Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic — «Барби» в список не вошел
Агрегатор Metacritic представил список из 25 лучших фильмов, вышедших в 2023 году. Выше всего эксперты оценили французскую документалку «Наше тело» про пациенток гинекологии.
В топ-25 попало не так много популярных картин: аниме «Мальчик и птица» заняло восьмое место, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана открыли второй десяток, а «Барби» и вовсе не попал в рейтинг.
Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic:
- «Наше тело» — 95/100
- «Прошлые жизни» — 94/100
- «Тренке Лаукен» — 94/100
- «Ткань человеческого тела» — 92/100 баллов;
- «Зона интересов» — 92/100 баллов;
- «Сент-Омер» (Saint Omer) — 91/100 баллов;
- Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 баллов;
- «Мальчик и птица» — 91/100 баллов;
- «32 звука» — 90/100 баллов;
- «Незнакомцы» — 89/100 баллов;
- «Убийцы цветочной луны» — 89/100 баллов;
- «Оппенгеймер» — 89/100 баллов;
- «Ухо за око» — 88/100 баллов;
- «Мой отец, дьявол» — 87/100 баллов;
- «Мами Вата» — 87/100 баллов;
- «Грустная Джин» — 87/100 баллов;
- «Опавшие листья» — 86/100 баллов;
- «Человек-паук: Паутина вселенных»— 86/100
- Orlando, My Political Biography — 86/100
- «Все грунтовые дороги на вкус как соль» — 86/100
- «Поднимайтесь наверх» — 86/100
- «Преступники» — 86/100
- «Анатомия падения» — 86/100
- «Бедные-несчастные» — 86/100
- «Исчезновение Шер Хайт» — 85/100.
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