На ТНТ запланировали адаптацию еще одной советской комедии

Музыкальный ремейк знаменитого фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет все» собрал множество известных звезд российского шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову, Юрия Музыченко, Мигеля и других. Главные же роли в нем исполнили участники «Камеди Клаб» и другие артисты.

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Источник: https://runews24.ru/show-business/08/01/2024/na-tnt-zaplanirovali-adaptacziyu-eshhe-odnoj-sovetskoj-komedii

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Однако, перед премьерой, было замечено, что фрагменты с участием певца Филиппа Киркорова были полностью исключены из фильма, в связи со скандалом вокруг его участия в «голой вечеринке». Эти эпизоды были пересняты, заменив Киркорова на Гарика Мартиросяна и Никиту Кологривого.

Фильм «Иван Васильевич меняет все» показали несколько раз за праздники, а в новогоднюю ночь даже дважды. Этот ход оказался успешным и позволил каналу ТНТ стать лидером новогоднего вещания.

Это уже не первая попытка сценаристов канала переделать классические фильмы. Год назад они представили свою версию «Иронии судьбы, или с легким паром!». Эта инициатива также вызвала неоднозначные реакции критиков, но несмотря на это директор ТНТ Тина Канделаки, выразила удовлетворение проделанной работой.

Сейчас же Канделаки объявила о работе над третьим фильмом уже сейчас, сообщает aif.ru. Пока неизвестно, какую классику они выберут для нового проекта, но слухи утверждают, что варианты могут включать в себя ремейк «Джентльмены удачи» или «Бриллиантовую руку» Леонида Гайдая.

Кстати, зрители остались с разными мнениями о новом «Иване Васильевиче».