Названы три лучших зарубежных фильма, снятых в России

Эксперты назвали три из самых известных художественных иностранных фильмов, снятых в России. Но далеко не все сцены в них снимались именно на территории нашей страны. Об этом пишет интернет-издание Pravda.Ru.

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Первой называется американская кинокартина 2011 года «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». В этом шпионском боевике снялась не только такая знаменитость, как Том Круз, но и наш Владимир Машков, сыгравший роль русского спецагента Сидорова. Немало сцен фильма действительно сняты в Москве, но в основном киношники воссоздали столицу России в Праге. Кремль террористами взрывается именно в чешском городе. В основном кадры Москвы мелькали в фильме в качестве широких планов.

Фильм 2012 года «Обитель зла: Возмездие» совместного производства Германии, США, Канады и России снимался в нашей стране по предложению актрисы Милы Йовович. Кадры для картины рождались на Дальнем Востоке, на Камчатке и в Москве, где для съемок на несколько часов закрывали Красную площадь. Именно тут Йовович сражалась у стен Кремля с мутантами, а затем бежала по эскалатору московского метро.