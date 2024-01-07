Гонка за премиями "Оскар" вступает в решающую фазу

Мир отходит от новогоднего безумия и начинается новое безумие: набирает накал гонка за главной кинопремией планеты - "Оскар", которая в наступившем году проходит в 96-й раз.

При отсутствии абсолютных шедевров, год для мирового кино был весьма удачным. На экраны выходили такие громкие фильмы, как "Анатомия падения", "Оппенгеймер", "Убийцы цветочной луны", "Бедные-несчастные", "Маэстро", "Зона интересов", "Солтберн", "Май декабрь", "Общество снега", "Наполеон"… Не говоря о "Барби", загадочным для меня образом ставшей прокатной сенсацией года.

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В конце декабря были объявлены шорт-листы в 10 категориях. Наибольшее число упоминаний у комедии Греты Гервиг "Барби", за ней следуют байопик Кристофера Нолана "Оппенгеймер", вестерн Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" и драма выживания "Общество снега" Хуана Антонио Байоны о пассажирах разбившегося в Андах авиалайнера. Среди сильных претендентов называют "Маэстро" Брэдли Купера (байопик о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне), провокационная драма Корда Джефферсона "Американское чтиво", драмеди Александра Пэйна "Оставленные". В прокате набирает шумный успех анимационный комикс группы режиссеров "Человек-паук: Паутина Вселенных" - у него есть шанс стать первым мультиком, победившим в категории лучших визуальных эффектов. По прогнозам экспертов, эта картина тоже может оказаться в десятке претендентов на статус лучшего фильма года.

Журнал шоу-бизнеса Variety на основании изучения опросов, рейтингов и мнений экспертов ведет свою таблицу прогнозов. На начало января его топ-десятка состоит из фильмов "Барби", "Оппенгеймер", "Оставленные", "Американское чтиво", "Убийцы цветочной луны", "Маэстро", "Человек-паук: Паутина Вселенных", "Прошлые жизни" Селин Сон, "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса и "Зона интересов" Джонатана Глейзера. В пятерку лучших режиссеров вошли Мартин Скорсезе, Кристофер Нолан, Джонатан Глейзер, Грета Гервиг и Александр Пэйн.

В актерские номинации по версии Variety попадут исполнители главных ролей Брэдли Купер ("Маэстро"), Колман Доминго (политический байопик "Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны"), ГретаЛи ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), МаргоРобби ("Барби") и Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").

Исполнители ролей второго плана: Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Роберт Дауни-мл. ("Оппенгеймер"), Райан Гослинг ("Барби"), Чарльз Ментон ("Май декабрь"), Марк Раффало ("Бедные-несчастные"), Эмили Блант ("Оппенгеймер"), ДаниэльБрукс ("Цвет пурпурный"), Америка Феррера ("Барби"), Сандра Хюллер ("Зона интересов"), Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

В топ-пятерке полнометражных анимаций - "Мальчик и птица" Хайо Миядзаки, "Побег из курятника: рассвет наггетсов" Сэма Фелла, "Элементарно" Питера Сона и Дениз Рем, "Мечты робота" Пабло Бергера и "Человек-паук: Паутина Вселенных".

Среди неанглоязычных фильмов в гонку, по версии Variety, вступят "Опавшие листья" Аки Каурисмяки (Финляндия), "Общество снега" Хуана Антонио Байоны (Испания), "Зона интересов" Джонатана Глейзера (Великобритания), "Рецепт любви" Чан Ань Хунг (Франция), "Мать всей лжи" Асме Ель Мудир (Марокко).

Подчеркиваю: это всего лишь сиюминутный прогноз, сделанный на основании изучения авторами журнала Variety ситуации на кинорынке и мнений в сообществе экспертов. К нему может быть много вопросов. Например, трудно вообразить предстоящую церемонию "Оскара", в которой не участвуют такие фильмы, как "Анатомия падения", и такие актеры, как Леонардо Ди Каприо, сыгравший в "Убийцах цветочной луны" одну из своих лучших ролей. Но впереди еще много времени, и ситуация, и прогнозы еще много раз могут измениться.