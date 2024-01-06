Проект "Театр в кино" показывает "Ночь перед Рождеством"

В Музыкальном театре имени Натальи Сац умеют делать детям праздник. Теперь его изобретательность и мастерство могут оценить не только москвичи: с 6 января в больших и малых городах России кинотеатры начинают показ видеоверсии его феерического спектакля "Ночь перед Рождеством", оперы Римского-Корсакова. Поставлено с полным уважением к неискушенной аудитории: авторы спектакля - главный режиссер Георгий Исаакян и выдающийся дирижер Евгений Бражник.

Созданный Натальей Сац театр хорошо знает психологию детского восприятия и границы, когда детское внимание грозит иссякнуть. И можно восхититься тем, с каким тактом и мастерством адаптировано для детворы громоздкое четырехактное оперное полотно, которое не балует слушателя звездными "выходными ариями", а больше состоит из попевок, куплетов и народных сцен, то бытовых, то ритуальных, то фантазийных. Партитуру существенно сократили, почти не потеряв в цельности, но приобретя в динамизме: картины сменяют друг друга, как страницы в книге с картинками. История о влюбленном кузнеце Вакуле, разбитной Солохе и ее воздыхателях, о полете верхом на чёрте к царице в Питер и счастливом возвращении к любимой Оксане с заветными черевичками стала энергичной, как в дайджесте, но не утратила всего того, что привнес в гоголевский сюжет композитор.

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Георгий Исаакян создает на сцене мир игрушечный, миниатюрный и бесконечный одновременно. Вдали - космос, где перемешались звезды с метелями. В этом космосе угнездились крошечные, уютно мерцающие вечерними огнями хатки с крышами-папахами набекрень, деревенская утварь - прялки-скалки, коровы-собачки, плетни-мостики (сценография Станислава Фесько). Рядом с такими игрушками дети и в жизни привыкли выглядеть великанами, так что великаны-персонажи легко и сразу вовлекают их в веселую игру условностей, где все возможно, все бесстрашно и не страшно. Разноцветье придуманных Марией Кривцовой костюмов то изумляет веселой нелепицей, то завораживает в хороводах-гаданиях, то поражает имперской торжественной пышностью в петербургском эпизоде.

Исполнители действа - в той же мере лицедеи, в какой вокалисты. Монументальный Голова (Дмитрий Почапский), необъятный Чуб (Александр Хананин), вечно согбенный Дьяк с блудливыми глазками (Сергей Петрищев), мелкий пакостник Черт (Михаил Чесноков). Ну и, конечно, шикарная разбитная Солоха (Алена Романова), самовлюбленная красотка Оксана (Анастасия Лебедюк) и простодушный Вакула, готовый на все ради любимой (Руслан Юдин) - все они мало того, что актерски колоритны, но создают спектакль ансамблевый в самом широком значении слова: и музыкальном, и сценическом.

Как известно, в этой "опере-колядке" очень важную партию ведет оркестр: в развернутых симфонических картинах и возникает тема сродства не только человека и природного мира, но и человека с фантомами его сознания, мифами и верованиями. Дирижер Евгений Бражник настаивает на пантеистической природе этих гармоний, они в спектакле самым буквальным образом продолжают звучания природы, когда волшебное и мифологическое переплетено с бытовым и лирическим.

Фото: Предоставлено Музыкальным театром имени Натальи Сац

При всех этих полетах в уютном космосе и общей дурашливости музыка остается тем надземным храмом, что осеняет, освещает и освящает это шутейное зрелище, она здесь - то самое настоящее, уже не игрушечное, где сосредоточены и сердечные тайны, и надежды, и лукавство, и упорство. В интерлюдиях между картинами музыка продолжится блеянием, лаем, ветра, подвыванием и прочими природными мелодиями, она из них вырастает и с ними спаяна. В хоровом финале все молитвенно замирает перед красотой мира, хор выходит в зал, музыкальное волшебство обволакивает все пространство (хормейстер Вера Давыдова). Возникло абсолютно рождественское действо, где сказка и празднична, и реальна, как елка и Дед Мороз под ней.