"Медленные лошади" с Гэри Олдманом продлены на пятый сезон

Стриминг Apple TV продлил сериал "Медленные лошади" (Slow Horses) на пятый сезон еще до выхода четвертого.

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В основу сценария ляжет книга Мика Геррона "Лондонские правила", передает Variety. Ранее исполнитель одной из главных ролей Гэри Олдман заявил, что планирует завершить актерскую карьеру после шоу.

"Лошади" показывают работу подразделения Ми-5, в которое "ссылают" агентов-неудачников. Уже три сезона разномастный коллектив работает как будто за всю британскую разведку разом.