиццолатто (в кресле шоураннера его сменила Исса Лопес, также выступившая постановщицей всех шести эпизодов). Действие новых серий развернется в городке на Аляске, а сюжет будет вращаться вокруг исчезновения восьмерых ученых с исследовательской станции. Напарниц, ведущих дело, сыграли Джоди Фостер («Молчание ягнят») и боксерша Кали Рейс («Заложница: Найти пропавшую»).

«Пингвин» («The Penguin»), созд. Лорен Лефранк

Где и когда смотреть: на Max — во второй половине года

Спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза о приходе гангстера Оза «Пингвина» Кобблпота к власти в криминальном мире Готэма. К исполнению роли харизматичного бандита вернулся Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»), вместе с ним в шоу снимается Кристин Милиоти («Как я встретил вашу маму»). Разработкой «Пингвина» занимается Лорен Лефранк, трудившаяся над выдающимся, но малоизвестным научно-фантастическим сериалом «Импульс».

«Преступление и наказание», созд. Владимир Мирзоев и Владимир Маслов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — неизвестно

Адаптация романа Федора Достоевского в исполнении команды сериала Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом) «Топи». Действие перенесено в современный Петербург, где старуха-процентщица называется «старухой-микрокредиторшей».

Раскольникова изображает звезда «Текста», «Топей», «Фишера» и «Слова пацана» Иван Янковский, а Соню Мармеладову — Алена Михайлова («Чики», «Жена Чайковского»). Также в актерский состав вошли Тихон Жизневский («Майор Гром»), Любовь Аксенова («Почка»), Владимир Мишуков («Содержанки»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита») и Никита Тарасов («Колл-центр»).

«Режим» («The Regime»), созд. Уилл Трейси

Где и когда смотреть: на HBO — с 4 марта

Политическая сатира руки сценариста «Наследников» и «Меню» Уилла Трейси. Сериал посвящен жизни обитателей правительственного дворца в некой европейской стране, где сыпется авторитарный режим. Кейт Уинслет («Титаник») изображает канцлершу, чьему положению угрожают внутренние беспорядки.

«Рипли» («Ripley»), созд. Стивен Заиллян

Где и когда смотреть: на Netflix — неизвестно

Очередная экранизация романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» со звездой «Дряни» и «Шерлока» Эндрю Скоттом в главной роли. По сюжету в Нью-Йорке 1960-х годов богатый мужчина нанимает молодого человека Тома Рипли, чтобы тот убедил его блудного сына вернуться из Италии домой. Однако их знакомство оказывается первым шагом в «сложную жизнь, полную обмана».

«Сегун» («Shōgun»), созд. Рейчел Кондо и Джастин Маркс

Где и когда смотреть: на FX и Hulu — с 28 февраля

Адаптация романа Джеймса Клавелла «Сегун» о Японии XVII века. В центре повествования — два героя и одна героиня: английский моряк-авантюрист Джон Блэкторн, который в результате кораблекрушения оказывается в Стране восходящего солнца; могущественный и проницательный даймё (так называли самурайскую элиту) Торанага, который делает Блэкторна своей правой рукой; и самурайка Марико, которая стремится проявить себя, несмотря на бесчестное происхождение. Их играют Космо Джарвис («Доводы рассудка»), Хироюки Санада (японский «Звонок») и Анна Саваи («Монарх»: Наследие монстров»).

«Сочувствующий» («The Sympathizer»), созд. Пак Чхан Ук и Дон Маккеллар

Где и когда смотреть: на HBO — весной

Черно-комедийный шпионский триллер Пак Чхан Ука («Олдбой», «Решение уйти») по одноименному роману Вьет Тхань Нгуена. Хоа Сюандэ («Ковбой Бибоп» от Netflix) играет вьетконговского шпиона, который на излете Вьетнамской войны внедряется в сообщество беженцев в Лос-Анджелесе 70-х и разрывается между лояльностью родине и новой жизнью. Сразу нескольких антагонистов в шоу сыграл Роберт Дауни — младший («Оппенгеймер»).

«Фоллаут» («Fallout»), созд. Дженива Робертсон-Дуорет, Грэм Вагнер, Лиза Джой и Джонатан Нолан

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 12 апреля

Сериальная адаптация цикла постапокалиптических ролевых видеоигр, разработанная авторами «Мира Дикого Запада» Лизой Джой и Джонатаном Ноланом. Действие шоу разворачивается в альтернативном ретрофутуристическом мире, пережившем войну за ресурсы и ядерную катастрофу. Остатки человечества укрываются в построенных как раз на такой случай бункерах. Спустя два столетия после конца света девушка по имени Люси (Элла Пернелл — «Шершни», «Аркейн»), всю жизнь прожившая в одном из таких убежищ, поднимается на поверхность и отправляется бороздить опасные земли Пустоши, которая когда-то была Лос-Анджелесом.

«Экспаты» («Expats»), созд. Лулу Ванг

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 26 января

Драматический сериал от Лулу Ванг, режиссерки и сценаристки ленты «Прощание» с Аквафиной в главной роли. Сюжет расскажет о «яркой жизни сплоченного сообщества экспатриантов». Актерский состав шоу возглавляет Николь Кидман («Часы», «Мулен Руж!»).

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Дитя человеческое
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Елизавета
Гарри Поттер и узник Азкабана
Талантливый мистер Рипли
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Звонок
Бэтмен
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Меню
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
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Призрак
Чернобыль
Гравитация
Титаник
Как я встретил вашу маму
Игра престолов
Наследники
Звонки
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Мир Дикого Запада
Джон Шибан
Джон Орлофф
Элисон Шапкер
Кристин Милиоти
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Энтони Бойл
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Эммануэль Любецки
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