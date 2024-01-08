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Что посмотреть, если уже все пересмотрел — 7 малоизвестных и недооцененных фильмов

Эта подборка понравится самым искушённым киногурманам.

Что посмотреть, если уже все пересмотрел — 7 малоизвестных и недооцененных фильмов
© Чемпионат.com

Увесистая коробка ароматного попкорна, хрустящие чипсы, любимые напитки и интересный фильм – что ещё нужно для удачного завершения новогодних каникул? Главное, удачно подобрать кино, чтобы не только не пожалеть о потраченном времени, но и получить эстетическое и эмоциональное удовольствие. Собрали несколько малоизвестных или недооценённых фильмов и сериалов, которые стоит включить в свой кинолист.

Видео дня

«Призраки усадьбы Блай», США, 2020 год

Режиссёр: Майк Флэнаган

В ролях: Виктория Педретти, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Амели Смит

Возрастное ограничение: 18+

После удачного сериала «Призрак дома на холме» Флэнаган выпустил ещё один призрачный проект. Две совершенно разные истории, но повторяющиеся актёры. «Призрак дома на холме» получился реально пугающим – здесь достаточно скримеров, злых духов, мистических тайн, чудовищ под кроватью, зловещих теней в углах старого дома.

«Призрак усадьбы Блай», снятый на основе произведения Генри Джеймса «Поворот винта», по уровню жути уступает предшественнику. Но также держит в напряжении. Юная девушка Дэни устраивается на работу гувернанткой в огромный дом. В её обязанностях – уход за двумя детьми: мальчиком Майлзом и девочкой Флорой. Поначалу всё кажется спокойным, Дэни довольна работой, даже обретает друзей. Но вскоре она замечает зловещие странности – тряпичная кукла без лица, которую Флора запрещает трогать, таинственный мужчина, бродящий по окрестностям особняка. Да и поведение детей меняется с пугающей периодичностью – то они прилежные детки, то ведут себя из рук вон плохо, но потом не могут вспомнить свои проступки.

А ещё страшная легенда о Леди из озера, которая якобы каждую ночь приходит в дом в поисках жертв. И как подтверждение её существования – мокрые следы, ведущие ровно от водоёма… Кстати, не так давно вышел ещё один сериал Флэнагана – «Падение дома Ашеров». Каждая серия из 10 – это интерпретация рассказов Эдгара Аллана По.

«Змеиный источник», Россия, 1997 год

Режиссёр: Николай Лебедев

В ролях: Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Евгений Миронов

Возрастное ограничение: 12+

Добротный российский триллер про маньяка, держащего в страхе жителей небольшого провинциального городка. Его жертвами становятся девушки, внешне очень похожие друг на друга. Так получилось, что серия убийств началась с приезда Дины — студентки педагогического университета (кстати, это дебют Екатерины Гусевой в кино). Дина появилась в городке не случайно, она приехала ради любимого мужчины, который оказывается женат, а его супруга ждёт ребенка. На одном из мест преступлений находят улику, указывающую на студентку, и разъярённая толпа жителей уже готова устроить самосуд. В невиновность Дины, кажется, верит только один человек – местный фотограф…

«Ультраамериканцы», США, Швейцария, 2015 год

Режиссёр: Нима Нуризаде

В ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт

Возрастное ограничение: 18+

Можете ли вы представить скромного Джесси Айзенберга в роли суперагента, обладающего боевыми навыками? Майк — герой фильма — и сам в это не поверил бы. Он простой лоботряс-продавец в супермаркете, живущий в маленькой квартирке с подружкой и мечтающий о лучшей судьбе. Но в размеренной и скучной жизни Майка происходит надлом, когда он начинает вспоминать о прошлом. А в нём он – киллер на государственной службе, машина для убийств, «выращенная» в подпольной лаборатории. За Майком охотятся спецслужбы и такой же суперсверхагент, но с маниакальными наклонностями. И помощников у Майка маловато – подружка да бывший куратор. В общем, море адреналина, перестрелок, погонь, драк, взрывов и… любовь.

