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Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические и прокатные достижения"

Картина "Барби" (Barbie, 2023) получила кинопремию "Золотой глобус" в категории "Кинематографические и прокатные достижения". Трансляцию в воскресенье ведет телеканал CBS.

Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические и прокатные достижения"
© Кадр из фильма "Барби"

"Барби" также борется за "Золотой глобус" как лучшая комедия или мюзикл.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.

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