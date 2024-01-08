Названы лауреаты премии "Золотой глобус" 2024 года
В США минувшим вечером вручили премию "Золотой глобус". Лучшим драматическим фильмом стал "Оппенгеймер", а его создатель Кристофер Нолан получил награду в режиссерской номинации. Фильм "Бедные-несчастные" признан лучшей комедией. Киллиан Мёрфи стал лучшим актером драмы (и снова "Оппенгеймер"), а Лили Гладстоун - лучшей актрисой в аналогичной женской номинации за роль в "Убийцах цветочной луны".
Рекордсменом по наградам стал фильм "Оппенгеймер", получивший 5 статуэток. "Барби" - рекордсменка по количеству номинаций - взяла две премии: за лучшую песню ("What Was I Made For" - Билли Айлиш) и Лучшее кинематографическое прокатное достижение.
Среди сериалов больше всего наград у "Наследников": они взяли четыре статуэтки. У "Медведя" и "Грызни" - по три "глобуса".
- Лучший фильм (драма) - "Оппенгеймер"
- Лучший мюзикл или комедия - "Бедные несчастные"
- Лучший актер (драма) - Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"
- Лучшая актриса (драма) - Лили Гладстоун в "Убийцах цветочной луны"
- Лучший актер (мюзикл или комедия) - Пол Джаматти в "Оставленных"
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия) - Эмма Стоун в "Бедных-несчастных"
- Лучший режиссер - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
- Лучший международный фильм - "Анатомия падения" (Франция)
- Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки
- Лучший сценарий - "Анатомия падения"
- Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший в "Оппенгеймере"
- Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных"
- Лучший оригинальный саундтрек - Людвиг Горанссон за "Оппенгеймер"
- Лучшая песня - "What Was I Made For" Билли Айлиш, звучавшая в "Барби"
- Лучшее кинематографическое прокатное достижение - "Барби"
- Лучший телесериал (драма) - "Наследники"
- Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин в "Наследниках"
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук в "Наследниках"
- Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - "Медведь"
- Лучший актер в мюзикле или комедии - Джереми Аллен Уайт в "Медведе"
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Айо Эдебири в "Медведе"
- Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - "Грызня"
- Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале - Али Вонг в "Грызне"
- Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале - Стивен Ян в "Грызне"
- Лучшая актриса второго плана - Элизабет Дебики в "Короне"
- Лучший актер второго плана - Мэттью Макфэдиен в "Наследниках"
Напомним, "Золотой глобус" - премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Считается второй по престижу после Оскара.