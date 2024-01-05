Нейросеть нарисовала фильм «Футурама» с живыми актерами
Авторы телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо | Midjourney» с помощью ИИ превратили культовый фантастический мультсериал «Футурама» в игровой фильм с реальными актерами.
Результат получился интересный. Нечто среднее между ретро-фантастикой и фильмами Уэса Андерсона. Дизайн Бендера очень напоминает раннюю научную фантастику 50-х годов.
Профессора, кажется, играет сэр Патрик Стюарт.
В роли Гермеса засветился Форест Уитакер.
Капитан Зеп Браниган вышел слишком серьезным.
А вот его помощник Киф не очень похож на себя.
Доктор Зойберг вышел прекрасно, вот только щупальца почему-то не с той стороны.
Зубастик даст фору в милоте самому малышу Йоде.
Телеведущий Морбо не очень похож на свою привычную версию.
А вот Гипножаба вышла прекрасно. Слава Гипножабе!
Ранее нейросеть показала Геральта из «Ведьмака» в различных популярных франшизах.