Фильм "Барби" получил "Золотой глобус" за "кинематографические и прокатные достижения"

"Барби" также борется за "Золотой глобус" как лучшая комедия или мюзикл.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.