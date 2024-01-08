Названы лауреаты премии "Золотой глобус" 2024 года

В США минувшим вечером вручили премию "Золотой глобус". Лучшим драматическим фильмом стал "Оппенгеймер", а его создатель Кристофер Нолан получил награду в режиссерской номинации. Фильм "Бедные-несчастные" признан лучшей комедией. Киллиан Мёрфи стал лучшим актером драмы (и снова "Оппенгеймер"), а Лили Гладстоун - лучшей актрисой в аналогичной женской номинации за роль в "Убийцах цветочной луны".

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Рекордсменом по наградам стал фильм "Оппенгеймер", получивший 5 статуэток. "Барби" - рекордсменка по количеству номинаций - взяла две премии: за лучшую песню ("What Was I Made For" - Билли Айлиш) и Лучшее кинематографическое прокатное достижение.

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Среди сериалов больше всего наград у "Наследников": они взяли четыре статуэтки. У "Медведя" и "Грызни" - по три "глобуса".

Лучший фильм (драма) - "Оппенгеймер"

Лучший мюзикл или комедия - "Бедные несчастные"

Лучший актер (драма) - Киллиан Мерфи в "Оппенгеймере"

Лучшая актриса (драма) - Лили Гладстоун в "Убийцах цветочной луны"

Лучший актер (мюзикл или комедия) - Пол Джаматти в "Оставленных"

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) - Эмма Стоун в "Бедных-несчастных"

Лучший режиссер - Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший международный фильм - "Анатомия падения" (Франция)

Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки

Лучший сценарий - "Анатомия падения"

Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший в "Оппенгеймере"

Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф в "Оставленных"

Лучший оригинальный саундтрек - Людвиг Горанссон за "Оппенгеймер"

Лучшая песня - "What Was I Made For" Билли Айлиш, звучавшая в "Барби"

Лучшее кинематографическое прокатное достижение - "Барби" Награды в номинациях распределились так:

Лучший телесериал (драма) - "Наследники"

Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин в "Наследниках"

Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук в "Наследниках"

Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - "Медведь"

Лучший актер в мюзикле или комедии - Джереми Аллен Уайт в "Медведе"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Айо Эдебири в "Медведе"

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - "Грызня"

Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале - Али Вонг в "Грызне"

Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале - Стивен Ян в "Грызне"

Лучшая актриса второго плана - Элизабет Дебики в "Короне"

Лучший актер второго плана - Мэттью Макфэдиен в "Наследниках" Среди сериалов: