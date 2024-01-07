«Мегалополис» от режиссера «Крестного отца» выйдет в 2024 году — фильм готовили 40 лет

В 2024 году в кинопрокат выйдет фантастическая драма «Мегалополис» от Фрэнсиса Форда Копполы, режиссёра культовой кинотрилогии «Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня» и других известных картин.

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В съёмках приняли участие многие известные актёры: среди них Адам Драйвер, Дастин Хоффман, Кейт Бланшетт, Джон Войт и Мишель Пфайффер.