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Первые итоги премии «Эмми» за 2023 год — у сериала по The Last of Us уже восемь наград

Сегодня ночью стали известны первые обладатели престижной телевизионной премии «Эмми» за 2023 год. Организаторы объявили победителей в технических и второстепенных номинациях.

Первые итоги премии «Эмми» за 2023 год — у сериала по The Last of Us уже восемь наград
© Чемпионат.com

Больше всего наград получил первый сезон сериала «Одни из нас» по мотивам культовой видеоигры The Last of Us — сразу восемь, включая статуэтки Нику Офферману и Сторм Рид как лучшим гостевым актёру и актрисе в сериале. По четыре награды получили «Уэнсдей», «Медведь» и «Белый лотос».

Победители «Эмми-2023»

  • Лучший телефильм: «Странный: История Эла Янковича»
  • Лучший гостевой актёр в драматическом сериале: Ник Офферман («Одни из нас»)
  • Лучшая гостевая актриса в драматическом сериале: Сторм Рид («Одни из нас»)
  • Лучшая операторская работа в сериале (один час на эпизод): «Удивительная миссис Мейзел»
  • Лучшая операторская работа в сериале (полчаса): «Атланта»
  • Лучшая операторская работа в мини-сериале, антологии или фильме: «Чёрный Лебедь»
  • Лучший кастинг в комедийном сериале: «Медведь»
  • Лучший кастинг в драматическом сериале: «Белый лотос»
  • Лучший кастинг в мини-сериале, антологии или фильме: «Грызня»
  • Лучшие костюмы в стиле фэнтези: «Дом Дракона»
  • Лучшие современные костюмы: «Уэнсдей»
  • Лучшие современные костюмы в мини-сериале: «Грызня»
  • Лучшие исторические костюмы: «Великая»
  • Лучший монтаж в комедийном сериале, снятом на одну камеру: «Медведь»
  • Лучший монтаж в мини-сериале, антологии или фильме: «Грызня».
  • Лучший монтаж в драматическом сериале: «Одни из нас»
  • Лучший протезный грим: «Одни из нас».
  • Лучший грим для исторической эпохи: «Удивительная Миссис Мейзел».
  • Лучший современный грим: «Уэнсдей».
  • Лучшая координация трюков: «Пацаны».
  • Лучшая координация трюков в комедийном сериале: «Барри»
  • Лучшее исполнение трюков: «Мандалорец»
  • Лучшие визуальные эффекты: «Одни из нас»
  • Лучшая музыкальная композиция для сериала: «Белый Лотос»
  • Лучшая оригинальная музыка и лирика: «Тед Лассо»
  • Лучшее сведение звука в комедийном или драматическом сериале (один час): «Одни из нас»
  • Лучшее сведение звука в комедийном или драматическом сериале (полчаса): «Медведь»
  • Лучшее сведение звука для мини-сериала, антологии или фильма: «Добыча»
  • Лучшая музыка в вступительных титрах: «Уэнсдей»
  • Лучший моушн-дизайн: «Мисс Марвел»
  • Лучшие вступительные титры: «Одни из нас»

Остальные владельцы статуэток станут известны через неделю. Напомним, изначально церемония «Эмми-2023» должна была пройти в сентябре, но была перенесена из-за забастовок в Голливуде.

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