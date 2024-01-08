Что посмотреть, если уже все пересмотрел — 7 малоизвестных и недооцененных фильмов

Эта подборка понравится самым искушённым киногурманам.

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Увесистая коробка ароматного попкорна, хрустящие чипсы, любимые напитки и интересный фильм – что ещё нужно для удачного завершения новогодних каникул? Главное, удачно подобрать кино, чтобы не только не пожалеть о потраченном времени, но и получить эстетическое и эмоциональное удовольствие. Собрали несколько малоизвестных или недооценённых фильмов и сериалов, которые стоит включить в свой кинолист.

Видео дня

«Призраки усадьбы Блай», США, 2020 год

Режиссёр: Майк Флэнаган

В ролях: Виктория Педретти, Бенджамин Эван Эйнсуорт, Амели Смит

Возрастное ограничение: 18+

После удачного сериала «Призрак дома на холме» Флэнаган выпустил ещё один призрачный проект. Две совершенно разные истории, но повторяющиеся актёры. «Призрак дома на холме» получился реально пугающим – здесь достаточно скримеров, злых духов, мистических тайн, чудовищ под кроватью, зловещих теней в углах старого дома.

«Призрак усадьбы Блай», снятый на основе произведения Генри Джеймса «Поворот винта», по уровню жути уступает предшественнику. Но также держит в напряжении. Юная девушка Дэни устраивается на работу гувернанткой в огромный дом. В её обязанностях – уход за двумя детьми: мальчиком Майлзом и девочкой Флорой. Поначалу всё кажется спокойным, Дэни довольна работой, даже обретает друзей. Но вскоре она замечает зловещие странности – тряпичная кукла без лица, которую Флора запрещает трогать, таинственный мужчина, бродящий по окрестностям особняка. Да и поведение детей меняется с пугающей периодичностью – то они прилежные детки, то ведут себя из рук вон плохо, но потом не могут вспомнить свои проступки.

А ещё страшная легенда о Леди из озера, которая якобы каждую ночь приходит в дом в поисках жертв. И как подтверждение её существования – мокрые следы, ведущие ровно от водоёма… Кстати, не так давно вышел ещё один сериал Флэнагана – «Падение дома Ашеров». Каждая серия из 10 – это интерпретация рассказов Эдгара Аллана По.

«Змеиный источник», Россия, 1997 год

Режиссёр: Николай Лебедев

В ролях: Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Евгений Миронов

Возрастное ограничение: 12+

Добротный российский триллер про маньяка, держащего в страхе жителей небольшого провинциального городка. Его жертвами становятся девушки, внешне очень похожие друг на друга. Так получилось, что серия убийств началась с приезда Дины — студентки педагогического университета (кстати, это дебют Екатерины Гусевой в кино). Дина появилась в городке не случайно, она приехала ради любимого мужчины, который оказывается женат, а его супруга ждёт ребенка. На одном из мест преступлений находят улику, указывающую на студентку, и разъярённая толпа жителей уже готова устроить самосуд. В невиновность Дины, кажется, верит только один человек – местный фотограф…

«Ультраамериканцы», США, Швейцария, 2015 год

Режиссёр: Нима Нуризаде

В ролях: Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт

Возрастное ограничение: 18+

Можете ли вы представить скромного Джесси Айзенберга в роли суперагента, обладающего боевыми навыками? Майк — герой фильма — и сам в это не поверил бы. Он простой лоботряс-продавец в супермаркете, живущий в маленькой квартирке с подружкой и мечтающий о лучшей судьбе. Но в размеренной и скучной жизни Майка происходит надлом, когда он начинает вспоминать о прошлом. А в нём он – киллер на государственной службе, машина для убийств, «выращенная» в подпольной лаборатории. За Майком охотятся спецслужбы и такой же суперсверхагент, но с маниакальными наклонностями. И помощников у Майка маловато – подружка да бывший куратор. В общем, море адреналина, перестрелок, погонь, драк, взрывов и… любовь.

«Логово монстра», США, 2017

Режиссёр: Дин Девлин

В ролях: Дэвид Теннант, Роберт Шиэн

Возрастное ограничение: 16+

Кому расскажешь – не поверят, да и в тюрьму посадят – такие мысли одолевают мелкого воришку Шона. Пробравшись в один из домов престижного района в поисках наживы, он случайно находит тайную комнату, а в ней пленницу – истерзанную девушку. В ужасе Шон сбегает. Но мысли о бедной заложнице не дают ему покоя. В полицию он отправиться не может – сразу возникнут лишние вопросы. Шон пытается самостоятельно решить проблему и вызволить пленницу. Но, сам того не подозревая, загоняет себя в ловушку. Теперь маньяку известно о Шоне, и, более того, ему известно, что правосудие не на стороне воришки. А значит, у монстра развязаны руки и он пойдёт на всё, чтобы уничтожить Шона.

«Возмездие», Великобритания, США, 2010

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

В ролях: Мэл Гибсон, Рэй Уинстон

Возрастное ограничение: 18+

На глазах полицейского детектива Крейвена жестоко убивают его дочь Эмму. Налётчики не найдены, а следствие считает, что главной целью был сам детектив, а Эмма лишь случайно словила пулю. Так сначала полагает и сам Крейвен, но в ходе самостоятельного расследования выясняет, что покушение было спланировано именно на его дочь. Девушка была стажёром в крупной корпорации и накопала столько компромата, что, увы, подписала себе смертный приговор. Закон не на стороне Крейвена, прокуроры, адвокаты и даже коллеги-полицейские подкуплены или запуганы. «Я потерял дочь, и мне терять уже нечего» — после этой фразы Крейвена понимаешь, что пощады убийцам и заговорщикам не будет. Убитый горем отец будет мстить до последнего.

«Эверли», США, 2014

Режиссёр: Джо Линч

В ролях: Сальма Хайек, Хироюки Ватанабэ

Возрастное ограничение: 18+

Миниатюрная красотка с пистолетом наперевес противостоит банде беспощадных якудза. А что делать, если твой бывший – мстительный садист-главарь опасной группировки?! Перед Эверли стоит практически невыполнимая цель – спасти дочь и мать и вырваться из многоквартирного дома, на каждом этаже которого живут убийцы, извращенцы, маньяки и прочие маргиналы. И каждый хочет в буквальном смысле отхватить кусочек плоти обольстительной Сальмы Хайек.

«Девушка, подающая надежды», Великобритания, США, 2020 год

Режиссёр: Эмиральд Феннел

В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм

Возрастное ограничение: 18+