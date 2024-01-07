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Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic — «Барби» в список не вошел

Агрегатор Metacritic представил список из 25 лучших фильмов, вышедших в 2023 году. Выше всего эксперты оценили французскую документалку «Наше тело» про пациенток гинекологии.

Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic — «Барби» в список не вошел
© Чемпионат.com

В топ-25 попало не так много популярных картин: аниме «Мальчик и птица» заняло восьмое место, «Убийцы цветочной луны» Скорсезе и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана открыли второй десяток, а «Барби» и вовсе не попал в рейтинг.

Топ-25 лучших фильмов 2023 года от Metacritic:

  1. «Наше тело» — 95/100
  2. «Прошлые жизни» — 94/100
  3. «Тренке Лаукен» — 94/100
  4. «Ткань человеческого тела» — 92/100 баллов;
  5. «Зона интересов» — 92/100 баллов;
  6. «Сент-Омер» (Saint Omer) — 91/100 баллов;
  7. Menus Plaisirs — Les Troisgros — 91/100 баллов;
  8. «Мальчик и птица» — 91/100 баллов;
  9. «32 звука» — 90/100 баллов;
  10. «Незнакомцы» — 89/100 баллов;
  11. «Убийцы цветочной луны» — 89/100 баллов;
  12. «Оппенгеймер» — 89/100 баллов;
  13. «Ухо за око» — 88/100 баллов;
  14. «Мой отец, дьявол» — 87/100 баллов;
  15. «Мами Вата» — 87/100 баллов;
  16. «Грустная Джин» — 87/100 баллов;
  17. «Опавшие листья» — 86/100 баллов;
  18. «Человек-паук: Паутина вселенных»— 86/100
  19. Orlando, My Political Biography — 86/100
  20. «Все грунтовые дороги на вкус как соль» — 86/100
  21. «Поднимайтесь наверх» — 86/100
  22. «Преступники» — 86/100
  23. «Анатомия падения» — 86/100
  24. «Бедные-несчастные» — 86/100
  25. «Исчезновение Шер Хайт» — 85/100.
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