Первые итоги премии «Эмми» за 2023 год — у сериала по The Last of Us уже восемь наград

Сегодня ночью стали известны первые обладатели престижной телевизионной премии «Эмми» за 2023 год. Организаторы объявили победителей в технических и второстепенных номинациях.

Больше всего наград получил первый сезон сериала «Одни из нас» по мотивам культовой видеоигры The Last of Us — сразу восемь, включая статуэтки Нику Офферману и Сторм Рид как лучшим гостевым актёру и актрисе в сериале. По четыре награды получили «Уэнсдей», «Медведь» и «Белый лотос».