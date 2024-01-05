Фильм «Первому игроку приготовиться» станет реальностью силами Futureverse

«Будущее уже наступило, и Readyverse Studios способна сделать его еще более удивительным, чем я когда-либо мог себе представить. Эта команда, с ее гениальностью и страстью, поведет нас в следующую эру развлечений, которой могли бы гордиться Уэйд Уоттс и Джеймс Холлидей».