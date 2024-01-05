Актриса Мерил Стрип: "Барби" спасла кино и сохранила нам работу

«Билли и Финнеас, вы заложили бомбу любви в «Барби». Вы спасли кино в прошлом году и сохранили нам работу. Вы порадовали людей всех поколений и гендеров, держитесь на этой волне, ребята, пока не состаритесь и не измучитесь, как я», — сказала 74-летняя звезда.