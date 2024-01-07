Сборы «Аквамена 2» превысили $ 330 млн — фильм обошел провального «Флэша»

По итогам третьего уикенда фильм «Аквамен и потерянное царство» заработал в прокате США ещё $ 10,6 млн. Картина наконец преодолела рубеж в $ 100 млн на домашнем рынке — на это ленте понадобилось три недели.

© Кадр из фильма "Аквамен 2"

Общие сборы «Аквамена 2» тем временем достигли отметки в $ 334 млн. Фильму с Джейсоном Момоа удалось обойти провального «Флэша» — его кинотеатральный забег завершился на отметке в $ 270 млн. Картина постепенно добирается до показателей «Чёрного Адама» — для достижения результата ленты с Дуэйном Джонсоном кинокомиксу нужно собрать ещё $ 60 млн.