«Логово монстра», США, 2017

Режиссёр: Дин Девлин

В ролях: Дэвид Теннант, Роберт Шиэн

Возрастное ограничение: 16+

Кому расскажешь – не поверят, да и в тюрьму посадят – такие мысли одолевают мелкого воришку Шона. Пробравшись в один из домов престижного района в поисках наживы, он случайно находит тайную комнату, а в ней пленницу – истерзанную девушку. В ужасе Шон сбегает. Но мысли о бедной заложнице не дают ему покоя. В полицию он отправиться не может – сразу возникнут лишние вопросы. Шон пытается самостоятельно решить проблему и вызволить пленницу. Но, сам того не подозревая, загоняет себя в ловушку. Теперь маньяку известно о Шоне, и, более того, ему известно, что правосудие не на стороне воришки. А значит, у монстра развязаны руки и он пойдёт на всё, чтобы уничтожить Шона.

«Возмездие», Великобритания, США, 2010

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

В ролях: Мэл Гибсон, Рэй Уинстон

Возрастное ограничение: 18+

На глазах полицейского детектива Крейвена жестоко убивают его дочь Эмму. Налётчики не найдены, а следствие считает, что главной целью был сам детектив, а Эмма лишь случайно словила пулю. Так сначала полагает и сам Крейвен, но в ходе самостоятельного расследования выясняет, что покушение было спланировано именно на его дочь. Девушка была стажёром в крупной корпорации и накопала столько компромата, что, увы, подписала себе смертный приговор. Закон не на стороне Крейвена, прокуроры, адвокаты и даже коллеги-полицейские подкуплены или запуганы. «Я потерял дочь, и мне терять уже нечего» — после этой фразы Крейвена понимаешь, что пощады убийцам и заговорщикам не будет. Убитый горем отец будет мстить до последнего.

«Эверли», США, 2014

Режиссёр: Джо Линч

В ролях: Сальма Хайек, Хироюки Ватанабэ

Возрастное ограничение: 18+

Миниатюрная красотка с пистолетом наперевес противостоит банде беспощадных якудза. А что делать, если твой бывший – мстительный садист-главарь опасной группировки?! Перед Эверли стоит практически невыполнимая цель – спасти дочь и мать и вырваться из многоквартирного дома, на каждом этаже которого живут убийцы, извращенцы, маньяки и прочие маргиналы. И каждый хочет в буквальном смысле отхватить кусочек плоти обольстительной Сальмы Хайек.

«Девушка, подающая надежды», Великобритания, США, 2020 год

Режиссёр: Эмиральд Феннел

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм

Возрастное ограничение: 18+

Невероятно красивая визуальная картинка, фильм словно разноцветный леденец – но под яркой обёрткой скрываются острые социальные проблемы. Кассандра когда-то была успешной студенткой медицинского факультета, одной из лучших учениц своего курса. Сейчас она – официантка в скромном кафетерии. Трагедия, произошедшая с её лучшей подругой, заставила изменить жизненные приоритеты. И главный приоритет – это месть. Месть всем мужчинам, пользующимся беззащитным состоянием женщины и не понимающим слова «нет». Кассандра практически каждый вечер отправляется в местные бары, где притворяется мертвецки пьяной. И, естественно, находится парень, который видит в ней лёгкую добычу – слабую, беспомощную. А оказавшись в квартире своих «жертв», Кассандра внезапно «трезвеет». И дело остаётся только за возмездием.

Фильмы и сериалы
Ультраамериканцы
Змеиный источник
Призрак дома на холме
Нет
Возмездие
Логово монстра
Рэй Уинстон
Майк Флэнаган
Роберт Шиэн
Джо Линч
Мартин Кэмпбелл
Эдгар Аллан
Дэвид Теннант
Дин Девлин
Генри Джеймс
Николай Лебедев
Джесси Айзенберг
Ольга Остроумова
Сальма Хайек
Кристен Стюарт
Екатерина Гусева
Евгений Миронов
Мэл Гибсон
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