Проводим время на диване: сериалы и фильмы для продления праздничного настроения

Планируете провести большую часть праздников на диване перед экраном? И прекрасно, особенно если вы смотрите хорошее кино! Вместе с онлайн-кинотеатром KION мы составили список из пяти достойных фильмов и сериалов, которые скрасят зимние каникулы и позволят подольше наслаждаться ощущением праздника.

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Я тебя люблю — Je t’aime

Любите новогодние музыкальные фильмы? К вашим услугам кино, в котором популярные российские артисты — от Паулины Андреевой, Леонида Агутина и Валерии до Тоси Чайкиной, Севиль и IOWA — поют и говорят на языке любви, французском языке. Кинофантазия переносит знакомых с детства киногероев и любимых публикой исполнителей в атмосферу французской эстрады 60-70-х и напоминает о том, что зимние праздники — время волшебства и романтики.

Сергий против нечисти

Новый год — сказочное время, но кто сказал, что сказки обязательно должны быть детскими? Главный герой этого сериала — бывший священник Сергий, переквалифицировавшийся в борца с мифическим злом. Он постоянно колесит по улицам Москвы в поисках фольклорных антигероев, с которыми должен сразиться. Кот-Баюн, Кощей, Упырь — для Сергия это не сказочные персонажи, а реальные существа, с которыми он знаком лично. Если хотите разбавить череду новогодних комедий чем-то оригинальным, возможно, стоит попробовать это колоритное и дерзкое городское фэнтези.

Реальная любовь

Культовое праздничное кино с фирменным британским юмором. Действие начинается за пять недель до Рождества и охватывает сразу девять сюжетных линий. К сочельнику судьбы всех персонажей причудливо переплетаются между собой, напоминая, насколько разной может быть любовь. Фанатам романтических комедий и душераздирающих мелодрам — обязательно к просмотру.

Серебряные коньки

Романтическая история с полным погружением в атмосферу рождественского Петербурга 19 века. По сюжету, жизнь удивительным образом сводит простого посыльного с утонченной аристократкой. Все, что есть за душой у Матвея, доставляющего кондитерские изделия, это посеребренные коньки, а Алиса — девушка из богатой семьи, мечтающая учиться и найти себя в науке. Несмотря на разницу в социальных положениях, между героями вспыхивает любовь, однако родственники вот-вот планируют выдать Алису замуж за достойного, по их мнению, кандидата. Смогут ли влюбленные преодолеть все испытания и быть счастливыми вместе?

Гостья из будущего