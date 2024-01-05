Нейросеть нарисовала фильм «Футурама» с живыми актерами

Авторы телеграм-канала «Нейросеть рисует | Пабло Нейрассо | Midjourney» с помощью ИИ превратили культовый фантастический мультсериал «Футурама» в игровой фильм с реальными актерами.

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Результат получился интересный. Нечто среднее между ретро-фантастикой и фильмами Уэса Андерсона. Дизайн Бендера очень напоминает раннюю научную фантастику 50-х годов.

Профессора, кажется, играет сэр Патрик Стюарт.

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В роли Гермеса засветился Форест Уитакер.

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Капитан Зеп Браниган вышел слишком серьезным.

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А вот его помощник Киф не очень похож на себя.

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Доктор Зойберг вышел прекрасно, вот только щупальца почему-то не с той стороны.

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Зубастик даст фору в милоте самому малышу Йоде.

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Телеведущий Морбо не очень похож на свою привычную версию.

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А вот Гипножаба вышла прекрасно. Слава Гипножабе!

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